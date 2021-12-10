Красивые новинки: топ-10 косметических продуктов на Baltic Beauty 2021
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С 10 по 12 декабря на Кипсале пройдет самая яркая косметическая выставка Балтии Baltic Beauty 2021, где будут представлены новейшие бренды, инновационные продукты и оригинальные косметические средства. Из широкого спектра новинок предлагаем топ-10 самых интересных.

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  • Очищающая кожу пенка-пудра

Пудра для умывания SOS Cleansing Foaming Powder от бренда Carelika содержит только натуральные вещества. Она глубоко очищает, нормализует действие жировых и потовых желез, питает кожу микроэлементами, замедляет и предотвращает образование морщин. Подходит для всех типов кожи.

  • Многофункциональное средство для волос

Зачем применять несколько продуктов, если можно обойтись одним, который "может все"? Защита от температуры и влаги, ускоренная сушка волос, уменьшение пушения — это лишь некоторые качества нового многофункционального средства ухода за волосами Know It All от CHI Vibes. Это веганский продукт без парабенов, глютена и сульфатов.

  • Тушь для ухода за ресницами и бровями

Прозрачное гелеобразное средство Keratin Bomb с кератином наносится после любой процедуры для ресниц или бровей — окраски, ламинирования или наращивания. Тушь подходит для домашнего применения в промежутках между процедурами для расчесывания и стимулирования роста ресниц и бровей. Keratin Bomb не только питает и обеспечивает уход, но и работает как гель-фиксатор, помогающий уложить волоски в нужном направлении и придающий им здоровый блеск. Результат — ухоженность и сияющий взгляд как после салонной процедуры.

  • Универсальная трехфазная эссенция для лица

Универсальная трехфазная эссенция Reset от L'Occitane эффективно помогает коже лица сохранять влажность, укрепляет защитный барьер кожи, придает ей здоровый естественный блеск и готовит к следующим шагам по уходу. Новинка содержит эфирное масло бессмертника, известное как один из лучших антиоксидантов в борьбе с агрессивными факторами внешней среды.

  • Аква-мусс для автозагара

Невесомый прозрачный мусс для автозагара James Read Gradual Tan H2o Hydrating Mousse не зря называют "жидкими колготками". Фруктовая вода, экстракт арбуза, сок алоэ, другие питательные вещества и комплекс мультивитаминов разглаживают и смягчают кожу, обеспечивая ей золотистый загар, естественное сияние и интенсивное увлажнение. Кроме того, в списке новинок - особо мягкая рукавичка James Read Tanning Mitt для нанесения самотонирующего средства.

Красивые новинки: топ-10 косметических продуктов на Baltic Beauty 2021
Foto: 'Publicitātes foto
  • Интенсивная сыворотка против старения

Сыворотка Proteo-C выравнивает морщины, подтягивает и омолаживает кожу. Фитопротеогликаны устраняют повреждения от ультрафиолетовых лучей, разглаживают, увлажняют и питают кожу. Гинкго билоба улучшает тон кожи. Уже после первого применения вы заметите эффект сияния, так как витамин С активизирует регенерацию клеток, стимулирует процесс выработки коллагена. Также сыворотка устранит дряблость кожи, оказывая мгновенное лифтинговое действие.

  • Пилинги для тела, изготовленные в Латвии

Новый пилинг для тела Norden Cosmetics содержит круглые кристаллы морской соли, которые обеспечивают глубокий, но неагрессивный пилинг, и одновременно позволяют наслаждаться рельефным массажем. К нему добавлены ценные масла жожоба, миндальное и касторовое для ухода за телом, какао и масло ши — для нежности кожи и душевной гармонии. На выбор - яблочный, сиреневый, клюквенный, янтарный, грейпфрутовый или брусничный пилинг.

  • Продукт для улучшения обмена веществ и контроля веса

Silvanols презентует комплекс высокоценной клетчатки и натуральных компонентов для обмена веществ и контроля веса GoDetox (40-дневный курс). Новый продукт уменьшает отечности, способствует эмоциональному здоровью, улучшает качество сна и выводит излишки жидкости, не теряя ценных минеральных веществ. Оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечного тракта.

  • Зубные пасты для белоснежной улыбки

Splat представляет пасту Extreme White с микрогранулами пероксида карбамида, нежно отбеливающими эмаль и обеспечивающими осветление до двух тонов уже через четыре недели, в то время как натуральный ананасовый энзим и закругленные частички диоксида кремния с полирующим эффектом помогают удалить зубной камень. Другая новинка — Coffee Out — эффективно устраняет налет от чая, кофе и красного вина.

  • Гель для бровей

Новаторское средство Browstor зафиксирует форму и объем бровей без длительной коррекции.

Три дня открытий и сюрпризов

С 10 по 12 декабря в двух холлах выставки Baltic Beauty 2021 — "Мир красоты волос" и "Мир красоты лица и тела" — разнообразные косметические товары и профессиональные продукты и услуги индустрии красоты презентуют более 200 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, Польши, Испании, Италии и Германии. В этом году отдельный раздел экспозиции будет посвящен украшениям. На выставке пройдут конференции, конкурсы и International Hairstyling Festival. Программа Baltic Beauty 2021: www.bt1.lv/bb
Выставку проводит Организатор международных выставок — компания ВТ 1.

Внимание!

Выставка проводится в эпидемиологически безопасной среде, и посетить ее смогут и взрослые, и дети.

Правила входа для взрослых: только переболевшие Covid-19 или вакцинированные с предъявлением действительного, признанного в ЕС сертификата, QR кода и паспорта или ID карты.

Правила входа для детей: до 12-летнего возраста сертификат не требуется. С 12-летнего возраста вход на выставку с предъявлением действительного, признанного в ЕС сертификата (переболел или вакцинирован), отрицательного теста или справки о проведенном за последние 72 часа скрининга с отрицательным результатом.

Время работы выставки:

10–11 декабря: 11.00 — 20.00
12 декабря: 11.00 -19.00

Входной билет — 5 €
Пенсионерам, школьникам, инвалидам — 3 €
Продажа билетов в интернете: www.bt1.lv/bb/buytickets.php

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