Красивые новинки: топ-10 косметических продуктов на Baltic Beauty 2021

С 10 по 12 декабря на Кипсале пройдет самая яркая косметическая выставка Балтии Baltic Beauty 2021, где будут представлены новейшие бренды, инновационные продукты и оригинальные косметические средства. Из широкого спектра новинок предлагаем топ-10 самых интересных.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Очищающая кожу пенка-пудра

Пудра для умывания SOS Cleansing Foaming Powder от бренда Carelika содержит только натуральные вещества. Она глубоко очищает, нормализует действие жировых и потовых желез, питает кожу микроэлементами, замедляет и предотвращает образование морщин. Подходит для всех типов кожи.

Многофункциональное средство для волос

Зачем применять несколько продуктов, если можно обойтись одним, который "может все"? Защита от температуры и влаги, ускоренная сушка волос, уменьшение пушения — это лишь некоторые качества нового многофункционального средства ухода за волосами Know It All от CHI Vibes. Это веганский продукт без парабенов, глютена и сульфатов.

Тушь для ухода за ресницами и бровями

Прозрачное гелеобразное средство Keratin Bomb с кератином наносится после любой процедуры для ресниц или бровей — окраски, ламинирования или наращивания. Тушь подходит для домашнего применения в промежутках между процедурами для расчесывания и стимулирования роста ресниц и бровей. Keratin Bomb не только питает и обеспечивает уход, но и работает как гель-фиксатор, помогающий уложить волоски в нужном направлении и придающий им здоровый блеск. Результат — ухоженность и сияющий взгляд как после салонной процедуры.

Универсальная трехфазная эссенция для лица

Универсальная трехфазная эссенция Reset от L'Occitane эффективно помогает коже лица сохранять влажность, укрепляет защитный барьер кожи, придает ей здоровый естественный блеск и готовит к следующим шагам по уходу. Новинка содержит эфирное масло бессмертника, известное как один из лучших антиоксидантов в борьбе с агрессивными факторами внешней среды.

Аква-мусс для автозагара

Невесомый прозрачный мусс для автозагара James Read Gradual Tan H2o Hydrating Mousse не зря называют "жидкими колготками". Фруктовая вода, экстракт арбуза, сок алоэ, другие питательные вещества и комплекс мультивитаминов разглаживают и смягчают кожу, обеспечивая ей золотистый загар, естественное сияние и интенсивное увлажнение. Кроме того, в списке новинок - особо мягкая рукавичка James Read Tanning Mitt для нанесения самотонирующего средства.

Foto: 'Publicitātes foto

Интенсивная сыворотка против старения

Сыворотка Proteo-C выравнивает морщины, подтягивает и омолаживает кожу. Фитопротеогликаны устраняют повреждения от ультрафиолетовых лучей, разглаживают, увлажняют и питают кожу. Гинкго билоба улучшает тон кожи. Уже после первого применения вы заметите эффект сияния, так как витамин С активизирует регенерацию клеток, стимулирует процесс выработки коллагена. Также сыворотка устранит дряблость кожи, оказывая мгновенное лифтинговое действие.

Пилинги для тела, изготовленные в Латвии

Новый пилинг для тела Norden Cosmetics содержит круглые кристаллы морской соли, которые обеспечивают глубокий, но неагрессивный пилинг, и одновременно позволяют наслаждаться рельефным массажем. К нему добавлены ценные масла жожоба, миндальное и касторовое для ухода за телом, какао и масло ши — для нежности кожи и душевной гармонии. На выбор - яблочный, сиреневый, клюквенный, янтарный, грейпфрутовый или брусничный пилинг.

Продукт для улучшения обмена веществ и контроля веса

Silvanols презентует комплекс высокоценной клетчатки и натуральных компонентов для обмена веществ и контроля веса GoDetox (40-дневный курс). Новый продукт уменьшает отечности, способствует эмоциональному здоровью, улучшает качество сна и выводит излишки жидкости, не теряя ценных минеральных веществ. Оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечного тракта.

Зубные пасты для белоснежной улыбки

Splat представляет пасту Extreme White с микрогранулами пероксида карбамида, нежно отбеливающими эмаль и обеспечивающими осветление до двух тонов уже через четыре недели, в то время как натуральный ананасовый энзим и закругленные частички диоксида кремния с полирующим эффектом помогают удалить зубной камень. Другая новинка — Coffee Out — эффективно устраняет налет от чая, кофе и красного вина.

Гель для бровей

Новаторское средство Browstor зафиксирует форму и объем бровей без длительной коррекции.

Три дня открытий и сюрпризов

С 10 по 12 декабря в двух холлах выставки Baltic Beauty 2021 — "Мир красоты волос" и "Мир красоты лица и тела" — разнообразные косметические товары и профессиональные продукты и услуги индустрии красоты презентуют более 200 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, Польши, Испании, Италии и Германии. В этом году отдельный раздел экспозиции будет посвящен украшениям. На выставке пройдут конференции, конкурсы и International Hairstyling Festival. Программа Baltic Beauty 2021: www.bt1.lv/bb

Выставку проводит Организатор международных выставок — компания ВТ 1.

Внимание!

Выставка проводится в эпидемиологически безопасной среде, и посетить ее смогут и взрослые, и дети.

Правила входа для взрослых: только переболевшие Covid-19 или вакцинированные с предъявлением действительного, признанного в ЕС сертификата, QR кода и паспорта или ID карты.

Правила входа для детей: до 12-летнего возраста сертификат не требуется. С 12-летнего возраста вход на выставку с предъявлением действительного, признанного в ЕС сертификата (переболел или вакцинирован), отрицательного теста или справки о проведенном за последние 72 часа скрининга с отрицательным результатом.

Время работы выставки:

10–11 декабря: 11.00 — 20.00

12 декабря: 11.00 -19.00

Входной билет — 5 €

Пенсионерам, школьникам, инвалидам — 3 €

Продажа билетов в интернете: www.bt1.lv/bb/buytickets.php