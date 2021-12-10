Красивые новинки: топ-10 косметических продуктов на Baltic Beauty 2021

С 10 по 12 декабря на Кипсале пройдет самая яркая косметическая выставка Балтии Baltic Beauty 2021, где будут представлены новейшие бренды, инновационные продукты и оригинальные косметические средства. Из широкого спектра новинок предлагаем топ-10 самых интересных.
- Очищающая кожу пенка-пудра
Пудра для умывания SOS Cleansing Foaming Powder от бренда Carelika содержит только натуральные вещества. Она глубоко очищает, нормализует действие жировых и потовых желез, питает кожу микроэлементами, замедляет и предотвращает образование морщин. Подходит для всех типов кожи.
- Многофункциональное средство для волос
Зачем применять несколько продуктов, если можно обойтись одним, который "может все"? Защита от температуры и влаги, ускоренная сушка волос, уменьшение пушения — это лишь некоторые качества нового многофункционального средства ухода за волосами Know It All от CHI Vibes. Это веганский продукт без парабенов, глютена и сульфатов.
- Тушь для ухода за ресницами и бровями
Прозрачное гелеобразное средство Keratin Bomb с кератином наносится после любой процедуры для ресниц или бровей — окраски, ламинирования или наращивания. Тушь подходит для домашнего применения в промежутках между процедурами для расчесывания и стимулирования роста ресниц и бровей. Keratin Bomb не только питает и обеспечивает уход, но и работает как гель-фиксатор, помогающий уложить волоски в нужном направлении и придающий им здоровый блеск. Результат — ухоженность и сияющий взгляд как после салонной процедуры.
- Универсальная трехфазная эссенция для лица
Универсальная трехфазная эссенция Reset от L'Occitane эффективно помогает коже лица сохранять влажность, укрепляет защитный барьер кожи, придает ей здоровый естественный блеск и готовит к следующим шагам по уходу. Новинка содержит эфирное масло бессмертника, известное как один из лучших антиоксидантов в борьбе с агрессивными факторами внешней среды.
- Аква-мусс для автозагара
Невесомый прозрачный мусс для автозагара James Read Gradual Tan H2o Hydrating Mousse не зря называют "жидкими колготками". Фруктовая вода, экстракт арбуза, сок алоэ, другие питательные вещества и комплекс мультивитаминов разглаживают и смягчают кожу, обеспечивая ей золотистый загар, естественное сияние и интенсивное увлажнение. Кроме того, в списке новинок - особо мягкая рукавичка James Read Tanning Mitt для нанесения самотонирующего средства.
- Интенсивная сыворотка против старения
Сыворотка Proteo-C выравнивает морщины, подтягивает и омолаживает кожу. Фитопротеогликаны устраняют повреждения от ультрафиолетовых лучей, разглаживают, увлажняют и питают кожу. Гинкго билоба улучшает тон кожи. Уже после первого применения вы заметите эффект сияния, так как витамин С активизирует регенерацию клеток, стимулирует процесс выработки коллагена. Также сыворотка устранит дряблость кожи, оказывая мгновенное лифтинговое действие.
- Пилинги для тела, изготовленные в Латвии
Новый пилинг для тела Norden Cosmetics содержит круглые кристаллы морской соли, которые обеспечивают глубокий, но неагрессивный пилинг, и одновременно позволяют наслаждаться рельефным массажем. К нему добавлены ценные масла жожоба, миндальное и касторовое для ухода за телом, какао и масло ши — для нежности кожи и душевной гармонии. На выбор - яблочный, сиреневый, клюквенный, янтарный, грейпфрутовый или брусничный пилинг.
- Продукт для улучшения обмена веществ и контроля веса
Silvanols презентует комплекс высокоценной клетчатки и натуральных компонентов для обмена веществ и контроля веса GoDetox (40-дневный курс). Новый продукт уменьшает отечности, способствует эмоциональному здоровью, улучшает качество сна и выводит излишки жидкости, не теряя ценных минеральных веществ. Оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечного тракта.
- Зубные пасты для белоснежной улыбки
Splat представляет пасту Extreme White с микрогранулами пероксида карбамида, нежно отбеливающими эмаль и обеспечивающими осветление до двух тонов уже через четыре недели, в то время как натуральный ананасовый энзим и закругленные частички диоксида кремния с полирующим эффектом помогают удалить зубной камень. Другая новинка — Coffee Out — эффективно устраняет налет от чая, кофе и красного вина.
- Гель для бровей
Новаторское средство Browstor зафиксирует форму и объем бровей без длительной коррекции.
Три дня открытий и сюрпризов
С 10 по 12 декабря в двух холлах выставки Baltic Beauty 2021 — "Мир красоты волос" и "Мир красоты лица и тела" — разнообразные косметические товары и профессиональные продукты и услуги индустрии красоты презентуют более 200 участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, Польши, Испании, Италии и Германии. В этом году отдельный раздел экспозиции будет посвящен украшениям. На выставке пройдут конференции, конкурсы и International Hairstyling Festival. Программа Baltic Beauty 2021: www.bt1.lv/bb
Выставку проводит Организатор международных выставок — компания ВТ 1.
Внимание!
Выставка проводится в эпидемиологически безопасной среде, и посетить ее смогут и взрослые, и дети.
Правила входа для взрослых: только переболевшие Covid-19 или вакцинированные с предъявлением действительного, признанного в ЕС сертификата, QR кода и паспорта или ID карты.
Правила входа для детей: до 12-летнего возраста сертификат не требуется. С 12-летнего возраста вход на выставку с предъявлением действительного, признанного в ЕС сертификата (переболел или вакцинирован), отрицательного теста или справки о проведенном за последние 72 часа скрининга с отрицательным результатом.
Время работы выставки:
10–11 декабря: 11.00 — 20.00
12 декабря: 11.00 -19.00
Входной билет — 5 €
Пенсионерам, школьникам, инвалидам — 3 €
Продажа билетов в интернете: www.bt1.lv/bb/buytickets.php