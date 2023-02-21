Красота по-азиатски: почему стоит попробовать корейскую косметику?

О том, что корейская индустрия красоты уже давно впереди планеты всей, известно каждому. Правда, не все еще опробовали азиатские секреты вечной молодости и роскошной кожи. Самое время открыть для себя бьютификацию по-корейски. Как это работает, с чего начать и какие есть лайфхаки, рассказывает woman.ru

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Кому подойдет корейская косметика?

Природа создала нас разными, и выражается это также в типах кожи. Например, у азиаток тип кожи подвержен гиперпигментации при фотостарении. Скорее всего, вы видели, что девушки в Корее обожают максимальную защиту от излучения и обильно используют отбеливающие продукты. У европейского типа кожи часто бывает ранняя потеря упругости и эластичности.

Также верхний слой кожи азиаток плотнее, но кожа тонкая и чувствительная и быстрее теряет влагу; в то время как плотность кожи европеек тоньше, но способность удерживать влагу — выше.

Стоит ли переживать, что азиатские продукты не подойдут европейским женщинам? Корейские производители учитывают факт экспорта своей продукции и создают косметику, адаптированную под европейский рынок. Этот уход не зря набирает популярность: он учитывает особенности всех женщин и помогает предупреждать самые разные проблемы, вне зависимости от расы. Главное — выбрать средства исходя из вашего типа дермы. Иными словами, корейская косметика создана для всех тех, кто выбирает новейшие технологии и проверенные ингредиенты, натуральный состав, а также высокое качество по доступной цене.

Математика подбора

Самое важное — это верно определить свой тип кожи лица, благодаря этому вы сможете выяснить, какие у дермы потребности. Что нужно знать при подборе средств:

Кожа, склонная к жирности, становится более плотной, с выраженным рельефом расширенных пор, она склонна к появлению жирного блеска, комедонов (черных точек) и воспалительных элементов (прыщей). Для ухода за жирным типом кожи важно правильное очищение, например, стоит обратить внимание на гидрофильное масло, которое эффективно смывает макияж и очищает кожу от различных загрязнений и кожного сала. Необходимо подбирать легкие текстуры кремов и тонеров, чтобы не создавать тяжелый слой на коже.

Кожа, склонная к сухости, тонкая, на ней практически отсутствуют поры, комедоны и воспаления появляются крайне редко. Для ухода за сухим типом кожи лучше использовать плотные средства, чтобы создать защитный слой. Сухая кожа стареет раньше всех остальных типов, у нее не хватает кожного сала, который поддерживает упругость и эластичность кожи.

Нормальный тип кожи отличается умеренной активностью сальных желез, которые выделяют оптимальное количество себума для ее смягчения и защиты, без избытка. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать у детей. Во взрослом возрасте такой тип кожи сохраняется редко, становясь, как правило, склонным к сухости или к жирности. Нормальный тип кожи не требует коррекции, уход за ней должен быть направлен на очищение, поддержание баланса влаги и защиту.

Комбинированный тип кожи сочетает участки как жирного, так и сухого типа кожи. При уходе нужно искать баланс между интенсивным очищением жирных зон, правильным восстановлением и увлажнением сухих участков кожи.

Далее следует обратить внимание на состав продукта и подобрать подходящий для решения проблемы. Ингредиенты, использующиеся в производстве продуктов Южной Кореи, условно можно разделить на три категории: традиционные, экспериментальные и национальные.

Традиционные компоненты — те, которые используются повсеместно во всех других странах, они прошли проверки временем и направлены на удовлетворение разных потребностей кожи (аденозин, алоэ, гиалуроновая кислота, коллаген, керамиды и т.д.).

Экспериментальные компоненты — те, которые прошли проверку на профпригодность (маточное молочко, секрет улитки, вулканический пепел, ферменты растений, корней и фруктов и т.д.).

Национальные — давно применяемые экстракты в корейской медицине, что говорит о доказанных свойствах косметического и лечебного плана (это, например, различные порошки из трав, корней, морских обитателей и т.д.).

Жирная кожа требует более тщательного очищения, чем остальные типы. В качестве очистителя лучше выбирать пенящиеся гели с содержанием себорегулирующих растительных экстрактов (экстракт лопуха, гаммамелиса, таволги, ромашки, шалфея, коры березы, мяты), такое очищение придает ощущение свежести и сделает кожу более матовой. Также для жирной кожи подходят очистители на основе глин (каолин, бентонит), которые абсорбируют избыток себума и сужают поры. Крем для жирной кожи должен одновременно увлажнять ее и уменьшать активность сальных желез.

Увлажняющее действие могут обеспечивать различные растительные экстракты или гиалуроновая кислота, а себорегулирующее — цинковые комплексы, ниацинамид, нордигидрогуаретовая, азелаиновая кислоты и другие. Важно, чтобы крем для жирной кожи не содержал питательных масел, что может способствовать еще большему увеличению активности сальных желез.

Сухой коже не хватает липидов, поэтому она нуждается в дополнительном питании. В качестве очистителя для сухой кожи идеально подойдет текстура молочка, что уже на этапе очищения будет смягчать кожу. Крем для сухой кожи должен содержать большое количество липидов (например, витамины A, D, E и K), а также обладать насыщенной и питательной текстурой.

Для нормальной кожи в качестве средства для очистки кожи подойдут пенки или гели без содержания агрессивных ПАВ (лаурил сульфата натрия — Sodium Lauryl Sulfate (SLS), лаурет сульфата натрия — Sodium Laureth Sulfate (SLES), мирет сульфата натрия — Sodium Myreth Sulfate (SMS)), которые могут повредить защитные свойства кожи. Крем для нормальной кожи должен содержать увлажняющие компоненты (например, гиалуроновую кислоту, увлажняющие растительные экстракты) и питательные компоненты (растительные масла) для защиты и поддержания влагоудерживающих свойств нормальной кожи.

Уход за комбинированной кожей строится на тех же принципах, что и за другими типами.

Необходимо определить преобладающие признаки и в зависимости от этого подбирать соответствующие продукты. Такой подход к выбору косметических средств позволит получить наиболее комплексное воздействие и желанный результат.

10 шагов к успеху

Для любой кожи важны 3 этапа — демакияж, очищение и увлажнение. Остальное — уже на ваше усмотрение, например, можно добавить продукты для дополнительного питания или средства для борьбы с акне, которые наносятся точечно. Преследуя определенные цели, обращайте внимание на конкретные ингредиенты — к счастью, в корейской косметике есть огромный выбор.

В корейском уходе принято выделять 10 ступеней:

Демакияж — тщательное удаление макияжа и SPF-средств с кожи.

Очищение — смывает остатки средств для демакияжа и помогает окончательно очистить кожу с помощью пенки, мусса, геля или маски-пенки.

Отшелушивание — нужно для того, чтобы удалить с поверхности кожи омертвевшие частички эпидермиса. Этот этап ухода достаточно проводить 1–2 раза в неделю. Корейцы не любят скрабы и предпочитают пилинг-скатки за их более мягкое и бережное воздействие на кожу. Если вы любите химические пилинги, не забывайте про SPF.

Тонизирование — один из главных и популярных этапов ухода. Важно помнить, что тоник — это очищающий европейский продукт, а тонер — это как раз корейский продукт, увлажняющий и восстанавливающий pH-баланс. Этот этап усиливает действие всего остального ухода.

Эссенции — самое концентрированное средство многоступенчатого ухода. Имеют направленное действие и подбираются индивидуально под тип и текущее состояние кожи.

Ампульные средства — практически то же самое, что и эссенции, можно объединить два этапа в один. Сыворотки также направлены на устранение конкретных проблем, поэтому их в вашем арсенале может быть великое множество. С центеллой — против воспалений, с витамином С — для осветления и сияния кожи, с гиалуроновой кислотой — для более глубокого увлажнения.

Тканевые маски, гидрогелевые или альгинатные под определенную задачу.

Крем для области вокруг глаз. Можно использовать и обычный, для всего лица, но следите за текстурой. Она должна быть более легкая и нежная, а также обладать быстрой впитываемостью. Кроме того, в кремах вокруг глаз используются уникальные ингредиенты, направленные на борьбу с пигментацией, морщинами и темными кругами.

Увлажнение объединяет кремы и ночные маски. Здесь нам важно увлажнить кожу и решить какие-то постоянные проблемы. Например, регулировать выработку себума у жирного типа кожи или успокоить воспаления.

Солнцезащитное средство всегда имеет фактор защиты от солнца SPF50 PA++++. Может быть в формате крема, геля или спрея.

Мастхэв вашей косметички

Несмотря на канон из 10 ступеней, корейский уход прекрасен тем, что большинство средств — универсальные. Например, алоэ-гель может использоваться как для кожи лица, так и для тела, а также ухода за волосами. То же самое можно сказать и о пенке для умывания лица, которая помогает удалить макияж, тем самым заменяя мицеллярную воду, а также идеально отшелушивает омертвевшие клетки кожи, обновляет ее, увлажняет и восстанавливает оптимальный кислотно-щелочной баланс. Остатки эссенции при использовании масок можно наносить не только на кожу лица, но и на руки и зону декольте.

Эксперты корейской косметики считают, что косметичка современной женщины обязательно должна включать следующие продукты: