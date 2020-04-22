4 совета, как правильно провести весеннюю ревизию косметички

Обычно весна — это время новых проектов, путешествий и отдыха на свежем воздухе, но на этот раз все это пришлось отложить в долгий ящик. Однако время, проведенное дома, может оказаться весьма полезным. Эксперт по макияжу бренда Artistry Анджей Савицкий рекомендует провести "большую уборку" в своей косметичке и рассказывает, с чего лучше начать, что самое важное и как подготовиться к грядущему лету без лишних вещей.

Косметичка похожа на платяной шкаф: с приходом нового сезона очень важно освобождаться от лишнего. Чтобы составить чистый и удобный в использовании комплект продуктов для ухода за лицом и декоративной косметики, следует придерживаться нескольких правил.

Изучите содержимое своей косметички

Когда вы в последний раз занимались ревизией своей косметички? Большинство женщин даже не знает, что находится в их косметичках, и вполне возможно, что мы используем лишь половину того, что уже месяцами и годами ждет своей очереди.

Косметичку первым делом нужно опустошить: выбрать кисти, помаду, основу для макияжа, тени для глаз, пудру и все остальное.

Саму косметичку желательно постирать при низкой температуре вручную или в стиральной машине. Кроме того, если косметичка кажется отслужившей свое, обязательно купите новую.

Помойте кисти и спонжи

В нынешнее время рекомендуется мыть и дезинфицировать все кисти и спонжи особенно часто, так как скопившиеся в них микробы могут стать причиной воспаления кожи.

Сначала промойте их теплой водой и средством, предназначенным для мытья кистей, хотя подойдет и хозяйственное мыло. Прополоскав кисти пару раз, нужно тщательно стрясти с них воду, чтобы она не скапливалась между щетинок, положить кисти на сухое полотенце и дать им высохнуть.

Кисти и спонжи желательно мыть каждые полторы-две недели. Также стоит положить в косметичку специальное дезинфицирующее средство для повседневного использования. Кисти будут чистыми и будут защищать глаза и лицо от бактерий.

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Смените кремы

Во время ревизии косметички особое внимание нужно уделить основным средствам для ухода за лицом, которые понадобятся в солнечные дни. Жирные питательные кремы пора заменить средствами с более легкой текстурой.

В теплое время года самое главное — защита от солнца. Большинству жителей Латвии следовало бы пользоваться средствами с защитным фактором не менее 25 SPF, поскольку кожа у них светлая и беззащитна перед вредными солнечными лучами. Например, в линии Artistry имеется специальный СС-крем с защитой 50 SPF, усиливающий сияние кожи. Очень важно понимать, что, независимо от того, насколько приятным может быть солнце, оно главный враг нашей кожи и главная причина появления морщин.

В настоящее время особое внимание нужно уделять и защите рук. В пору, когда руки нужно мыть и дезинфицировать несчетное количество раз за день, важно помнить о регулярном увлажнении кожи, в противном случае она начнет трескаться, станет сухой и очень чувствительной.

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Проверьте сроки годности

Очень тщательно нужно пересмотреть сроки годности, особенно жидких продуктов.

У туши для ресниц и жидкой подводки для глаз он обычно составляет около года, карандаш для губ или глаз может прослужить довольно долго, однако следует иметь в виду, что, если у карандаша нет колпачка, его нужно дезинфицировать перед каждым использованием.

Срок годности жидкой основы под макияж и помады для губ составляет почти год, немного меньше он у жидкого блеска для губ — примерно 6 месяцев.

Особая бдительность необходима с косметикой для глаз. Глаза — один из самых чувствительных органов тела человека, поэтому, используя старые средства, вы рискуете занести в глаз инфекцию.