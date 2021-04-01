5 советов косметолога, как разбудить кожу весной

Наиболее частыми проблемами с кожей, с которыми люди сталкиваются после зимнего сезона, являются чувствительная, сухая, потрескавшаяся и воспаленная кожа, а также серый, неровный цвет лица. Весна — как раз самое время, чтобы заняться уходом за кожей лица и тела перед летним сезоном. Косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга делится практическими советами и предлагает пять шагов, чтобы "разбудить" кожу.

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"Кожа — зеркало нашего здоровья и благополучия. В среднем за 28 дней возможно существенно улучшить состояние кожи, чтобы чувствовать себя комфортно и иметь возможность полноценно насладиться долгожданным летом. Зачастую люди начинают ухаживать за кожей только в начале лета, когда обостряются накопленные за зиму проблемы и кожа более открыта оценочным взглядам окружающих. Рекомендую с пользой использовать время, когда на кожу еще не так сильно влияет ультрафиолетовое излучение, а тело укрыто сравнительно более толстым слоем одежды", — отмечает Катрина Блумберга.

Пять шагов к сияющей коже

Составление меню

Первый шаг к здоровой и сияющей коже — это сбалансированное питание, которое включает не менее 1/3 свежих фруктов, овощей и зелени, которые весной особенно богаты минералами и витаминами, в том числе витамином С, являющимся мощным антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы и укрепляющим защитные силы кожи. Он также участвует в производстве коллагена в клетках кожи, в свою очередь коллаген улучшает структуру кожи и предотвращает процессы старения. Важно включать в рацион клетчатку и пробиотики, тем самым улучшая пищеварение и работу кишечного тракта — чем здоровее тело человека, тем здоровее будет и кожа.

Закаливание

Прохладный душ или популярное сегодня зимнее и весеннее плавание стимулируют кровообращение, обогащая кислородом кожу тела, в том числе лица. Они улучшают здоровье и даже уменьшают целлюлит, но только при условии соблюдения правильного режима питания. Целлюлит — это прямое свидетельство того, чем питается человек. Для упругости кожи тела можно дополнительно использовать укрепляющие антицеллюлитные или лифтинговые кремы, которые делают кожу более упругой.

Очищение

Перед любой процедурой кожу следует бережно очистить, выбрав подходящее для вашего типа кожи средство — молочко или пенку для лица. Чтобы очистить кожу от мертвых клеток и лучше подготовить ее к другим шагам ухода, пилинг в домашних условиях можно выполнять раз в неделю или реже — в зависимости от типа кожи. Для тела раз или два в неделю можно использовать солевой или сахарный скраб.

Увлажнение

После очищения лица важно восстановить естественный уровень pH кожи, мягко увлажняя кожу лосьоном или тоником. Затем на кожу можно нанести сыворотку в виде курса или как средство регулярного ухода, если необходимо более интенсивное питание кожи, например, при очень сухой или проблемной коже. Сыворотка помогает глубже увлажнить кожу и быстрее вернуть ощущение свежести после долгой зимы. Ее следует использовать утром и/или вечером.

После нанесения сыворотки следует наносить соответствующий крем для лица. В течение дня желательно использовать солнцезащитный крем для лица. Глубокое увлажнение лица и тела обеспечивают средства, содержащие гиалуроновую кислоту, различные витамины, керамиды и пробиотики, нормализующие микрофлору кожи и укрепляющие ее естественный защитный барьер.

Важную роль в ритуале увлажнения также играют маски для лица и тела, доступные сегодня в широком ассортименте. Способы их применения различны — маски для лица обычно используют раз в неделю, но также их можно использовать ежедневно как курс, например, в течение 5–7 дней. Тело — талию и ноги — в домашних условиях можно раз в неделю обертывать пленкой, используя глину или какой-либо согревающий или освежающий крем (если вам больше нравится освежающее ощущение).

Побаловать себя

Пока солнечного света сравнительно мало, для ухода за лицом можно использовать ампулы с витамином С, которые помогут вернуть коже сияние и сделают ее тон равномерным. К ежедневному крему можно добавить одну–две капли эфирного масла — грейпфрута, апельсина или нероли, корицы или свежей мяты — для хорошего настроения. Кроме того, утром или вечером можно самостоятельно сделать массаж с предусмотренным для лица маслом, например, с маслом миндаля или виноградных косточек.

Здоровая и сияющая кожа невозможна без регулярного ухода и увлажнения, без употребления достаточного количества чистой воды (1,5–2 литра в день) и использования средств по уходу, соответствующих типу кожи лица. Прогулки и физическая активность на свежем воздухе определенно окажут дополнительный положительный эффект, обеспечив кожу кислородом и улучшив общее самочувствие. Косметолог Катрина Блумберга напоминает, что не стоит ждать быстрых результатов, но они обязательно станут заметны — нужно лишь терпение и последовательность в ежедневных ритуалах.