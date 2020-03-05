6 лайфхаков, которыми пользуются визажисты для подводки глаз

Плохие новости: в мире визажа подводка глаз считается одной из самых сложных вещей, которыми должен овладеть мастер. Вспомните хотя бы, сколько раз вы сами сталкивались с неровными линиями. Процесс часто сопровождается подтеками и смазанным контуром, будь то "кошачий глаз" с длинными стрелками или эффект "smoky" с растушевкой. Хорошие новости? Практика и удобный лайнер позволят приловчиться, как и советы, чтобы сделать стрелки ровно. Читайте 6 лайфхаков портала FurnishHome, чтобы научиться подводить глаза.

1. Держите руку уверенно

Если дрожит рука, дрожат и линии. Визажисты рекомендуют облокотиться на какую-нибудь поверхность, чтобы была опора. Можно поставить локоть на стол, на стойку в ванной или на любую другую плоскость. Это позволит руке вести уверенную линию, что удобно при работе с жидкой подводкой.

2. Создайте эффект "Smoky" одним движением

Ищете инструкции, как сделать эффект "smoky eyes"? Скорее всего вы столкнетесь с обучающими видео, которые включают как минимум несколько шагов для создания "смоки айс". Но это необязательно. Попробуйте более простой способ: в зоне, где хотите сделать большее затемнение, нарисуйте хэштег # и растушуйте рисунок светлым карандашом или тенями. Добавьте других оттенков с помощью кисти.

3. Используйте весь карандаш, а не только острие

Когда используете карандаш для подводки глаз, наклоняйте его и делайте отпечаток боковой стороной. Это касается и кисти подводки. Линии будут плавными, нет риска, что грифель карандаша сломается и макияж будет испорчен.

4. Позаботьтесь о контуре

Современные стрелки выглядят эффектно, но часто нанесение такого макияжа становится проблемой. Как нарисовать идеальные стрелки? Совет от визажистов — использовать карандаш чуть темнее, чем тон кожи. Отрисованные им линии легче подправить без размазывания подводки. Если контур нравится, достаточно обвести его лайнером.

5. Используйте крем для маскировки ошибок

Секрет того, как скрыть ошибки при нанесении макияжа, рассказывают визажисты. Чтобы не смывать всю косметику, если размазалась часть, достаточно подкорректировать результат с помощью крема и ватной палочки. Также можно использовать чистую кисть. Нужно макнуть ее в крем для макияжа, аккуратно водить по краю линии. Так получится стереть лишнее, не испортив готовые стрелки.

6. Выберите другой цвет

Нет ничего плохого в черном цвете. Но кроме него есть целая палитра, которая разнообразит макияж. Например, шоколадно-коричневый. Можно пойти дальше и выбрать более светлые тона — бежевый, белый. Нанесение их на верхнее веко помогает скрыть красноту, что особенно полезно по утрам, когда хочется избавиться от следов недосыпания.