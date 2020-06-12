7 бьюти-мифов, с которыми пора попрощаться
Foto: Shutterstock

Многие из нас постоянно получают рекомендации по уходу за кожей и волосами из разных источников. Но крайне важно отделить факты от вымысла. Разобраться в этом поможет портал MedikForum.ru.

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Натуральное всегда лучше


Многим людям кажется, что натуральные ингредиенты в косметических продуктах всегда лучше химических. Но далеко не все органические ингредиенты срабатывают для каждого типа кожи, и конкретно вам они могут не подойти. Обязательно проконсультируйтесь с дерматологом для получения правильного совета.

Чем выше SPF, чем лучше


Использование солнцезащитного крема с высоким показателем SPF — правильная практика. Но многие люди недопонимают, что крем необходимо повторно наносить на кожу каждые два-три часа, причем даже в том случае, если солнце скрылось за облаками. Обязательно приобретайте солнцезащитные крема с дополнительной защитой от UVA и UAB лучей.

7 бьюти-мифов, с которыми пора попрощаться
Foto: Shutterstock

Можно выдавливать прыщи


Очень распространенный и опасный миф. Мало какие подростки удерживаются от искушения выдавить прыщ, но тем самым они не только увеличивают риск образования рубцов на коже, но и повышают опасность развития инфекций.

Для хорошей кожи достаточно пить много воды


Комбинация правильного питания и адекватного количества воды в рационе очень важна для сохранения здоровой кожи, но сама по себе вода не увлажняет кожу. Обязательно используйте специальные крема и другие продукты, приобретенные в зависимости от вашего типа кожи. Не забывайте процедуры отшелушивания, увлажнения и тонизирования.

7 бьюти-мифов, с которыми пора попрощаться
Foto: Shutterstock

После бритья или воска волоски будут более плотными


Бритье или воск не изменяют толщину волос и скорость их роста, а также цвет. И даже если волосы кажутся более заметными и темными, в реальности они таковыми не являются.

Выдергивание седых волос увеличивает их количество


Волосяные фолликулы это индивидуальные ячейки, а это означает, что если вы уничтожаете одну из них, это никак не влияет на остальные. Выдергивание седых волос не значит, что они назад не вырастут. Седина появляется на фолликулярном уровне.

7 бьюти-мифов, с которыми пора попрощаться
Foto: Shutterstock

Прыщи появляются по ночам


Прыщи — следствие закупорки пор кожным салом. Это процесс занимает не менее недели или еще дольше. Поэтому если вы замечаете утром прыщик на лице, которого там не было вечером, то он связан с развитием инфекции из-за кожного сала. Если вы хотите избавиться от прыщей, очищайте лицо почаще, промывайте его водой и специальными кремамиl.

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DELFI Woman

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