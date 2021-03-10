9 самых популярных вопросов о маникюре

Кутикулу нельзя обрезать? Лак нужно хранить в холодильнике? Наращивание портит ногти? Белые пятна означают недостаток кальция? Где правда, а где ложь сразу не разобраться. Портал МедикФорум обобщил ответы на 9 спорных вопросов, касающихся уходом за ногтями.

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Можно ли обрезать кутикулу?



Да! Не знаем, кто и когда ввел в заблуждение, но с кутикулой можно прощаться, обрезая ее. Главное, чтобы инструмент и техника были правильными. Для кусачек или щипчиков важна стерильность и хорошая заточенность. А мастер маникюра должен обладать компетенциями, знаниями и опытом, чтобы не травмировать пластину, не порезать и не оставить заусенцев. Нельзя делать обрезной маникюр только людям с сахарным диабетом и тонкой кожей с близко расположенными сосудами.

Как правильно подпиливать ногти?

Неправильная техника чревата отслойками и трещинами ногтевой пластины. Есть несколько простых правил: сухие руки и подходящая пилка, подходящая натуральным или нарощенным ногтям.

Что лучше: УФ-лаки или акрил?

Исследования показывают, что гель-лаки меньше портят ногти. Для такого покрытия не нужно снимать верхний слой пластины, истончать ее. Но сравнивать эти материалы нельзя. У каждого есть преимущества, недостатки и свое предназначение: акрил для увеличения длины, изменения формы, уплотнения. Гель-лак подходит для обычного декоративного покрытия.

Можно ли переборщить с лаком?

Стандартное покрытие выполняется в 4 этапа: базовое, двойной слой цвета, топовое. При выполнении всех шагов, покрытие будет носиться долго и беспроблемно. Если пропустить хоть один из них или переборщить со слоями, ждите отслойки, сколы и трещины.

Правда, что белые пятна — признак авитаминоза?

У белых пятнышек на ногтях есть научное название — лейконихия. Что является причиной ее возникновения точно не ясно, но большинство специалистов склоняются к неполному ороговению клеток ногтя. Также это может быть следствием чересчур длительной носки покрытия, гематита, дефицита цинка.

Ногти должны "дышать"?

Пожалуй, самый распространенный среди некомпетентных мастеров миф. Ноготь не дышит, у него нет легких. Это всего лишь ороговевшая часть кожи. Поэтому, если вам захотелось отдохнуть от гель-лака, то единственный вариант — отказаться от покрытия до полугода, пока не произойдет полное сращение ногтевой пластины.

Оживит ли засохший лак ацетон?

Нет, он только испортит его. Для разбавления лаков существуют специальные средства.

Лак хранится дольше в холодильнике?

Очередной миф, родов из прошлого. На самом деле, вы только испортите лак резкими перепадами температур. Идеальные правила хранения лака: плотно закрытая крышка, темное и сухое место.

Можно ли укрепить ноготь изнутри?

Ответ — нет. Не существует средств, которые влияют на клеточное состояние ногтей. К сожалению, повлиять на внутреннее состояние организма в целом и ногтей в частности не способно ни одно специальное покрытие. Любые средства дают лишь наружный эффект, поддерживая текущее состояние ногтей. Вы можете повлиять на качество ногтей, кожи и волос, только придерживаясь сбалансированного питания и соблюдая водный режим.

Ноготь все необходимое получает из крови во время роста, следовательно, сама пластина — мертвая ткань, и питать там нечего. Лаковое покрытие — барьер от механических повреждений. Есть лишь два вида компонентов, которые могут проникнуть в верхний слой: это IBX и Magnetic, и то их надо использовать длительно и курсом.