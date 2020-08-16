Алеся Суркова: "Успех салона — это признание клиентов"

Она молода, а уже имеет стабильный и узнаваемый бизнес. Многие мастера по уходу за волосами смотрят на эту девушку как на пример успешного специалиста и бизнесвумен. Среди ее клиентов есть знаменитые люди. Героиня рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" сегодня — владелица и основатель салона красоты AMI Beauty Concept, основатель проекта AMI New Born для молодых мастеров, дистрибьютер La Sultane De Saba Алеся Суркова. Поговорим о волосах, о профессионализме и о взглядах на те или иные аспекты работы в индустрии красоты.

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— Поговорим немного о том, чем вы занимаетесь. Салон красоты AMI Beauty Сoncept специализируется в основном на уходе за волосами?

Основная специализация салона AMI — это всевозможные процедуры для волос: окрашивания, стрижки, прически, процедуры по уходу, наращивание волос.

Мы являемся представителями двух эксклюзивных брендов, которые направлены на уход за волосами, кожей лица и тела.

Также у нас успешно проходят обучающие мастер-классы для парикмахеров. Уже год успешно развивается проект AMI New Born — мы помогаем с развитием молодым мастерам, окончившим основные курсы.

И наш последний проект — это детская игровая комната рядом с салоном для удобства наших клиентов и не только.

— Алеся, как вы попали в индустрию красоты?

С малых лет нахожусь в индустрии красоты, поскольку мои родители работают в сфере продаж "Все для парикмахеров". Уже с 5-6 лет я не пропускала ни одной выставки, связанной с красотой. Особенных мыслей не было, просто руки брали манекен и делали прически.

— Чем вы увлечены помимо работы?

В последнее время я начала делегировать свои обязанности по управлению бизнесом, поэтому у меня освободилось время на работу возле кресла, ведь наращивание волос — это мое любимое хобби. Также больше времени начала посвящать себе — физиотерапия, различные процедуры для тонуса, шоппинг. А в выходные — это обязательные ритуалы — встречи с семьей, поездки по Прибалтике.

— Первый клиент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

Первые заработанные деньги у меня были в 10 лет, я помогала родителям по работе. Нужно было обклеивать косметику этикетками. Я заработала себе на роликовые коньки! Уже в более сознательном возрасте, когда первый раз нарастила волосы клиенту, купила себе сумку, ремень и устроила себе поход в McDonald’s (улыбается).

О трендах и качественной работе мастера

— Какие тренды в уходе за волосами существуют в данный момент на рынке?

На данный момент в тренде различные процедуры по выпрямлению и наполнению волос, но в наших салонах таких процедур нет, потому что это может доставлять дискомфорт другим клиентам, а также негативно сказываться на здоровье мастера, чтобы ни утверждал производитель, у нас на этот счет свое мнение.

Мы предпочитаем легкие спа-процедуры с накопительным эффектом, а самое главное — это правильно подобранный домашний уход, необходимо прислушиваться к вашему мастеру.

— Каким точно не должно быть наращивание волос и как клиенту проверить работу мастера на качество?

Во-первых, клиенту ничего не должно причинять дискомфорт. Места крепления капсул не должны тревожить во время сна, это свидетельствует о неправильной натяжке пряди.

Во-вторых, собирая волосы в хвост, капсулы не должны просвечиваться. Также волосы после мытья должны не терять своего качества. Если же они стали жесткими или начали путаться, это первый признак некачественного материала для наращивания. И естественно капсулы должны быть комфортного и адекватного размера, максимально напоминать рисинку.

— Приобрести качественный материал для наращивания волос — проблема или это уже налаженная система? Из чего сделаны нарощенные волосы?

Хороший материал — это натуральные срезанные волосы, в идеале "славянка". Но на нашем рынке в продаже чаще всего можно встретить материалы китайского производства, которые сильно отличаются по структуре от волос латвийских девушек. Они более жесткие и плотные, но многие ведутся на цену.

Что касается системы — она может меняться, так как никто не предполагал закрытия границ, это также повлияло на поставки волос из России. Благо, у нас хорошие запасы материалов.

— Безаммиачное окрашивание волос — это реально?

В наше время рынок красителей и косметики по уходу за волосами переполнен: безаммиачные, кислые красители, фитоокрашивание, тонирующие маски, пенки, мелки. Чего сейчас только нет, выбор на любой вкус и цвет! (улыбается)

— Какая продукция и бренды для вас сейчас must have в уходе за волосами?

Недавно мы начали предлагать клиентам уходовую косметику англо-швейцарского бренда T-Lab и каждый день получаем много положительных отзывов. Сама лично предпочитаю дополнять свой уход натуральными продуктами бренда La Sultane De Saba, например, мою голову вулканической глиной Рассулом, делаю маски из натурального масла ши, иногда добавляю масло в кондиционер, эффект на лицо, а какие ароматы!

Будьте собой!



— Как клиент выбирает мастера? На что нужно обратить внимание?

Обычно люди приходят по полюбившейся фотографии окрашивания в альбоме салона или по совету подруги. Если человек первый раз посещает наш салон, то мы советуем ему прийти на бесплатную консультацию к мастеру, возможно к нескольким мастерам и уже интуитивно понять, подходит ли стилист в первую очередь как психотип.

— Делать бесплатно процедуру "своим" — да или нет? Почему?

Каждый труд должен быть оплачен, так же как и расходные материалы. Для наших сотрудников и их родственников мы делаем хорошую скидку на услуги салона и косметику. Что касается друзей, есть такая фраза: "Хочешь поддержать бизнес друга, не проси скидку!".

— Полная запись — это признак успеха? Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Успех мастера — это когда он может поделиться клиентами с другими мастерами, потому что у него не хватает времени на всех. Успех салона — это признание клиентов. Я считаю, успех моего салона заключается в моей команде, а также концепции салона, по которой работают мастера.

Три главные черты успешного мастера — это умение применить правильную технику, талант видения образа и любовь к профессии.

— Зависть коллег. Она имеет место быть. Как вы к этому относитесь?

Если люди завидуют — значит ты все делаешь правильно. Если люди "говорят" много, то тем более стараюсь бороться со своей отрицательной чертой характера принимать все близко к сердцу.

Foto: Privātais arhīvs

Мне очень повезло, у меня много успешных коллег, а не конкурентов. Мы часто созваниваемся с владельцами разных салонов и обсуждаем всевозможные вопросы по работе, это очень интересное и продуктивное общение. А те люди, которые испытывают зависть и злобу обычно показывают не очень хорошие результаты в бизнесе, да и вообще по жизни. К сожалению, такие тоже есть, но они никак не влияют на работу нашего салона.

Что касается зависти коллег по команде, то очень надеюсь, что такого у нас нет, ведь у каждого нашего работника есть возможность роста до партнерства, а если человек предпочитает просто работать и не знать проблем руководителей, тогда зачем завидовать? У наших мастеров прекрасный оклад, которому могут позавидовать многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AMITI🖤 (@alesja_ami) 10 Янв 2020 в 3:38 PST

— Алеся, а красота это страшная сила? Требует ли она жертв?

Если говорить о внешней красоте человека, жертва будет только в том случае, если следовать всем тенденциям, которые диктует нам Instagram девушек с ненатуральной внешностью. Будьте собой, стремитесь покорять людей своей внутренней красотой, но, конечно же, не забываем про ухоженность и эстетику.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вспомните ваш самый курьезный случай в профессиональной деятельности и как вы его решили?

Что касается случаев из бизнеса, то это порыв стать дизайнером одежды. И еще такой момент — отклонение от направления деятельности. Человек может быть силен в своем направлении. Если человек силен в нескольких сферах — это талант. Если человек талантлив во всем — это гений, я не из этого ряда людей. Ну а если рассматривать мой опыт парикмахера, то однозначно это те случаи, когда ты идешь на поводу у клиента и делаешь те вещи, которые противоречат твоему видению, потому что клиент так захотел.

В плане бизнеса решение проблемы — это принятие урока. А вот решение проблемы с клиентом уже сложнее. Раньше это были денежные компенсации. Сейчас же клиенты подписывают с мастером договор о том, что он обо всем предупрежден и в будущем не будет иметь претензий.

— Какие у вас планы на будущее?

Планы грандиозные, но, к сожалению, все они под большим вопросом из-за ситуации в мире. Очень хочется открыть новый салон с новой концепцией. Кажется, что это бомба и хочется плюнуть на этот коронавирус и воплотить идею прямо сейчас, но когда появляется ребенок, тут же меняются все приоритеты и ценности. Пока все в дом!

Придерживаемся путешествий по Латвии, отдыха на даче у родителей возле куста с ягодами или на море рядом с нашей прабабушкой. А в остальное время строим фундамент будущего проекта, работаем над улучшением сервиса и расширением команды, а также развитием бренда La Sultane De Saba в SPA индустрии.

Полезные советы

— За кем точно следует наблюдать в Instagram, в особенности специалистам из индустрии красоты?

Если выбирать среди латвийских блогеров, я являюсь поклонницей @almazapirha, в ее сторис, прямых эфирах и журнале можно узнать много интересного.

@maijarozite также является примером красивой девушки, которая делится своими секретами красоты. Также ее улыбка и энергетика заряжает позитивом.

@vlada.dubrovska пример шикарной женщины, у которой многому можно научиться, в первую очередь отношению к жизни.

Бьюти-блогеры — @marsalovaa. О красоте и уходе за волосами — @lana_amiconcept.

Если же рассматривать зарубежные аккаунты, это естественно @shipilovaks — экс -мисс Россия, владелица нескольких салонов красоты. Благодаря ей я и решила сделать представительство La Sultane De Saba в Латвии. Должна была организовать приезд Ксении в Ригу летом.

— Алеся, немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, что бы вы себе сказали?

Что можно жить и не зависеть от мнения окружающих. Делать то, что ты хочешь и не бояться показаться какой-то не такой. Не бояться сделать ошибку. Не давать деньги в долг. Быть менее доверчивой.

— 3 must have для ухода за волосами в домашних условиях? Что точно должно быть у каждой из нас?





Шампунь. Маска. Термозащита или средство для кончиков волос, тут все индивидуально. Самый популярный совет клиентам — выбирайте шампунь к типу кожи головы, а маску по типу длины волос.

Послесловие

Я благодарю Алесю за интервью и дельные мысли. Желаю успехов! А вам, дорогие читатели, вдохновения. Будьте красивы и здоровы!