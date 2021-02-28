Аркадий Глухих: "Нужно наладить контакт не с камерой, а с фотографом и будет все отлично"

Героя рубрики "Красота наизнанку" знают как в Латвии, так и за ее пределами. Хорошие фотографы на вес золота, поскольку от их таланта зависит не только отражение красоты, но и качественный маркетинг, и визуальный контент. Аркадий Глухих занимается таким искусством как фотография уже более 20 лет. Он снимал репортажи, ковровые дорожки, различные мероприятия, фэшн-шоу и недели моды. За его плечами огромное количество работ для обложек и контента известных изданий. А еще его конек — фотографии в стиле ню.

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Хочется узнать мнение известного рижского фотографа по поводу красоты, успешности и выудить лайфхаки, да и в целом, узнать его получше. Поскольку с Аркадием мы знакомы лично, разговор пройдет на "ты".

Разведчик, летчик, терминатор

— Какими проектами занимался в последний год и как пандемия повлияла на твою профессиональную деятельность?

Пандемия сильно повлияла на мою сферу деятельности. Но я не могу сказать, что это было только негативное влияние. На самом деле, многое удалось сделать за этот год. Я провел ряд фотосессий в Европе. Мы с командой летали в Хорватию и Италию на съемки. В промежутках между локдаунами я успел снять обложку для журналов "L'Officiel" и "Joy", провели Рижскую неделю моды, а также конкурс красоты в России.

— Немного об истоках. Почему ты выбрал фотографию в качестве дела своей жизни и когда впервые взял камеру в руки?

Камеру я взял в руки в детстве, так как мои родители увлекались фотографией. А лет в 14 я стал копить деньги на свой собственный фотоаппарат. Хотел, чтобы он был большим и черным, но на зеркальную камеру не накопил, зато хватило денег на очень крутую любительскую. Естественно, пленочную. Стал фотографировать в качестве хобби, а уже потом это превратилось в мою работу.

— А кем ты мечтал стать в детстве?

Помню, что шутил, что хочу быть водителем троллейбуса. В детстве меня впечатляли многие профессии, то, что я видел в жизни и в кино. Поэтому я хотел стать то летчиком, то разведчиком, то терминатором.

"Я чувствую себя режиссером"

— Что ты стараешься выразить своими снимками? Можешь ли назвать какие-то основополагающие базовые идеи, концепции?

Хорошо, когда на съемке я чувствую себя режиссером и имею возможность снимать то, что хочу и так, как я это вижу. Перед съемкой я люблю понять человека, с которым работаю, кто он и чем живет. Это не какое-то анкетирование. Меня действительно интересуют люди и после знакомства я интуитивно чувствую и, исходя из этого, начинаю фотографировать. Но такие идеальные условия складываются не всегда, поэтому иногда приходится подстраиваться, что-то менять или упрощать, что влияет на конечный результат. Однако каждый раз я делаю съемку в каком-то своем стиле, чтобы мне самому понравилось. У меня есть команда, которая меня понимает, с которой я работаю уже долгое время.

— Фотография — это искусство. Есть ли у искусства рамки приличия, если говорить про фотографии в обнаженном виде или в стиле ню?

Как фотограф, который фотографирует людей, в том числе в стиле ню, я могу сказать, что у всех людей свои представления "о прекрасном". Это зависит от чувства стиля и вкуса, такта, культуры и так далее.

Хорошо, когда ваше мнение о своей фотографии полностью совпадает с мнением вашего зрителя. Иными словами, есть реперы, а есть рокеры. И вероятность того, что, придя на рок-концерт, вы там встретите именно рокеров, весьма велика. И наоборот! Например, в социальных сетях все перемешано, поэтому реакция на фотографии в стиле ню будет абсолютно разнообразная. Я положительно отношусь к этому жанру. Более того, я не ставлю границы между эротикой и порнографией, как это делают многие, отталкиваясь лишь от того, сколько предметов одежды на модели.

Считаю, что "степень откровенности" и "степень художественности" не пересекаются! Есть много примеров, где модель абсолютно обнажена, но при этом сама фотография является чувственной, эстетичной и художественной. Можно и без обнаженки снять что-то неприемлемое. На мой взгляд, творить можно все что угодно, главное, чтобы не было вульгарно и в культурных рамках того общества, где это демонстрируется. Конечно, если модель является человеком творческим, то все намного проще. Неуместно публиковать ню, например, учителям, хотя опять-таки… Иногда доходит до абсурда, когда за фото в купальнике учителя увольняют из школы, в то время как сами дети снимают такое в Тик-Токе, что волосы становятся дыбом.

— Насколько значителен вклад пост-обработки в итоговый результат фотографии? Есть ли грань, до которой ты считаешь приемлемым использование фотошопа?

Ретушь фотографий является просто одним их этапов общего процесса от идеи до реализации. Автор сам выбирает набор из необходимых этапов в той или иной ситуации, в зависимости от того, каким он задумал конечный фотопродукт. Поэтому можно обойтись без какой-либо коррекции, а можно радикально преобразить картинку. Границ нет, все зависит от того, что вы желаете получить.

— Что бы ты посоветовал тем, кто только учится фотографировать?

Иметь насмотренность и чувство стиля.

— Кого фотографировать сложнее — звезд или обычных людей?

Я много лет работаю со звездами и точно могу сказать, что в этом вопросе "звездность" значения не имеет, поскольку главное это то, каким является сам человек. Каждый раз я вижу перед собой просто человека, каждый раз уникального, но человека. Бывает, что очень известные, талантливые и успешные люди оказываются очень приятными людьми, которые помогают тебе успешно выполнить свою работу. Но, как и во вселенной, "звезды" бывают разные, и можно нарваться на "черную дыру".

Нужно любить то, что делаешь

— Тебя печатают в разных изданиях и ты постоянно среди известных людей. Удивляюсь, что ты не стал высокомерным после всего того успеха, который к тебе пришел. В чем заключается твой рецепт трезвости?

Я спокойно отношусь к этому, просто как к работе. Тем более, успех проходит и нужно начинать все заново и заново, а это держит в тонусе. Это в музыке бывает, что у певца есть пять успешных песен, которые однажды были в топе, а потом можно гастролировать с ними до смерти и ничего нового не создавать.

— Как ты относишься к конкуренции в среде своих коллег и делитесь ли вы между собой опытом?

Я за здоровую конкуренцию. Иногда советую своих коллег потенциальным клиентам, если чувствую, что съемка не совсем моего формата. Опытом делимся и я посещаю выставки и лекции, сам иногда делаю ворк-шопы, участвовал в семинарах по фотографии.

— Что бы ты выбрал — деньги или значимость?

С одним и с другим я бы справился. Ведь важно именно то, как человек этим распоряжается.

— Как ты считаешь, что необходимо для того, чтобы быть успешным фотографом?

Знал бы прикуп — жил бы в Сочи! Нужно любить то, что ты делаешь и углубляться в этот процесс.

Нет ничего лучше натуральной красоты

— Что точно не нужно делать девушке, если она хочет получиться на фотографиях выигрышно и красиво?

Суетиться.

— В чем заключается профессионализм модели, которая позирует фотографу?

Глубокое знание себя, своих плюсов и минусов, умение перевоплотиться в ту или иную роль, быть в себе уверенной.

— Я наблюдаю не первый год огромную зависимость у девушек от Instagram, а именно в отношении соответствия, в желании соответствовать красивой картинке. Как ты считаешь, оправдана ли такая зависимость? Нужно ли с ней бороться и если нужно, то как?

Я думаю, что это все временно и нормально. Раньше римляне смотрели на статуи и восхищались идеальными женскими и мужскими телами, старались быть на них похожими. Если есть некий общепринятый эталон, кумир, божество, которому люди хотят соответствовать, я только за. Я против пропаганды таких модных движений как бодипозитив, так как считаю, что они ведут к деградации.

— Многие люди смущаются камеры. Как ты думаешь, почему? Может что-то посоветуешь, как преодолеть стеснение?

Они смущаются не камеры, а фотографа. Камера — это просто предмет в его руках. Нужно наладить контакт не с камерой, а с фотографом и будет все отлично.

— Чувствуешь ли ты зависть по отношению к себе? Если да, то что это для тебя значит?

Нет, не замечал такого.

— Ты постоянно в окружении красивых женщин, поэтому хочется узнать твое мнение. Как ты думаешь, что влияет на женскую красоту, а именно усиливает и ослабляет ее?

Сейчас я попытаюсь представить девушку из видеоигры, которую можно видоизменить на свой вкус за пару кликов. Итак, я убежден в том, что нет ничего лучше натуральной красоты. Мне нравятся высокие девушки и компактные, блондинки, брюнетки и так далее.

Считаю, если у молодой, красивой и худой девушки маленькая грудь и все, о чем она думает, это как бы ей имплантировать большую, то в первую очередь ей следует имплантировать мозг. И вот с ним она наконец-то поймет, что она красивая такая какая есть.

Усилить красоту можно постоянной заботой о себе самой: заниматься учебой, быть любознательной, заниматься спортом, ухаживать за собой... Это все можно делать самостоятельно. А вот то, противником чего я являюсь, обычно с женщиной делают посторонние люди.

— Где или в чем черпаешь вдохновение для работы?

Чаще всего в непосредственном общении с человеком, с которым я работаю.

— Top-3 must have — что точно должно быть у каждой женщины с собой на фотосессии?

Настроение, каблуки, свободное время

— За кем точно следует наблюдать в Instagram?

Нужно делать так, чтобы наблюдали за тобой.

— Немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знал "тогда"? Если была бы возможность встретить самого себя 10 лет назад, чтобы ты себе сказал?

Выбери синюю таблетку, Нео!

Послесловие

Благодарю Аркадия за интересные мысли и любопытное интервью. Желаю успешных проектов в будущем и не терять вдохновение!

А когда вы в последний раз вы были на фотосессии?