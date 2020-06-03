Быстрый способ отрастить волосы: результат уже через месяц

Многие девушки мечтают о длинных и густых волосах, как у моделей с обложек глянцевых журналов. Но отрастить здоровую шевелюру не так-то и просто, особенно если неправильно за ней ухаживать. Портал FurnishHome делится секретами, как быстро удлинить волосы в домашних условиях.

Что влияет на скорость роста

Прежде чем приступить к отращиванию длины, стоит вспомнить о генетических факторах. Наверняка вы замечали, что некоторые девушки не используют специальный уход, но при этом имеют блестящие, напитанные волосы. А есть и те, кто использует всевозможные маски, масла, бальзамы и сыворотки, но их шевелюра растет медленно. Несмотря на это, ситуацию можно улучшить и другими способами.

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Здоровье

Многие знают, что здоровье отражается на нашем внешнем виде, причем касается это не только волос. Именно поэтому стоит прямо сейчас начать следить за своим организмом, чтобы всегда выглядеть привлекательно, молодо.

Питание

Также на здоровье влияет питание. Если приучить себя употреблять полезную пищу, исключать тяжелую, сладкую и соленую еду, то вы сможете похвастаться стройной талией и здоровыми локонами. Но все же иногда стоит позволять себе съесть что-нибудь вкусненькое, чтобы побаловать себя.

Вода

Пить достаточное количество чистой профильтрованной воды — это одно из главных правил красоты и здоровья. Чтобы рассчитать дневную норму, нужно умножить показатель своего веса на 31. Не забывайте, что соки, морсы, чай и другие напитки не подойдут, так как это жидкости, а не чистая вода. После регулярного повторения такой привычки, волосы будут более увлажненными, талия станет стройнее, а кожа чище.

Витамины

Кроме полезной еды и чистой воды, наш организм нуждается и в витаминах. Для шевелюры важны группы А и Е, а также биотин.

Сколько времени понадобится

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Жизнь волоса проходит три стадии:

активный рост;

покой;

выпадение.

Один раз в сезон, рост останавливается, из-за чего на расческе все чаще остаются выпавшие волоски. Затем цикл повторяется заново, и мы замечаем на голове маленький подшерсток.

За месяц локоны отрастают примерно на 1-1,5 см, а это значит, что за год в длине может прибавиться около 12-18 см, если использовать подходящий уход, правильно питаться и принимать витамины.

Отращиваем волосы в домашних условиях

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Важный нюанс, который стоит учитывать при отращивании длины, заключается в том, что не стоит гнаться за новыми заветными сантиметрами. Гораздо важнее обратить внимание на качество гривы.

Многие ищут быстрый способ отрастить волосы и используют маски из горчицы и перца. Но после этого локоны кончики и кожа головы становятся сухими, появляется перхоть. Именно поэтому уход должен быть щадящим, бережными.

Правильный уход

Качественный уход включает в себя следующие продукты: шампунь, бальзам или кондиционер, маска, несмываемая сыворотка для кончиков. На что нужно обращать внимание при их выборе и использовании:

1. Желательно, чтобы средства являлись линейкой одного производителя, чтобы по эффекту они дополняли друг друга.

2. Маску нужно наносить 1-2 раза в неделю на длину, избегая области возле корней.

3. Для очищения кожи головы используйте специальный скраб.

Ежедневные привычки

Кроме качественного ухода, стоит завести и полезные привычки:

1. Расчесывание начинаем с кончиков, постепенно поднимаясь наверх.

2. Не забываем ежедневно употреблять белок.

3. Стараемся как можно меньше механически воздействовать нам мокрые пряди: не расчесываем до высыхания, не трем полотенцем.

4. Желательно отказаться от использования выпрямителя, фена и плойки. Если это невозможно, то нужно наносить термозащиту.

5. Не затягиваем гриву в хвост слишком туго, пусть луковицы будут расслабленными.

Стрижки

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Если вы отращиваете длину, это не означает что пряди совсем нельзя стричь. Если не менять радикально прическу, а только убрать секущиеся кончики, то шевелюра будет выглядеть более здоровой, объемной.

Отращиваем волосы после стрижки

Короткая стрижка меньше нуждается в укладке, но когда она отрастет, сложно сделать так, чтобы она выглядела аккуратно. В этот период стоит начать правильно ухаживать за волосами, чтобы они побыстрее прибавили хотя бы несколько сантиметров. Ну а пока пряди растут, на них можно наносить укладочные средства, чтобы они не торчали.

Подстригаем кончики

Основное правило ухоженности — никаких секущихся концов. Если перед отращиванием у вас остались сухая длина, то он нее стоит избавиться. Так шевелюра будет выглядеть здоровее и гуще благодаря ровному срезу.

Салонные процедуры

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Кроме домашнего ухода, можно использовать и салонные процедуры, которые курсом проводят профессионалы. Они бывают следующих видов:

дарсонвализация (током будятся волосяные луковицы с помощью аппарата);

мезотерапия (инъекции в кожу головы, повышающие густоту);

криотерапия (массаж кожи головы жидким азотом).

Теперь вы знаете, как удлинить волосы в домашних условиях и при соблюдении всех рекомендаций вскоре сможете похвастаться шикарной шевелюрой.