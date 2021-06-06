"Быть красивой означает быть счастливой": Кристина Якобсоне об учебе, косметологии и инфоцыганах

Косметический бизнес, включая дистрибьюцию, профессиональное обучение и обмен опытом на международных конференциях интересная сфера деятельности. Работа в косметологии считается престижной. Сегодня героем рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" является Кристина Якобсоне — косметик с высшим медицинским образованием, лектор с правом на обучение, член Латвийской ассоциации косметиков и косметологов, основатель и директор PROF COSMETICS. Если вы думаете про начало деятельности в beauty индустрии, читайте и вдохновляйтесь!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

— Расскажите, как начался ваш путь в сфере красоты!

По образованию я косметик. В косметологии 12 лет, а в дистрибьюции 6 лет. После рождения второго ребенка, когда я была еще заместителем директора компании Parfumbalt, которая занимается косметикой, где я набралась опыта, решила, что хочу пройти курсы для эстетистов, чтобы понять — мое это или нет.

После курсов я поступила на медицинский на медсестру. Муж был в шоке, потому что еще до родов, когда у меня брали анализ крови, я практически падала в обморок (улыбается), но он меня, как и всегда, поддержал. Параллельно я посещала семинары, поняв, что эта сфера меня очень интересует.

После медицинского факультета я окончила международную школу CIDESCO и начала тренерство GIGI Cosmetics Laboratories. Уже в то время я поняла, что у меня будет своя дистрибьюция. Предполагаю, что я ощущала все эти перемены в своей жизни подсознательно еще задолго до того, как все начало осуществляться. И еще точно знала, что у меня будет свой бизнес.

— Как начался ваш бизнес?

Учитывая весь свой опыт в косметической компании, которая занималась косметикой, свое первое образование в сфере PR и маркетинга, а так же то, что у моего мужа был салонный бизнес, в чем я ему помогала, подкопив деньги, решила открывать свое дело.

Искала дистрибьюторов, понимая конкретно, что хочу представлять на рынке.

Первый бренд, с которым началось сотрудничество, нашелся на международной выставке в Болонье (Италия). Видя, с каким энтузиазмом и ответственностью работаю, они пригласили меня быть международным тренером. Я побывала с семинарами в Молдове, Узбекистане и других странах. Было непросто найти баланс во времени, чтобы уделить внимание и семье, и бизнесу. Пришлось выбирать. Но я получала удовольствие от тренерства, ведь это обмен энергии, коммуникация, новые культуры.

— Скучаете по международному тренерству?

Скучаю больше по конгрессам и конференциям. В последний раз на большом конгрессе были с коллегами в Париже в прошлом году.

— А что вас захватывает в конференциях и конгрессах?

Вы знаете, после каждой конференции ты прилетаешь с множеством идей. Это полет мыслей. Ты прослушал спикеров, врачей. Узнал о новинках. Когда прилетаю, мои девочки в офисе PROF COSMETICS знают, что сейчас что-то будет (смеется). И для бизнеса важны встречи очно — познакомиться и показать себя.

— Мы еще поговорим про бизнес подробнее, но хотелось бы узнать чуть больше о вас лично. Что для вас означает быть красивой и что вас делает красивой?

Быть красивой означает быть счастливой. Если женщина счастлива, тогда она чувствует себя красивой. Считаю, что для женщины очень важна семья, вторая половинка. Для меня лично это очень важно! Я бы не могла посвятить себя только путешествиям, карьере, так как для меня важна забота о других.

Также важна харизма и возможность не втискивать себя в какие-то определенные и сумасшедшие рамки.

Каждая женщина знает свои эстетические недостатки, и существуют возможности их коррекции. Но ведь хочется жить налегке! И харизма часто компенсирует эти самые недостатки.

— Получается, что красота не требует жертв, на ваш взгляд?

Красота балансирует со здоровьем. Пока мы молоды, мы надеемся на активность, метаболизм и так далее, но мы не задумываемся о превентивных мерах. Я уже сейчас стараюсь своим детям объяснять, что про здоровье нужно думать в перспективе. Необходимо заниматься своим здоровьем, чтобы красота оставалась долгосрочной. Но я против каких-то чрезмерных и неадекватных вмешательств.

Кстати, когда мы приходим к тому или иному специалисту в сфере красоты, то, глядя на него, можно понять, чего от него ожидать. Особенно ярко это выражено у специалистов, которые занимаются инъекционной косметологией.

— Какие ежедневные процедуры для вас must have?

Очищение, обязательно корректный уход и SPF, инъекции, которые отвечают за качество и иммунитет кожи. Например, биоревитализация, мезотерапия, биорепарация кожи и full face мезоботокс. То есть нативные препараты и методики.

— Существует такое понятие как тип старения кожи. Как человеку понять, какой у него тип старения? Он может узнать самостоятельно или ему об этом обязан рассказать специалист на консультации?

Да, это называется морфотип старения. У всех моих клиентов есть индивидуальные карточки, где мы все анализируем. Разумеется, это происходит на первом приеме. От А до Я рассказываю клиенту про уход. Мы выясняем запрос клиента, какой опыт в процедурах и уходе за кожей, какое состояние и тип кожи. Это все очень важно.

Я своим клиентам по необходимости также советую обратиться к другим специалистам и это важный мультидисциплинированный подход. Например, косметологи и косметики должны работать сообща с дерматологами. Мы сотрудничаем с ведущими дерматологами, например, докторами Ольгой Зайковской, Дмитрием Малошиком, Агнесе Рускуле и проводим обучение, конференции. Сейчас планируем пополнить нашу команду не менее известными профессионалами в своей сфере, не только в дерматологии. Сообща мы можем достичь лучшего результата для клиента. Если необходимо, мы направляем клиента к гинекологу, гастроэнтерологу, иммунологу и так далее, ведь косметология это не только про помазать кожу чем-либо.

— К сожалению, не всегда такой подход встречается. Опять таки большую ответственность несет и сам клиент, как он выбирает специалиста.

В косметологии есть и должны быть профессионалы своего дела. У каждого свои сильные стороны. Я, например, если ко мне приходят с запросом на массаж, отправляю клиента к тому специалисту, кто в этом лучше всех, потому что массаж это не мое, хоть и умею. Я лично специализируюсь в химических пилингах, в уходе за кожей лица, в инъекциях, мезотерапии и биоревитализации. Сейчас это все как только не называется — бустеры, биоремодуляция и так далее. Названий много и это в какой-то степени маркетинг.

— Кстати, про маркетинг и в принципе про инфоцыган (сравнительно новый термин, который обозначает людей, продающих информационные продукты, не имеющие практической ценности — ред.). В социальных сетях, да и из каждого утюга все, кому не лень, вещают о красоте и мнят себя специалистами. Часто это вредит потребителю. Как вы к этому относитесь, есть ли обсуждения на этот счет в профессиональной среде, вредит ли это авторитету специалистов?

Скажу так, многие компетентные специалисты и врачи обсуждают то, как иногда инфлюенсеры влияют на клиентов и потребителей и многие из них начинают понимать, что то, что преподносится в виде сомнительных инфопродуктов инфоцыган. неправильно. Мои клиенты прислушиваются ко мне, советуются со мной как с компетентным лицом и не доверяют инфоцыганам.

Вредят ли инфоцыгане авторитету специалистов? Думаю, что нет. А вы думаете, что да?

— В этой ситуации страдают и специалисты, и клиенты. Люди всегда ищут более легкий, быстрый и дешевый способ. И получается, что сначала клиент слушает инфлюенсера, страдает, не достигая ожидаемого результата и уже после бежит к компетентному специалисту. И бывает, что специалист сталкивается с усугубленной ситуацией, которую можно было бы решить проще, если бы клиент обратился в первую очередь к нему.

Существует и другая проблема. Есть женщины, которые вообще не верят в косметологию, считая это фикцией. Или с фанатизмом относятся лишь к одной методике, когда их множество и существует необходимость подбирать ту или иную методику здесь и сейчас, ведь состояние кожи меняется.

— Рынок огромный и попробуй разобраться… По поводу дистрибьюции, которой вы непосредственно занимаетесь. Как разобраться в качестве продукции? Вот, например, я завтра проснусь и придумаю, что хочу быть дистрибьютером. С чего мне начать и как выбирать производителя?

В первую очередь на уровне интуиции и, разумеется, лично мне помогает то, что я сама являюсь специалистом и знаю, что необходимо.

Выбрать бренд, не являясь профессионалом, очень сложно. Если сравнить те мои знания, что были до обучения, конгрессов и общения с врачами, то это не сравнить с тем, что я знаю сейчас. То есть очень важно учиться.

Я предпочитаю работу с европейскими брендами, потому что в Европе достаточно строгая сертификация, что касается разрешенных ингредиентов в косметике. В Европе свыше 1300 запрещенных ингредиентов. Если мы сравним с Америкой, то там около 12 запрещенных ингредиентов, что пугает.

Также я проверяю продукцию таким образом — что за завод производит, находится ли завод в Европе или Китае, или Корее. Бывает же, что написано, что произведено в Турции, а упаковано в Латвии. Зная заводы и побывав там, увидев процесс производства, понимаю качество. Предпочитаю выбирать бренды на международных конгрессах.

— Думали ли о производстве своего бренда косметики?

Да, часто. Оцениваю возможности, поскольку процесс очень трудоемкий. Свой бренд — это большая ответственность и ненормированная работа.

— Вы занимаетесь дистрибьюцией, работаете как специалист в косметологии и организовываете обучающие семинары. Какое обучение лучше — очное или онлайн?

Для бизнеса лучше очное обучение, так как увеличиваются продажи, а также очень важен личный контакт, когда спикер видит, понимает, его ли это аудитория. В онлайн обучении не все задают вопросы и не совсем ясно, интересен ли материал.

Когда начался онлайн, я лично подсела, поскольку это с другой стороны удобно и дешевле. Помню дни, когда у меня одновременно шло три вебинара, и я успевала слушать все три одновременно (смеется). Также онлайн можно больше сконцентрироваться. Но в данный момент видно, что многие от такого формата уже устали.

— Кто для вас авторитет в сфере красоты и кого советуете послушать?

Врач дерматолог, косметолог Мария Ширшакова (@mariashirshakova), доктор медицинских наук, профессор и врач-дерматовенеролог, косметолог Яна Юцковская. Они обе хорошо разбираются в деформационно-отечных возрастных изменениях, поскольку к такому типу старения относится большая часть женского населения Западной Европы. Нет смысла лично мне слушать корейцев, если у них совершенно другой тип старения, генетика, необходимый уход за кожей лица, отличающийся от моего.

— Кстати, что думаете про корейскую косметику?

Она неплохая, но не все подходит нам, европейцам.

— Какие темы в beauty сейчас интересуют людей и непосредственно в обучении?

Вижу, что многим неинтересно слушать просто рекламный вебинар или семинар. Наши вебинары и семинары пользуются спросом, потому что мы с разным подходом рассказываем о химических пилингах, а это актуально для всех и всегда. Также инъекционные методики и семинары про морфотипы старения. Как построить правильно процедуры для определенного типа старения? Это важно и об этом мы говорим на семинарах. Я охотно делюсь информацией и не зажимаю ее. К сожалению, многие специалисты это делают. Это касается и клиентов напрямую, когда не хотят им говорить о препарате, который использовали в процедуре, чтобы тот не поделился информацией с другим мастером.

— Конкуренция, которая есть, внушительна. Наверняка есть профессиональная зависть, потому что вы успешная женщина. Как вы к этому относитесь?

Я считаю, что это нормально, если твой клиент попробует процедуру в другом месте, не у тебя. Бывает, что если не могу принять клиента, то делюсь контактами коллег. А что касается профессиональной зависти, то, если раньше были какие-то эмоции, то сейчас я не трачу на это энергию.

— Каким не должен быть косметолог?

Не пить и не курить (смеется). Грубым, некомпетентным, неделикатным. Очень важно постоянно развиваться профессионально. Быть опрятным и человечным. Ответственным!

— В Латвии есть косметики, эстетисты, косметологи. В чем разница?

В Латвии практически нет косметологов. Когда-то был специальный факультет, сейчас, к сожалению нет. Остальные либо косметики, либо skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (специалист косметологии в сфере красоты). Разница в профессиональных стандартах, которые по большому счету, одинаковые для всех. Мой профессиональный путь также начался с курсов, но я поняла, что очень важно иметь полноценное медицинское образование, чтобы уметь качественно выполнять процедуры.

— Когда я выбираю того или иного специалиста в сфере красоты, я всегда смотрю на медицинский бэкграунд. Мне кажется, что это залог ответственного подхода.

У специалистов, кто имеет медицинское образование, помимо курсов, больше ответственности, они больше и переживают. Они на практике, обучаясь на медицинском факультете, видят последствия.

— Вспомните самый курьезный случай в своей практике.

Я часто вспоминаю случай, когда каким-то образом записала троих клиентов на одно и то же время (смеется). Это, конечно, минус технологий. Кто-то пишет в WhatsApp, кто-то звонит, кто-то в Facebook. Причем это может происходить одновременно.

Как мы это решили? Один клиент уже был на кушетке. Постучал администратор в кабинет и сказал, что ожидают еще два (смеется). Но поскольку эти три девушки были мои постоянные клиенты, то одна согласилась подождать, а вторая просто согласилась прийти в другой день. Мне было очень неудобно. И мне повезло, что мои клиенты очень лояльны. Некоторые клиенты через время стали друзьями. Когда праздную свой день рождения, то половина гостей на застолье мои клиенты — друзья.

— Если была бы возможность встретить саму себя лет 10 назад, что бы вы себе сказали?

10 лет назад я была более эмоциональная. И за это время я очень выросла как женщина. Мне кажется, что ту самую женскую мудрость мы приобретаем ближе к 40 годам. Я бы сказала себе — не потерять в себе легкость. Больше стараться уделять времени семье.

Послесловие

Благодарю Кристину за интересный разговор и желаю успехов ее деятельности!

А как вы относитесь к косметологии?