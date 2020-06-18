"Бюстгальтер для лица". Найден способ избавиться от второго подбородка за день

Австралийская компания Face Bra предложила клиентам способ избавиться от второго подбородка за день. Об изобретении со ссылкой на Daily Star сообщает Lenta.ru.

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"Бюстгальтер для лица", как называют продукт на официальном сайте, представляет собой устройство, опоясывающее голову под подбородком и закрепляющееся на макушке.

Отмечается, что приспособление способно избавить от лишнего жира на лице "без изнуряющих диет и часов, проведенных на беговой дорожке".

По информации производителя, благотворное действие происходит за счет улучшения работы лимфатической системы и выведения скопившихся под кожей токсинов вместе с потом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wilko & Courts (@wilkoandcourts) 16 Июн 2020 в 9:32 PDT

На сайте также говорится, что объем второго подбородка уменьшается на один сантиметр после первого же применения "бюстгальтера". Его стоимость составляет 16 фунтов стерлингов (около 18 евро).