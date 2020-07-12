Cамые эффективные методы борьбы с ненавистным целлюлитом

Целлюлит есть у каждой второй женщины. Кто-то пытается с ним смириться, кто-то ищет варианты, как от него избавиться, но, откровенно говоря, и тех, и других он раздражает. Хочется быть обладательницей подтянутых, гладких ног. Но как вести эту борьбу эффективно? Рассказывает автор рубрик DELFI Woman "Красота без жертв" и "Красота наизнанку", практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Безусловно, помимо всех упомянутых далее методов, крайне важны ваши пищевые привычки и образ жизни в целом. Не всегда целлюлит можно устранить одним лишь спортом. Все важно в комплексе.

Улучшайте кровоснабжение, работу лимфатической системы, исключайте обезвоживание, задумайтесь о необходимости приема питьевого коллагена, следите за гормональной системой, а именно за уровнем эстрогена.

Массаж

Антицеллюлитный массаж является крайне интенсивным и порой болезненным, но при систематическом использовании эффективен. Это касается также медового и вакуумного массажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MASIERE | IVETA PUTO (@masiere_iveta) 10 Окт 2019 в 10:47 PDT

LPG-процедура



В основе работы аппарата LPG лежит воздействие специальным роликовым механизмом на кожу и ткани в условиях вакуума. С помощью роликового механизма происходит захват тканей вместе с жировой прослойкой. Вакуум удерживает ее в роликовой системе. Осуществляется эффективное разминание, которое является сутью всей методики массажа LPG.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @estetikspariga 2 Дек 2019 в 11:39 PST

Криолиполиз

Неинвазивная технология, которая заключается в разрушении жировых клеток холодом. Это естественная гибель клеток без воспалительных процессов. Под индивидуальные параметры и зоны подбирается насадка (манипула), которая охлаждает ткани, в результате чего уменьшается их объем в среднем на 20% уже после первой процедуры. Перед процедурой обязательно выявляются противопоказания.

В целом криолиполиз как безопасный метод липосакции получил одобрение американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @estetikspariga 18 Окт 2018 в 9:27 PDT

Крема и обертывания

Крема от целлюлита эффективны только в комплексе с процедурами. Как отдельный метод он может помочь только в поверхностном увлажнении кожи и улучшении микроциркуляции крови. Что касается обертывания, то советуются маски из морских водорослей. В последнее время на хорошем счету обертывания от GUAM.

Pranamat, аппликатор Кузнецова и другие массажные коврики



Такой массажный коврик состоит из множества мелких пластиковых иголок. Что необходимо? Сидеть на таком коврике — прямо на ягодицах и на боках бедрами. Если больно без одежды, то возможно делать это и в одежде. Что происходит? Улучшается циркуляция крови.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pranamat ECO (@pranamateco) 14 Июн 2020 в 2:52 PDT

Надеюсь, что какой либо из способов вам покажется привлекательным, а главное каждый из этих методов является действенным. Не забываем про комплексность и систематичность. Будьте здоровы и красивы!