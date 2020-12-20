"Цена ошибки в нашей профессии очень высока": Владислав Семенюк о варикозе, тромбозе, высоких каблуках и компрессионных чулках

Сертифицированный хирург, флеболог, специалист ультразвуковой диагностики сосудов с 27-летним стажем работы Владислав Семенюк — новый герой рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку". Поскольку у каждой третьей женщины возможны проблемы с венозным и лимфатическим оттоком, а также варикозом и не только, этот разговор поможет узнать много новой и полезной информации.

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Флеболог — это врач, который диагностирует заболевания кровеносных сосудов, составляет план лечения венозной, лимфатической недостаточности и трофических язв, а также устраняет неэстетичные патологии кровеносных сосудов.

Поскольку у каждой третьей девушки и женщины, к сожалению, возможны проблемы с венозным и лимфатическим оттоком, а также варикозом и не только, я захотела узнать об этом подробнее у специалиста и поделиться лайфхаками с вами.

В свое время я много летала, носила обувь на высоком каблуке, по сей день часто двигаюсь и подолгу стою на ногах, а если сижу, то нога на ногу, что оказывается не очень полезно. Почему и как это все может отразиться на здоровье?

Также хочется узнать про тейпирование и массажи — действительно ли это помогает работе лимфатической системы.

На данный момент Владислав Семенюк работает в своей частной практике в сотрудничестве с клиникой Др. Кремнева. Давайте знакомиться!

— Доктор, интересно, а кем вы мечтали стать в детстве?

В начале, как и все в нашем детстве, мечтал стать космонавтом или хотя бы хоккеистом. Эти люди были тогда героями нашего времени. Потом, по мере взросления, мечты становились более реалистичными, стали основываться на интересах. В школе уже мечтал стать врачом.

— На ваш взгляд, какими личными качествами должен обладать врач?

На мой взгляд, врач должен быть коммуникабельным, ответственным, дисциплинированным, наблюдательным и позитивным человеком. Возможно, что это еще не все.

— Что вам нравится и не нравится в вашей профессиональной деятельности?

Нравится возможность общения с разными людьми, быть полезным людям, возможность постоянно чему-то учиться, узнавая и осваивая что-то новое, ведь медицинская наука непрерывно развивается.

Не нравится то, что цена ошибки в нашей профессии очень высока. Порой от врача ждут чудес. Чудеса, конечно, иногда случаются, но лишь иногда. Общество, к сожалению, не всегда воспринимает наши ошибки адекватно.

Варикоз: почему возникает и как лечить

— Могут ли каблуки спровоцировать варикозное расширение вен?

Могут. Каблук выше 4 см не позволяет расслабляться икроножной мышце, а икроножные мышцы ног являются важным мышечным насосом, способствующим продвижению венозной крови по ногам. Когда мышечные насосы не работают, возникает застой венозной крови, что способствует развитию варикозного расширения вен.

— Можно ли вылечить варикоз самостоятельно?

К сожалению, нельзя. Иначе не получила бы развитие такая наука как флебология, которая в свою очередь является хирургической дисциплиной.

— Слышала, что полезно периодически, а особенно после тяжелого трудового дня поднять ноги и вытянуть их вверх вдоль стены минут на 10. Это верный способ для профилактики варикоза и отеков?

Да, это полезно. Рекомендуется это проделывать при необходимости каждые час—полтора, если вы вынуждены неподвижно сидеть или стоять на месте.

— Очень многие девушки и женщины привыкли сидеть нога на ногу. Опасно ли это с точки зрения здоровья?

Да, постоянно сидеть нога на ногу, по правде говоря, нельзя отнести к хорошей привычке. Для здоровья в целом это может и не так опасно, но для здоровья ног плохо. Сидя в такой позе пережимается крупная подколенная вена, повышается давление венозной крови в голени, создается застой венозной крови. Так что выводы делайте сами и хотя бы почаще меняйте положение ног сидя.

— Нужно ли удалять сосудистые звездочки? Если да, то какие способы доступны?

При появлении сосудистых звездочек на ногах необходимо проконсультироваться у флеболога. Флеболог во время консультации сделает ультразвуковую диагностику сосудов ног.

По данным диагностики станет понятно, являются ли сосудистые звездочки следствием нарушений венозного кровообращения по крупным венам, тогда необходимо устранять эти нарушения.

Если же сосудистые звездочки не связаны с нарушением венозного кровообращения, то проблема является больше эстетического характера. Необходимость их удаления обсуждается с врачом.

Здесь в арсенале врача флеболога должен быть метод склеротерапии, которым нужно владеть на должном уровне и обладать достаточным практическим опытом, а также метод поверхностной лазерной коагуляции (прижигания), который при необходимости комбинируют со склеротерапией.

— Тромбоз. Как понять, что что-то пошло не так, есть ли конкретные симптомы и куда обращаться в первую очередь?

Тромбоз — это как раз то, что беспокоит людей больше всего, говоря о болезнях вен на ногах. Тромбоз бывает в поверхностных венах и в глубоких венах. Наибольшую опасность представляет тромбоз глубоких вен.

Признаками тромбоза глубоких вен является отек (утолщение ноги), изменение цвета кожи (небольшая синюшность кожи, но не всегда), болезненность при сжимании икроножной мышцы или других мышц на ноге. Причем все эти симптомы не имеют связи с травмированием ноги.

В случае подозрения на тромбоз следует обращаться к врачу-флебологу, который может сразу провести ультразвуковую диагностику венозной системы и тем самым поставить точный диагноз.

Роль лимфы



— Мне кажется, что только относительно недавно люди стали уделять должное внимание своей лимфатической системе. Какие у нее задачи в организме человека и почему важно помогать ей через питание, воду и массаж?

Лимфатическая система является своеобразной системой канализации наших клеток и тканей, выводя из клеток отработанные продукты жизнедеятельности в венозную кровь, которая затем очищается печенью и почками. Поэтому здесь имеет значение правильное питание, содержащее меньшее количество вредных веществ. Вода способствует лучшему "прополаскиванию" клеток от вредных веществ. А специальный лимфодренажный массаж ускоряет продвижение лимфы.

— Если лимфатические узлы увеличены в размере и болезненны при касании, о чем это может сигнализировать?

Это может говорить о возможном воспалительном процессе, из-за чего увеличиваются и становятся болезненными региональные лимфоузлы.

— Очень долгое время в топе повседневных процедур остается тейпирование, которое способствует улучшенному оттоку лимфы, соответственно, уменьшению отечности. Что вы об этом думаете?

Лично я считаю, что тейпирование дает положительный эффект для улучшения лимфооттока, хотя на данный момент отсутствуют какие-то доказательные данные об эффективности этого метода. Возможно, здесь уместно говорить об эффекте плацебо.

Репутация важнее денег

— Деньги или значимость?

Конечно, как известно, деньги еще никто не отменял. И этот компонент необходим для того, чтобы поддерживать на должном уровне нашу повседневную жизнь. Мне не совсем понятен смысл слова "значимость". Лично я его трактую как репутация. Для меня репутация важнее денег. Хорошую репутацию нельзя купить ни за какие деньги. И в моей профессиональной деятельности иногда приходится выбирать между этими двумя категориями. Против своей натуры не переступишь. Поэтому выбираю репутацию (значимость).

— Топ-3 грубых ошибок врача в работе?

Равнодушие. Алчность. Непрофессионализм.

— Как относитесь к конкуренции в профессиональной среде?

Можно было бы ответить коротко — нормально отношусь. Но хочется объяснить почему.

Я лично всегда выступаю за конкуренцию во всем. В любой сфере деятельности конкуренция является движущим фактором, который способствует прогрессу и улучшению качества работы.

Еще только собираясь стать врачом, я понимал, что иначе не будет. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособным, надо постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень. Надо систематически задавать самому себе вопрос: "Почему люди должны приходить лечиться именно к тебе?".

Полезные советы для каждой женщины



— Top-3 must have — что точно должно быть или необходимо соблюдать каждой женщине для того, чтобы поддерживать ножки в здоровом состоянии?

Много двигаться — гулять, бегать, плавать, ездить на велосипеде. Особенно, если по роду работы много времени приходится проводить малоподвижно (сидя или стоя).

Для повседневной жизни и работы ходить в удобной и комфортной обуви. Комфортным считается каблук до 4 см. Это не исключает ношения высоких каблуков. Но не ежедневно и не в течение всего дня.

Также следует ежедневно, принимая душ, заканчивать водные процедуры обливанием ног прохладной (не холодной!) водой.

Это три наиболее легких и доступных способа поддержания здоровья ног. Все остальное требует бОльших усилий и не так легко выполнимо.

— Компрессионные чулки. Почему они важны и где лучше всего приобрести?

Компрессионные чулки поддерживают тонус мышц на ногах, что способствует работе венозных "мышечных" насосов, а также, сжимая поверхностные (подкожные) вены, ускоряется кровоток по глубоким венам.

Лечебные компрессионные чулки выписывает врач. По заданным врачом параметрам в специализированном магазине подбирают чулки, предварительно замерив размеры ног.

Без рецепта врача можно приобрести только профилактические чулки либо чулки не высокого качества.

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить самого себя 10 лет назад, что бы вы себе сказали?

Как раз 10 лет назад у меня был поворотный момент в моей карьере. Я сменил место работы. И это было осознанное и взвешенное решение. Впереди предстояла работа в новой клинике, в создании и обустройстве которой тоже принимал активное участие. Предстояло еще многому научиться, освоить много новых методов лечения, которые теперь применяю в повседневной деятельности. Так что считаю, время было потрачено не зря и сожалеть не о чем. Сказал бы себе 10 лет назад, продолжать начатое и двигаться вперед.

Послесловие

Я искренне благодарю доктора Семенюка за время, доверие и полезные мысли. Желаю успехов во врачебной практике, отличных результатов лечения пациентов и просто здоровья!

Теперь буду чаще задумываться о том, как сижу, чаще давать ногам отдыхать, чаще помогать своей лимфатической системе работать эффективнее. Что полезного узнали вы?

Берегите себя и помните, что красота давно не требует жертв, она требует разумности!