Парабены, минеральные и силиконовые масла, соединения алюминия, УФ-фильтры, микропластик. Похоже на перечень опасных химикатов? Как минимум половину этого списка, скорее всего, можно найти и в вашей косметичке — в составе любимого крема или другого средства. Перечень вредных для организма и окружающей среды веществ, кажется, можно продолжать бесконечно. DELFI рассказывает о том, на что следует обращать внимание и как выбрать косметику, которая не содержит подозрительных компонентов.

Часто говорят о том, что нужно беречь кожу от воздействия солнечных лучей. С ними лучше не шутить — вредные УФ-лучи приводят к преждевременному старению кожи и могут послужить причиной развития рака. Но не каждый знает, что солнцезащитные кремы тоже могут навредить здоровью — вызвать сбои в работе эндокринной системы, оказать негативное влияние на кожу. "Это вопрос о том, какие мы используем средства. УФ-фильтры бывают хорошими и плохими. Лучше, конечно, избегать химических фильтров. Лучший вариант — использовать натуральные УФ-фильтры. Их называют физическими или минеральными фильтрами. Это, например, оксид цинка и диоксид титана, которые считаются натуральными минеральными фильтрами", — рассказывает химик Латвийского университета Кристине Юхневича.

В составе дезодоранта, наверное, каждый из нас мог заметить наличие соединений алюминия. Но эти вещества не так опасны, как может показаться, говорит Юхневича. "Если мы сейчас говорим только об алюминиевых солях — да, их не рекомендуют использовать в больших количествах, потому что они накапливаются в организме. Но совершенно точно не нужно сразу подвергать критике всех производителей косметики. Я уверена, что содержание соединений алюминия не так велико, чтобы сильно об этом волноваться". Существует различие между синтетическими соединениями и алюминиевыми квасцами, которые используются в производстве натуральной косметики. Синтетические соединения забивают поры и блокируют выделение пота, что может привести к раздражению, воспалению лимфоузлов, а в долгосрочной перспективе — и к нарушению работы потовых желез. Однако алюминиевые квасцы — кристаллы солей алюминия — нейтрализуют запах пота, но при этом не забивают поры. Иногда дезодоранты производят на основе растительных экстрактов, касторового или эфирного масел.

Цена — показатель качества?

Химик считает, что цена чаще всего действительно отражает качество продукта. "Хорошая косметика не может быть дешевой. Как только мы добавляем и используем натуральные и качественные компоненты, цена сразу же возрастает. К тому же, с ними тяжелее работать. Поэтому, я бы сказала, цена косметического средства — это показатель качества", — считает Юхневича. "Почему вообще производители решают добавлять эти компоненты — парабены, формальдегид? Потому что их главная цель — снизить себестоимость. Эти вещества действительно дешевые.