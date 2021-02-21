Что важно знать о самом главном компоненте в косметике в борьбе против морщин

Раньше в номинации "лучшая подруга каждой женщины" лидировала помада, однако сегодня первое место занимает совершенно другой продукт — ретинол. Когда начинается борьба против морщин, за сияющую кожу лица, нет более выигрышного компонента в косметике, чем ретинол. Автор рубрики "Красота без жертв" — практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште — предлагает расставить все по полочкам, поскольку многие о ретиноле слышали, но до конца так и не понимают, что из себя представляет это вещество.

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Что такое ретинол?



Ретинол — наряду с другими ретиноидами, такими как ретиноевая кислота и ретинилпальмитат, по сути, является производным витамина А, который является одним из ключевых питательных веществ организма для ускорения обновления клеток. Он добавляется в продукты для ухода за кожей, чтобы способствовать ее обновлению и избавить от ороговевшего слоя, осветлить тон и избавить от тусклости, уменьшить появление угрей (прыщей) и очистить забитые поры, а главное повысить выработку коллагена. Ретинол также действует как антиоксидант, помогая бороться со свободными радикалами, которые приводят к видимым признакам старения.

Сейчас прогресс не стоит на месте и появился ретинальдегид (или ретиналь) — это мягкая форма ретинола. Его называют витамином А "нового поколения", который может давать результаты в 11 раз быстрее, чем классические формы ретинола, быстро обновляя кожу и помогая синтезу коллагена. Также он обладает антибактериальными свойствами. Это отличный компонент для людей, страдающих акне.

Когда стоит начинать пользоваться?



Тридцатилетний рубеж уже давно стал знаменательным для старта anti-age процедур и введения ретинола в повседневную жизнь, но многие женщины начинают раньше, мотивированные ранними признаками старения, такими как пигментация или гусиные лапки, или просто стремятся использовать новейшие технологии.

В целом начинать можно уже после 25 лет, поскольку коллаген начинает снижаться и истощаться примерно в этом возрасте.

Как избежать раздражения кожи?



Есть правила, которые крайне важно соблюдать, чтобы избавить себя от аллергических реакций и раздражения кожи.

Баланс имеет решающее значение. Ретинол может вызывать сильное раздражение, если его использовать слишком часто или если его состав слишком силен для вашей кожи.

Рекомендуется начать с небольшого количества рецептуры с низким процентным содержанием — 0,01–0,03% и использовать два раза в неделю, постепенно увеличивая использование, чтобы дать коже возможность привыкнуть.

Я рекомендую среду и воскресенье, просто, чтобы дать коже достаточно времени для отдыха. Более того, вам следует отказаться от использования косметики с ретинолом за день до отшелушивания кожи пилингами, скрабами или эксфолиантами. Все это для того, чтобы не усугублять раздражение кожи и не повышать ее чувствительность.

Если вы проходите определенные процедуры в кабинете у косметолога, такие как лазеры, микронидлинг, микродермабразия, необходим перерыв в приеме ретинола.

Применяя косметику с ретинолом, не пренебрегайте шеей или декольте, которые отражают признаки старения не меньше, чем гусиные лапки. Если эти зоны кажутся слишком чувствительными для вашей нынешней формулы, добавьте немного увлажняющего крема, обогащенного керамидами, перед тем, как нанести его, или возьмите отдельный ретиноид, сделанный специально для шеи и декольте.

С чем нельзя использовать?



Нет ничего, с чем нельзя было бы использовать ретинол. Все, что вы используете вместе с ретинолом и витамином А, во многом зависит от целостности и здоровья вашей кожи.

Лично я предпочитаю использовать ретинол на ночь после очищения кожи. Очищаю кожу лица очищающим средством на основе кислот. Также использую косметику с гликолевой кислотой, витамином Е, молочной кислотой и гиалуроновой кислотой, но, разумеется, не все сразу и одновременно.

В идеале проконсультироваться с косметологом, который предложит соответствующий распорядок ухода за кожей. Ретинол лучше использовать, комбинируя с увлажняющими ингредиентами, такими как глицерин, пептиды, керамиды.

Какие могут быть побочные эффекты?



Некоторые побочные эффекты такие как легкое раздражение, сухость и чувствительность к солнцу являются нормальными, поскольку ваша кожа адаптируется. Но сильное шелушение, покраснение и жжение — нет. Нанесение увлажняющего крема через 20 минут после нанесения ретинола может помочь уменьшить покраснение, чувствительность, шелушение и сухость.

Для людей с особенно чувствительной кожей или тех, кто борется с розацеа или экземой, следует опасаться ретинола и искать другие способы борьбы со старением кожи. Не расстраивайтесь, они есть.

Чем опасны солнечные лучи?



Ретинол делает вашу кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам, а солнечный свет снижает эффективность продукта, поэтому рекомендуется использовать ретиноиды только в ночное время и проявлять усердие при ежедневном применении широкого спектра SPF 30 или выше в течение дня.

При использовании ретинола всегда следует помнить о прогнозе погоды и поездках в жаркие места. Его не следует использовать в сезон или в отпуск, когда вы проводите продолжительное время под прямыми солнечными лучами.

Я стала использовать ретинол в 29 лет. Моя кожа страдала от пост акне, была тусклой и серой, а теперь я об этом постепенно забываю. Кожа стала выглядеть свежее, пигментные пятна становятся светлее, воспаления уменьшаются или исчезают вовсе. Начала путь с ретинолом, используя британский бренд Medik8. Взяла 1, градация по концентрации от 1 до 10. Сейчас использую этап под номером 3. Однако есть другие, не менее хорошие бренды, например, La Roche-Posay, The Ordinary и SkinCeuticals.

Не ждите результатов в одночасье! Вам придется подождать, чтобы увидеть, как это работает. Для этого может потребоваться как минимум 12 недель, хотя, по неофициальным данным, женщины часто говорят, что это занимает еще больше времени, но в конечном итоге результаты будут стоить вашего ожидания.