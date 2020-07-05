Дмитрий Малошик: "Проблему решает не просто дерматология, а сотрудничество между врачом и пациентом"

Акне, растяжки, пигментация. Автор рубрики DELFI Woman Татьяна Даукште "Красота наизнанку" предлагает обсудить основные эстетические проблемы. Помочь разобраться в них поможет собеседник, который часто и доходчиво делится своим компетентным мнением — прогрессивный врач дерматовенеролог латвийской клиники красоты Era Esthetic и клиники эстетической дерматологии профессора Кисиса и доцента Роне-Купфере, член Европейской Академии дерматологии и венерологии и Латвийского общества дерматовенерологов Дмитрий Малошик.

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— Почему вы стали врачом и выбрали именно такое направление как дерматология?



Моя мама — стоматолог и ее пример повлиял на выбор моей профессии. Почему дерматология? Я задал себе тот же вопрос, когда не попал в резидентуру по неврологии, куда стремился изначально. После этого вопроса самому себе я стал фаталистом. Кто-то управляет нашими судьбами. Проучившись полгода в резидентуре дерматологии, понял, что это то, чем я мечтал заниматься всю жизнь. Сейчас я живу этой профессией, люблю и уважаю свое дело.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

В раннем детстве, как ни странно, я мечтал стать врачом, но в 5-м классе, а это было начало 2000-х, эти мысли рассеяла новая и модная профессия программиста. Однако в начале 10-го класса я стал серьезно думать о будущей профессии и в какой-то день осознал, что все же смогу быть только врачом.

Foto: Privātais arhīvs

— На чем вы специализируетесь в дерматологии?

Если мы говорим о классической дерматологии, то я считаю, что дерматолог обязан максимально широко охватывать все заболевания, понимать патогенез, течение болезни и основы лечения. Именно поэтому я постоянно развиваюсь — чтение литературы, публикаций, исследований по дерматологии является систематичным для меня мероприятием. Однако врач должен иметь и критическое мышление, и практику, не всегда слепо доверять новейшим публикациям. Врачу важно иметь свою точку зрения.

Занимаюсь также венерологией. У меня есть опыт и понимание в аппаратных методах лечения — таких как лазеры и световые аппараты. Все это активно используется в моей практике, как в терапевтических целях, так и в эстетических. Также оперирую доброкачественные кожные образования.

Акне: не занимайтесь самолечением!



— Расскажите пожалуйста, как дерматология решает проблемы акне и какие существуют возможности?

Такую проблему решает не просто дерматология, а сотрудничество между врачом и пациентом. Это комплексный подход и труд, иногда тяжелый для обеих сторон.

Акне — тяжелая болезнь, даже когда это "подростковые прыщи". В любой момент состояние кожи может ухудшиться. Всегда легче лечить легкую форму, а не тяжелую, когда вся кожа уже в глубоких шрамах.

Возможностей для решения много — диета, уход за кожей, медикаменты — ретиноиды, антибиотики, кислоты. Все это следует комбинировать и смотреть, как кожа реагирует на лечение.

У моих пациентов всегда есть мой номер телефона, и я прошу сообщать мне об изменениях. Не стоит забывать и про анализы крови, которые тоже могут помочь в решении проблем с кожей. Женщинам и девушкам также необходима консультация гинеколога и ультрасонография органов малого таза.

— Проблема акне решается только с помощью врача-дерматолога?

Не всегда, но очень часто. На начальных стадиях акне, когда нет других скрытых патологий или изменений в крови, может справиться и косметолог. Но даже при тяжелых случаях сотрудничество дерматолога и косметолога дает хорошие результаты.

— Какие анализы точно необходимо сдать, если диагностируется акне?

Наверное, не стоит отвечать на этот вопрос однозначно, поскольку все индивидуально, поэтому скажу в общем: надо проверить внутренние органы, такие как печень, желудок, щитовидную железу, кишечник. Не стоит забывать и о микроэлементах — железе, холестерине. В некоторых случаях необходим посев мочи и анализ кала.

— Многие путают акне с демадекозом. Как решается сомнение?

Сомнения появляются у "старой школы". По факту демодекс живет на коже каждого человека в ограниченном количестве. Но при определенных обстоятельствах он начинает развиваться. Эти обстоятельства — примарные (первичные) болезни, такие как акне, розацея, дерматит и т.д.

Брать соскоб с кожи, чтобы узнать, есть ли демодекоз, не считаю нужным, так как это просто лишний анализ. Надо лечить первичную проблему и демодекоз уйдет сам по себе.

Соответственно, если возникает вопрос — акне или демодекоз, следует лечить это как акне и результат не заставит себя долго ждать. Многие коллеги скорее всего захотят вступить со мной в дискуссию по поводу такого решения, но я готов.

— Как долго в среднем занимает курс лечения пациентов с акне?

Это всегда минимум 12 недель. Даже при улучшении на второй неделе следует продолжать лечение. Прервав лечение быстро, мы можем столкнуться с высоким риском возврата болезни через минимальный промежуток времени. В зависимости от лекарств и степени тяжести акне срок лечения может увеличиться до полутора лет.

— Существует процедура лазерной шлифовки, особенно актуальной в случае рубцов и пигментации после акне. Безопасна ли данная процедура и какие есть противопоказания?

Это довольно болезненная и агрессивная процедура для кожи, однако результат стоит того. Не советую ее делать пациентам, у которых еще нет полной ремиссии акне. Только после полного контроля над болезнью стоит делать лазерную шлифовку.

Как и любая другая лазерная процедура, шлифовка несет под собой определенные риски. Но их можно минимизировать, соблюдая все рекомендации врача.

Не стоит делать эту процедуру, если вы активно загорали меньше, чем 4 недели до процедуры, если вы принимаете медикаменты или применяете их наружно, так как все это повышает фоточувствительность кожи.

При активной бактериальной инфекции или герпесе тоже не рекомендуется лазерная шлифовка. Также желательно донести до пациента, что полностью кожа не разгладится и результат очень индивидуален.

Хочу заметить, что время восстановления после процедуры чаще всего достигает двух недель, поэтому иногда стоит задуматься об отпуске после лазерной шлифовки.

— Что точно нельзя делать, если у тебя акне?

Очень простой ответ — не занимайтесь самолечением и не ждите, что болезнь отступит сама. Да, есть вероятность, что прыщи пройдут сами, но существует и риск ухудшения, вплоть до шрамов и гиперпигментации. Можно сравнить это с прогулкой по минному полю. Я бы не рискнул…

Пигментация: нельзя загорать и посещать солярий



— Как вы считаете, какие самые явные причины пигментации?

Гормональные изменения, ультрафиолет, беременность, возрастные изменения кожи и ее увядание, повреждения кожи (механические или химические).

— Есть ли смысл бороться с пигментацией и если есть, то как?

Не всегда можно достичь идеального результата, но побороться стоит. Все виды лечения пигментации требуют исключения контакта ультрафиолета с кожей. Говоря более простым языком, нельзя загорать и посещать солярий.

Методы лечения и борьбы с пигментацией — крема, лазерное лечение, таблетки. Эффективность каждого из методов очень индивидуальна, чтобы говорить о том, какое из лечений самое эффективное.

Стрии: увлажнение кожи снижает риски их появления



— Как можно решить проблему появление стрий или растяжек? Возможно существует чудо-крем?

Механизм растяжек до сих пор до конца не ясен. Обычно растяжки могут появиться при беременности, у активно растущих подростков в пубертатный период, при слишком быстрой потере веса или слишком быстром наборе веса. Также на стрии могут влиять различные медикаменты, механическое напряжение кожи, например, у тяжелоатлетов, генетическая предрасположенность.

Есть два вида растяжек — красные новые растяжки и белые, более старые. Красные стрии лучше поддаются лечению и можно существенно их уменьшить. А вот белые стрии очень неохотно реагируют на любое лечение и улучшение на 30-40% это максимум, который можно достичь.

Чудо-крема, увы, нет. Механизм неизвестен, соответственно, нельзя изобрести лекарство. Однако увлажнение кожи может снизить риски появления растяжек. Также стоит обратить внимание на витаминные комплексы, правильное питание и сон.

— А как решается проблема старых растяжек? Это лазерные процедуры?

Старые растяжки или белые стрии — это головная боль для пациента и дерматолога. Они очень плохо поддаются лечению в основной массе пациентов, хотя бывают, конечно, и исключения. В основном это лазерные процедуры, либо комбинация лазера и инъекций плазмы.

Знания стоят денег





— Помните свой самый курьезный случай за все время практики?

Самые курьезные случаи из венерологии, но эти случаи печатать не имею права. Лет через 40 возможно напишу об этом в мемуарах, но разумеется без имен. (улыбается)

В дерматологии тоже случаются смешные истории. Из недавнего — у пациента проблемы с сухой кожей. Я рассказал ему, что надо увлажнять кожу кремами и, как пример, написал названия 4-5 известных аптечных брендов дерматологической косметики. Рассказал, что из этого всего надо выбрать только один. В итоге через 2 дня пациент присылает фотографию с вопросом, "все ли правильно купил", на которой я вижу около 10 баночек с кремами всех брендов. После моего замечания, что я специально указывал, что нужен только один крем, пациент ответил "точно, вылетело из головы". Посмеялись оба.

Как-то раз, когда моей дочке Миле было 3 годика, они с женой заехали ко мне на работу. Мила приехала туда в первый раз. У меня было еще несколько пациентов и жена с дочкой ждали меня в приемной вместе с другими пациентами. Когда я вышел, чтобы позвать следующего, Мила меня увидела в белом халате, рассмеялась и громко на всю приемную спросила: "Папочка, зачем ты надел такой смешной костюмчик?". Вся приемная смеялась, а я стоял весь красный и пытался сохранить серьезный вид.

— Как вы относитесь к косметикам и косметологам без медицинского образования, которые стараются решить дерматологические проблемы пациента?

Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. К сожалению, косметики порой берут на себя слишком много ответственности и пытаются лечить вместо дерматолога. Обычно это заканчивается плачевно.

Когда я читаю лекции косметикам, обычно говорю, что мы можем и должны работать в команде.



Грамотный косметик сразу увидит, что требуется дерматолог и направит своего клиента к специалисту. В результате человек не тратит время и деньги впустую, а получает сразу адекватное лечение от дерматолога и возвращается счастливый и с благодарностями к своему косметику для дальнейшего ухода за кожей. В противном случае пациент видит некомпетентность косметика и просто уходит от него, пытаясь найти помощь у других специалистов.

— Топ-3 грубых ошибок косметолога или косметика в работе?



Не буду оценивать чью-то работу и вдаваться в конкретные ошибки, но проблема обычно, повторюсь, в попытке лечить пациентов самостоятельно, без помощи дерматолога. Плохое знание предмета порой доходит до абсурда — порой элементарное незнание строения кожи приводит к абсолютно неправильным выводам и решениям. Советую больше уделять время специализированной литературе и посещению медицинских конференций.

— Деньги или значимость?

Мои знания стоят денег. Механик не чинит машину бесплатно, адвокат не будет защищать че-ловека в суде бесплатно. Я стараюсь минимизировать встречи с моими пациентами, многое обсуждается по телефону бесплатно. Многих это удивляет, но я работаю так и мне это удоб-но. Когда необходима очная консультация и по телефону проблему невозможно решить — па-циент приходит на визит. Значимость и репутация — это точно важнее денег. В конечном итоге, если есть хорошая репутация, будут и деньги.

— У вас есть хобби? Как отдыхаете?

Мое хобби — это моя работа, я наслаждаюсь ей. Свободного времени не так много, поэтому стараюсь проводить его с семьей. Люблю отдыхать на свежем воздухе. Больше всего, так сказать душой, я отдыхаю в своем родном городе Вентспилсе. Обожаю море и спокойствие, которое там царит.

Советы, как поддерживать здоровье кожи



— Многие до сих пор не оценивают необходимость тоника для регуляции pH баланса кожи. Почему важен pH?

pH кожи немного кислотное (4-6,5) и такая кислая среда помогает коже нейтрализовать рост патогенной микрофлоры. Если pH кожи становится более щелочным, то липидный слой кожи истончается и кожа теряет воду, в результате чего кожа становится сухой и теряет защитный барьер.

Сухая кожа — это открытые ворота для патогенов и аллергенов. Все это выливается в дерматит, розацею и другие кожные болезни. Поэтому pH кожи надо стараться максимально окислить правильно подобранной косметикой.

— Топ-3 must have — что точно должно быть у каждого из нас для того, чтобы поддерживать кожу в здоровом состоянии?

Косметика, подходящая вашему типу кожи. Летом — SPF 50+ крем с UVA и UVB фильтрами. Не буду оригинальным, правильное питание и здоровый сон. Рекомендую принимать витамин Д, если он понижен, а также пищевые добавки с Омега-3, которые помогут восстановить липидный слой кожи. Витамин С курсами тоже не повредит.

— Топ-3 самых эффективных процедур для кожи лица?

Нет конкретных процедур, которые подошли бы абсолютно всем. Есть множество факторов, которые влияют на выбор процедуры — возраст, тип кожи, пигментация, состояние кожи, пол, желаемый результат и даже болевой порог.

— Дмитрий, задам необычный вопрос для мужчины. А как вы ухаживаете за своим лицом?

Я умываюсь средством, которое подходит моей коже. Увлажняю кремом утром и вечером. На солнце обязательно использую солнцезащитный крем хотя бы с SPF 30+. Большего пока и не требует моя кожа. Через лет десять, скорее всего, ответ на этот вопрос будет более обширным (улыбается).

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить самого себя 10 лет назад, чтобы вы себе сказали?

Иди к своей мечте и ничего не бойся! Будет трудно, порой невыносимо, но терпи и старайся дальше. В конце тебя будет ожидать то, о чем мечтают многие: работа как хобби и хобби как работа.

Послесловие



Благодарю Дмитрия за интересный разговор и очень полезную информацию, которая абсолютно наверняка пригодится нашим читателям! Желаю Дмитрию профессиональных успехов, исследовательских прорывов и искренне поздравляю с прибавлением в семействе — рождением сына!

Со своей стороны хочу сказать, что кожа — это индикатор вашего внутреннего состояния. Если вас что-то беспокоит, обращайтесь к компетентным специалистам как минимум за консультацией. Не мудрите. Берегите себя! Будьте красивы и здоровы!