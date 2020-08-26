"Доверяй, но проверяй!": как определиться с мастером для косметических процедур, чтобы потом не пожалеть о своем выборе

Вирус герпеса, гепатиты B и C, бактериальные или грибковые инфекции — вот лишь некоторые из проблем, с которыми вам, возможно, придется столкнуться при выборе недорогой косметической услуги "в домашних условиях". Безопасное обслуживание – это не только соблюдение гигиены, это также знания и ответственность за проделанную работу, убеждены президент Латвийской Ассоциации косметиков и косметологов (LKKA) Ренате Рейнсоне и президент Латвийской Ассоциации косметологов Сабине Улберте.

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Курсы неформального образования не сделают из вас косметолога



Даже такая, казалось бы, невинная процедура, как массаж лица, выполненная в антисанитарных условиях, может обернуться неприятными сюрпризами.

Однако особенно высокий риск инфицирования или различных необратимых проблем со здоровьем существует из-за некритичного выбора тех, кто оказывает инвазивные косметические услуги — речь о татуировках, пирсинге, микропигментации, косметических инъекциях.

Согласно опросу, проведенному Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в прошлом году почти каждый десятый житель Латвии использовал возможность получать инвазивные косметологические услуги "в домашних условиях". Самым главным критерием зачастую является цена услуги.

Однако безопасная услуга — это не только соблюдение гигиены, качественные инструменты и материалы или соответствующим образом оборудованные помещения, что, хорошо постаравшись, можно было бы обеспечить и в домашних условиях; это еще и профессионализм, знания и способность брать на себя ответственность за свою работу, — уверена практикующий косметолог, президент Латвийской Ассоциации косметиков и косметологов Ренате Рейнсоне.

"К сожалению, на рынке красоты, помимо практикующих врачей, косметологов и профессионалов в области красоты, честно и ответственно выполняющих свою работу, есть также довольно сомнительные мастера, которые склонны называть себя профессионалами. В настоящее время бесплатно доступны различные курсы неформального образования, в том числе в области косметологии, но это мероприятие для самообразования, которое не делает слушателя "эстетистом" или "косметологом". Такие "курсовые специалисты" вводят клиентов в заблуждение относительно законности оказания услуг, ставят под угрозу общественное здоровье и подрывают престиж профессии", — предостерегает Ренате Рейнсоне.

Работа как знак качества

Косметический уход, особенно инвазивный, предполагает вмешательство в человеческий организм, и каждый клиент имеет право выйти из процедурного кабинета таким же здоровым, каким он или она вошли.

"Как представителя отрасли, меня, конечно беспокоит любой случай, когда клиент сталкивается с некачественной косметической услугой, потому что это бросает тень на всех специалистов в этой области. Людей ведь не интересует, кто виноват, даже если человек сам пошел туда, где дешевле. Характерно проблему обобщать и распространять на отрасль в целом. С другой стороны, с точки зрения практикующего косметолога, я хочу работать долго и сотрудничать с клиентом в долгосрочной перспективе. Моя работа — это мой знак качества, и я хочу, чтобы клиент возвращался ко мне", — подчеркивает президент Латвийской ассоциации косметологов и практикующий косметолог Сабине Улберте.

Как оценить риски

Специалисты отмечают, что существует немало факторов, которые клиент может оценить, войдя в дверь салона. Однако самое главное — интуиция. Не всегда легко сразу определить, можно ли в конкретном салоне чем-то инфицироваться. Конечно, необходимо визуально оценить чистоту помещения, внешний вид и одежду специалиста.

Информацию о салоне можно собрать заранее: каковы отзывы других клиентов, зарегистрировал ли тот, кто предоставляет услугу, свою хозяйственную деятельность, сообщил ли о своей деятельности в Инспекцию здравоохранения и можно ли его найти в списке поставщиков услуг красоты и татуировок. Также не стоит стесняться попросить cпециалиста предъявить документ об образовании или сертификат медицинского работника, подтверждающий профессионализм и безопасность.

Сабина Улберте напоминает, что в условиях Covid-19 ответственный специалист должен работать в маске, потому что контакт с лицом клиента очень плотный, к тому же это должна быть медицинская, а не декоративная маска.

Она также указывает на распространенную ошибку при дезинфекции многоразовых инструментов: "Для каждого многоразового инструмента существует свой собственный метод стерилизации — для некоторых это автоклав, для других — дезинфицирующее средство, куда на определенное время должны быть погружены наконечники принадлежностей. Также должны быть отдельные контейнеры для стерильных и нестерильных инструментов. Но обязательно хочу подчеркнуть: синяя лампа — это не стерилизация! Это должен знать каждый клиент, оценивая безопасность услуги. В контейнерах с ультрафиолетовыми лучами можно хранить уже продезинфицированные инструменты, но это недостаточно эффективный метод дезинфекции!".

У каждого — своя зона ответственности

Нередко единственным критерием выбора поставщика услуг является более низкая цена, а не качество и безопасность услуги. Конечно, это также вопрос честной конкуренции, напоминает Ренате Рейнсоне, но гораздо большее беспокойство вызывают риски, которым подвергаются получатели услуг, выбирая самую низкую цену, а не качество.

Помимо вирусов герпеса, гепатита B и C, бактериальных инфекций, таких как стрептококк и стафилококк, грибковых инфекций или паразитарных инвазий, небезопасные и некачественные косметические услуги могут вызывать и другие проблемы. Непрофессиональная и негигиеничная косметическая процедура может привести к образованию рубцов, невриту тройничного нерва, закупорке кровеносных сосудов, некрозу кожи и даже к слепоте из-за неправильных косметических инъекций.

Нельзя исключать аллергию или гиперчувствительность к наполнителям филлеров, таким как коллаген, гиалуроновая кислота или поли-L-молочная кислота. Своевременно отреагировать на такие проблемы сможет только специально обученный специалист, в распоряжении которого есть необходимые препараты.

В своей практике Сабине Улберте приходилось сталкиваться как с "поплывшим" лицом, когда клиентка делала "задешево" дорогие процедуры — инъекции филлеров или ботокса, так и с ожогами жидким азотом после непрофессионального удаления бородавок и папиллом: "Защищая коллег, все же надо сказать, что зачастую виноваты и сами клиенты, которые не соблюдают должный уход за кожей после процедуры, например, отправляются загорать сразу после процедуры пилинга. В этом случае нельзя винить даже самого лучшего мастера. Другой вопрос, если мастер не сказал клиенту, что делать после процедуры".

С ней согласна и Ренате Рейнсоне: "Клиенты разные, не все ведут себя одинаково ответственно. Одна из самых частых ошибок, которую совершают клиенты после процедур, — это неправильный уход за кожей в домашних условиях. Именно от того, насколько тщательным окажется уход за кожей дома при соблюдении рекомендаций специалиста, будет зависеть результат и уровень риска возникновения осложнений. В этом отношении, однако, грешат и специалисты, которые недостаточно информируют клиентов о рисках конкретной процедуры и способах избежать осложнений".

По словам Сабины Улберте, одной из самых популярных процедур для лица в любой возрастной группе является очищение; это особенно актуально для молодых людей, которым необходимо лечить различные кожные проблемы. Летом, в пляжный сезон, особенно востребованы вакуумный массаж тела и ваксация; для маленьких девочек одна из самых популярных процедур — прокалывание ушей. Поэтому инвазивные процедуры, такие как пирсинг, никоим образом не ограничиваются взрослыми. Если взрослый сам несет ответственность за свой выбор, то дети при выборе косметолога зависят от родительской ответственности.

Ренате Рейнсоне рассказывает: "Круг моих клиентов охватывает очень широкий возрастной диапазон — от подростков, которых приводят мамы, и молодых женщин, которые своевременно ухаживают за кожей, до дам в лучших годах, для которых эти ритуалы являются неотъемлемой частью жизни. Пандемия Covid-19 внесла коррективы в нашу повседневную жизнь, но я могу однозначно сказать, что наша профессия не входит в список вымирающих. Человек — социальное существо, которому необходимо как вербальное, так и невербальное общение; социализация, и прикосновения. Самое главное, чтобы сами клиенты были образованы, знали свои права и не стеснялись задавать вопросы о косметических средствах и их активных веществах, ходе процедуры, инвазивных процедурах и возможных рисках. В Латвии люди всегда уделяли внимание гигиене, эстетике и сохранению здоровья. Наша общая обязанность — продолжать эту традицию, сохраняя и красоту, и здоровье".

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