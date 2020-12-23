Эффект "параллельного заблуждения". Почему мужчинам не нравятся худые модели

Движение бодипозитива неспроста набирает популярность: американские ученые доказали, что худые модели, которые фигурируют на показах и обложках журналов, на самом деле не кажутся мужчинам сексуально привлекательными. А женщины зачастую заблуждаются когда думают, что не нравятся мужчинам из-за слишком полной фигуры. Как научить женщин не стесняться своего тела, разбиралась "Газета.Ru".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Исследование американских ученых Сары Н. Джонсон и Рене Энгельн, опубликованное в журнале "Гендерные роли", показало, что худые манекенщицы, которых в последнее время все чаще с подиумов и обложек модных журналов вытесняют дамы с формами, вызывают у мужчин меньше энтузиазма, чем предполагают сами женщины.

Уже 30 лет исследователи и журналисты заявляют, что большинству мужчин на самом деле не нравится та степень худобы, которая свойственна манекенщицам и во имя которой другие женщины истязают себя диетами.

В новом исследовании авторы из США пришли к выводу, что женщины сильно переоценивают степень, в которой мужчины находят худых девушек привлекательными. Ученые изучали восприятие мужчинами и женщинами внешности фотомоделей, изображенных на иллюстрациях в журналах, а также то, как, по мнению представителей противоположного пола, другой будет оценивать формы модели.

В первом опросе приняли участие более 500 студентов колледжа, которые оценивали размеры и привлекательность 13 моделей из женских модных журналов. Респонденты также указывали, как, по их мнению, другой пол будет оценивать моделей по этим параметрам. Во втором этапе эксперимента более 700 мужчин и женщин из США в возрасте от 18 до 86 лет, случайным образом выбранных на Amazon, выполняли ту же задачу.

Оказалось, что и мужчины, и женщины переоценивают то, насколько идеальными их партнерам кажутся тела моделей другого пола (как с точки зрения худобы, так и привлекательности). Это заблуждение проявилось сильнее в случае с женщинами, которые оценивали, как мужчины отреагируют на тела стройных девушек.

Существует много доказательств того, что женщины заблуждаются, когда думают, что мужчины предпочитают более худых.

В то время как большая часть предыдущих исследований основывалась на результатах экспериментов, в ходе которых участников просили оценивать силуэты женских тел, авторы нового исследования использовали другой подход. Они предлагали респондентам оценить изображения реальных женщин в СМИ.

В первом эксперименте участникам предложили оценить 13 изображений женщин из женских журналов, представляющих разные типы тел. Испытуемые ранжировали размеры моделей по шкале от 1 "слишком худые" до 7 "слишком полные", а привлекательность — по шкале от 1 "крайне непривлекательные" до 7 "чрезвычайно привлекательные". Затем участников просили заполнить две шкалы во второй раз, на этот раз указав, как, по их мнению, моделей оценят представители противоположного пола.

Исследователи обнаружили: в то время как мужчины и женщины давали одинаковые оценки моделям, никто из них не был точен в предположении, какой будет оценка другого. И мужчины, и женщины считали, что представители противоположного пола с меньшей вероятностью оценят моделей как слишком худых и с большей вероятностью найдут их привлекательными, чем они были на самом деле.

Этот эффект называется "параллельным заблуждением" и объясняется тем, что мужчины переоценивают степень, в которой женщины идеализируют тела моделей, а женщины также переоценивают степень, в которой мужчины восхищаются худыми манекенщицами.

На самом деле респонденты женского пола чаще называли моделей "слишком худыми", а респонденты мужского пола давали моделям размера плюс более высокие оценки привлекательности, чем женщины могли предположить.

Авторы исследования подчеркивают, что обнародование таких выводов поможет снизить негативное влияние нездоровых стандартов красоты на женщин. По их мнению, недостаточно рассказывать, что тела, изображаемые в СМИ, нереалистичны, нужно также помогать тем, кто сравнивает свои параметры с модельными, осознать, что они, возможно, переоценивают предпочтения других людей в отношении этих "идеальных" тел.

Выяснить, какие формы сейчас считаются идеальными, авторам эксперимента не удалось, так как в основном изображенные модели имели худощавый тип телосложения, а не диапазон размеров, так что сделать объективные выводы на этот счет из исследования невозможно.