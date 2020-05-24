Екатерина Гиселевска: "Делай так, как чувствуешь, иначе проживешь чужую жизнь"

Она всерьез занялась макияжем неожиданно для всех и для самой себя, сравнительно в короткие сроки став востребованным и популярным визажистом в Латвии. Амбициозность и смелость сподвигли ее открыть свою студию красоты и начать обучать макияжу всех желающих. Сегодня героиня авторской рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — Екатерина Гиселевска. Девушка, которая точно знает, чего хочет.
— По воле случая мы знакомы уже давно и давно перешли на "ты", поэтому предлагаю в этом формате и вести беседу. Вспомни, что тебя вдохновило начать заниматься макияжем!
Когда я работала в онлайн-казино, заметила, что процесс нанесения макияжа доставляет мне дикое удовольствие. Я могла часами собираться на смену, укладывать по разному волосы, пробовать новые декоративные продукты. Когда спустя пять лет я пришла к выводу, что работать на кого-то больше не хочу и пора в целом что-то менять в своей жизни, решила записаться на курсы по макияжу. Для себя. Судя по всему, мое решение оказалось удачным!
— А кем ты мечтала стать в детстве?
Долгое время хотела быть журналистом, потом адвокатом. Учителем тоже хотела быть, а в итоге пошла учиться на продюсера кино и телевидения.
— В тебе, безусловно, есть изюминка. Как думаешь, чем ты отличаешься от других визажистов?
Спасибо, это приятно! Думаю, что харизмой и своей энергетикой. Мне кажется, со мной комфортно, а это важно для клиента.
— Открытие своей студии — дело непростое. С какими трудностями ты столкнулась в процессе организации?
Особых сложностей не возникло. Просто не было в этом опыта, поэтому появлялись вопросы, которые приходилось изучать самостоятельно, решать все, что связано с ремонтом и другими схожими организационными моментами.
— Назови ТОП-3 грубых ошибок визажиста в работе?
Ошибка номер 1: выполнять макияж по шаблону. "Один на всех и все как один" — так я это называю.
Ошибка номер 2: "Макияж ради макияжа". Макияж должен украшать женщину, а не демонстрировать окружающим, что сегодня утром она потратила половину зарплаты на услуги визажиста.
Ошибка номер 3: "Не чувствовать". Не чувствовать настроение, характер, пожелания девушки.
— Первый клиент, первые деньги. На что потратила первый заработок?
Первые три года, работая визажистом, я вкладывала абсолютно все деньги в свое обучение, повышение квалификации за границей, на покупку косметики, кистей и так далее. Потом зарабатывала на то, чтобы открыть свою маленькую студию.
Могу однозначно сказать, что визажист — это одна из тех профессий, в которой ты постоянно инвестируешь в себя, если хочешь быть востребованным специалистом.
— Делать бесплатно макияж "своим" — да или нет?
Это частый вопрос клиентов, кстати. У меня по этому поводу четкая позиция и, к счастью, "мои" ее разделяют. Мой труд должен оплачиваться. Безусловно, у "своих" есть свои привилегии и своя цена, но она есть и должна быть.
— Полная запись — это признак успеха? Без чего успех в сфере красоты невозможен?
Для меня полная запись 5 дней в неделю круглый год — успех однозначно. Как мне кажется, во всех сферах деятельности важно развитие. Как только ты остановишься, ты теряешь свои позиции как профессионал.
— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Какой был самый курьезный случай в твоей профессиональной деятельности и как ты из него вышла?
Я приехала к невесте без кистей для макияжа. Уже тогда осознавая, что стресс — не мой товарищ, взяла себя в руки, глубоко подышала и попросила принести ватные палочки и диски для растушевки. Результат получился ничуть не хуже пробного макияжа, который мы делали кистями. Главное — не паниковать!
— Знаю, что ты стала обучать девушек макияжу. Каково быть преподавателем?
Обучая других, ты многому учишься сам. Несмотря на то, что я в начале этого пути, по ощущениям я на своем месте.
Естественность, легкость и свежесть
— Какой макияж сейчас в тренде?
В макияже сейчас актуальна естественность, легкость и свежесть. Тотальный nude. Матовый макияж в монохроме. Кофейные оттенки. Естественные брови. Сочные оттенки помад. Стрелки разных форм и smoky eyes в чистых цветах.
— Насколько стремительно меняется продукция и тренды в макияже или все новое — это давно забытое старое?
Все циклично, на мой взгляд. Продукты однозначно становятся более простыми в использовании, продуманы упаковки, форма, текстура становится более мелкодисперсной. Сейчас большой акцент в макияже ставят именно на уход за кожей. Лично я практически не пользуюсь продуктами, которые лежали у меня в косметичке 3-4 года назад.
— Делать макияж — это техника или искусство?
Это может быть и чистая техника, и искусство, а также искусство в чистой технике. Мне кажется, все можно объединить.
— Говорят, что косметика в виде тональных средств или пудры вредны для кожи, в особенности для проблемной. Что ты скажешь на этот счет?
Я не согласна с этим мнением, все зависит от ухода за кожей. Во-первых, нужно научиться правильно очищать кожу. Мицелярной воды совершенно недостаточно. Во-вторых, подобрать правильный уход и желательно не самой. И, в-третьих, быть избирательной в выборе декоративной косметики.
— Идеальное тональное средство — какое?
У каждого свой идеальный тон. Нет единого и подходящего для всех. Все зависит от типа кожи, ее состояния, от задач, которые мы ставим перед тональным средством.
— Как происходит подбор макияжа для клиента — по запросу или они доверяют полностью твоей фантазии и опыту?
К счастью, в последнее время девушки приходят со словами: "Делай, как видишь. Я тебе доверяю". Это лучшее, что я могу услышать.
"Разбавляю работу вокалом и боксом"
— Чем ты увлечена помимо работы?
Если честно, то работа сейчас занимает большую часть моего времени. Нет, практически все время (улыбается). Но поскольку мне не хочется перегореть, я разбавляю работу вокалом — для души и боксом — для дисциплины.
— Как часто ты делаешь себе макияж?
Макияж я делаю ежедневно, но чаще всего натуральный, "макияж без макияжа". Если мы говорим о вечернем макияже для мероприятия, то он занимает у меня максимум 15 минут.
— Что для тебя 100% must have в косметике?
Тональное средство для выравнивая тона кожи. Консилер под глаза для высветления. Скульптор для придания лицу объема. Румяна для свежести.
— Кто из мировых визажистов тебя вдохновляет?
Сложно выделить кого-то одного, потому что мои взгляды и вкусы периодически меняются так же, как и актуальный макияж и техники его нанесения. На данный момент я вдохновляюсь работами израильских визажистов.
— Назови 3 самых любимых качественных бренда в декоративной косметике.
Hourglass, Dior и Charlotte Tilbury.
— Зависть коллег. Она имеет место быть. Как ты к этому относишься?
Лично мне в этом никто не признавался (улыбается). Но если есть те, кто мне завидует, я передаю вам привет, выражаю свою благодарность за внимание и признание и желаю вам продолжать в том же духе, так как зависть порой может сподвигнуть к активным действиям и развитию. Но все же, если фокус внимания перевести с кого-то на себя, то все может получиться даже лучше. Удачи!
— Ты согласна с утверждением, что красота требует жертв?
Нет! Мне вообще не нравятся слова "требуют" и "жертва". Мне кажется, это кем-то созданные установки.
— Деньги или значимость?
Предпочитаю не ограничивать свой выбор, а брать по максимуму (смеется)!
— На твой взгляд, что-то изменится в сфере красоты после пандемии?
Думаю, что желающих выглядеть ухожено и красиво станет намного больше.
— Какие у тебя планы на будущее?
Первым делом полечу в Москву. Это мое место силы. Я заряжаюсь там как нигде в мире. В идеале, отдохнув там, сразу улететь на запланированные ранее повышения квалификации, но куда — секрет.
Хорошая кожа — залог красивого макияжа
— Какие у тебя обязательные ритуалы красоты — утром, днем, вечером?
Стандартные процедуры и утром, и вечером: умывание, тонизирование, увлажнение. Также обязателен уход вокруг глаз и губ.
— ТОП-3 must have — что точно должно быть у каждой женщины из косметики?
Продукт для оформления бровей. Им можно даже подвести глаза. Румяна — ими же можно сделать коррекцию лица и накрасить губы. Тушь для ресниц — им возможно сделать smoky eyes.
— Без хорошей кожи макияж так себе спасение. Как ты ухаживаешь за своим лицом?
Хорошая кожа — залог красивого макияжа, поэтому в первую очередь всем рекомендую подобрать правильный уход и процедуры и уже потом искать то самое идеальное тональное средство. Я обычно подбираю основной уход у косметолога и процедуры подбираю по необходимости. Сейчас прохожу курс нового пилинга JPX3 Bio, который считается альтернативой биоревитализации.
— Ты набираешь популярность в Instagram. Что посоветуешь для продвижения своей страницы?
Много работать и делиться результатами. Учиться быть полезным и активным на своей странице, желательно систематически. И немного вашего личного — всегда повысит интерес окружающих.
— Давай немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 5 лет назад, что бы ты себе сказала?
Никогда не беспокойся о том, что о тебе подумают или скажут люди. Делай так, как ты чувствуешь и так, как тебе хочется, иначе проживешь чужую жизнь. У тебя есть своя и она одна. Кайфуй!
Послесловие
Я благодарю Екатерину за разговор и желаю процветания ее делу. Получилось емко и четко.
Мне кажется, самое главное, что можно вынести из этого интервью, то, насколько важно быть собой и не опасаться начинать что-то новое, если есть желание и стремление. Если вы учились на продюсера и поняли, что это все же не ваше — не бойтесь пробовать что-то кардинально другое. Все может получиться!