Екатерина Гиселевска: "Делай так, как чувствуешь, иначе проживешь чужую жизнь"

Она всерьез занялась макияжем неожиданно для всех и для самой себя, сравнительно в короткие сроки став востребованным и популярным визажистом в Латвии. Амбициозность и смелость сподвигли ее открыть свою студию красоты и начать обучать макияжу всех желающих. Сегодня героиня авторской рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — Екатерина Гиселевска. Девушка, которая точно знает, чего хочет.

— По воле случая мы знакомы уже давно и давно перешли на "ты", поэтому предлагаю в этом формате и вести беседу. Вспомни, что тебя вдохновило начать заниматься макияжем!

Когда я работала в онлайн-казино, заметила, что процесс нанесения макияжа доставляет мне дикое удовольствие. Я могла часами собираться на смену, укладывать по разному волосы, пробовать новые декоративные продукты. Когда спустя пять лет я пришла к выводу, что работать на кого-то больше не хочу и пора в целом что-то менять в своей жизни, решила записаться на курсы по макияжу. Для себя. Судя по всему, мое решение оказалось удачным!

— А кем ты мечтала стать в детстве?

Долгое время хотела быть журналистом, потом адвокатом. Учителем тоже хотела быть, а в итоге пошла учиться на продюсера кино и телевидения.

— В тебе, безусловно, есть изюминка. Как думаешь, чем ты отличаешься от других визажистов?

Спасибо, это приятно! Думаю, что харизмой и своей энергетикой. Мне кажется, со мной комфортно, а это важно для клиента.

— Открытие своей студии — дело непростое. С какими трудностями ты столкнулась в процессе организации?

Особых сложностей не возникло. Просто не было в этом опыта, поэтому появлялись вопросы, которые приходилось изучать самостоятельно, решать все, что связано с ремонтом и другими схожими организационными моментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 29 Апр 2020 в 12:33 PDT

— Назови ТОП-3 грубых ошибок визажиста в работе?

Ошибка номер 1: выполнять макияж по шаблону. "Один на всех и все как один" — так я это называю.

Ошибка номер 2: "Макияж ради макияжа". Макияж должен украшать женщину, а не демонстрировать окружающим, что сегодня утром она потратила половину зарплаты на услуги визажиста.

Ошибка номер 3: "Не чувствовать". Не чувствовать настроение, характер, пожелания девушки.

— Первый клиент, первые деньги. На что потратила первый заработок?

Первые три года, работая визажистом, я вкладывала абсолютно все деньги в свое обучение, повышение квалификации за границей, на покупку косметики, кистей и так далее. Потом зарабатывала на то, чтобы открыть свою маленькую студию.

Могу однозначно сказать, что визажист — это одна из тех профессий, в которой ты постоянно инвестируешь в себя, если хочешь быть востребованным специалистом.

— Делать бесплатно макияж "своим" — да или нет?

Это частый вопрос клиентов, кстати. У меня по этому поводу четкая позиция и, к счастью, "мои" ее разделяют. Мой труд должен оплачиваться. Безусловно, у "своих" есть свои привилегии и своя цена, но она есть и должна быть.

— Полная запись — это признак успеха? Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Для меня полная запись 5 дней в неделю круглый год — успех однозначно. Как мне кажется, во всех сферах деятельности важно развитие. Как только ты остановишься, ты теряешь свои позиции как профессионал.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Какой был самый курьезный случай в твоей профессиональной деятельности и как ты из него вышла?

Я приехала к невесте без кистей для макияжа. Уже тогда осознавая, что стресс — не мой товарищ, взяла себя в руки, глубоко подышала и попросила принести ватные палочки и диски для растушевки. Результат получился ничуть не хуже пробного макияжа, который мы делали кистями. Главное — не паниковать!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 26 Мар 2020 в 9:07 PDT

— Знаю, что ты стала обучать девушек макияжу. Каково быть преподавателем?

Обучая других, ты многому учишься сам. Несмотря на то, что я в начале этого пути, по ощущениям я на своем месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 17 Май 2020 в 5:23 PDT

Естественность, легкость и свежесть



— Какой макияж сейчас в тренде?



В макияже сейчас актуальна естественность, легкость и свежесть. Тотальный nude. Матовый макияж в монохроме. Кофейные оттенки. Естественные брови. Сочные оттенки помад. Стрелки разных форм и smoky eyes в чистых цветах.

— Насколько стремительно меняется продукция и тренды в макияже или все новое — это давно забытое старое?

Все циклично, на мой взгляд. Продукты однозначно становятся более простыми в использовании, продуманы упаковки, форма, текстура становится более мелкодисперсной. Сейчас большой акцент в макияже ставят именно на уход за кожей. Лично я практически не пользуюсь продуктами, которые лежали у меня в косметичке 3-4 года назад.

— Делать макияж — это техника или искусство?

Это может быть и чистая техника, и искусство, а также искусство в чистой технике. Мне кажется, все можно объединить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 27 Апр 2020 в 10:46 PDT

— Говорят, что косметика в виде тональных средств или пудры вредны для кожи, в особенности для проблемной. Что ты скажешь на этот счет?

Я не согласна с этим мнением, все зависит от ухода за кожей. Во-первых, нужно научиться правильно очищать кожу. Мицелярной воды совершенно недостаточно. Во-вторых, подобрать правильный уход и желательно не самой. И, в-третьих, быть избирательной в выборе декоративной косметики.

— Идеальное тональное средство — какое?

У каждого свой идеальный тон. Нет единого и подходящего для всех. Все зависит от типа кожи, ее состояния, от задач, которые мы ставим перед тональным средством.

— Как происходит подбор макияжа для клиента — по запросу или они доверяют полностью твоей фантазии и опыту?

К счастью, в последнее время девушки приходят со словами: "Делай, как видишь. Я тебе доверяю". Это лучшее, что я могу услышать.

"Разбавляю работу вокалом и боксом"

— Чем ты увлечена помимо работы?

Если честно, то работа сейчас занимает большую часть моего времени. Нет, практически все время (улыбается). Но поскольку мне не хочется перегореть, я разбавляю работу вокалом — для души и боксом — для дисциплины.

— Как часто ты делаешь себе макияж?

Макияж я делаю ежедневно, но чаще всего натуральный, "макияж без макияжа". Если мы говорим о вечернем макияже для мероприятия, то он занимает у меня максимум 15 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 13 Сен 2019 в 10:41 PDT

— Что для тебя 100% must have в косметике?

Тональное средство для выравнивая тона кожи. Консилер под глаза для высветления. Скульптор для придания лицу объема. Румяна для свежести.

— Кто из мировых визажистов тебя вдохновляет?

Сложно выделить кого-то одного, потому что мои взгляды и вкусы периодически меняются так же, как и актуальный макияж и техники его нанесения. На данный момент я вдохновляюсь работами израильских визажистов.

— Назови 3 самых любимых качественных бренда в декоративной косметике.

Hourglass, Dior и Charlotte Tilbury.

— Зависть коллег. Она имеет место быть. Как ты к этому относишься?

Лично мне в этом никто не признавался (улыбается). Но если есть те, кто мне завидует, я передаю вам привет, выражаю свою благодарность за внимание и признание и желаю вам продолжать в том же духе, так как зависть порой может сподвигнуть к активным действиям и развитию. Но все же, если фокус внимания перевести с кого-то на себя, то все может получиться даже лучше. Удачи!

— Ты согласна с утверждением, что красота требует жертв?

Нет! Мне вообще не нравятся слова "требуют" и "жертва". Мне кажется, это кем-то созданные установки.

— Деньги или значимость?

Предпочитаю не ограничивать свой выбор, а брать по максимуму (смеется)!

— На твой взгляд, что-то изменится в сфере красоты после пандемии?

Думаю, что желающих выглядеть ухожено и красиво станет намного больше.

— Какие у тебя планы на будущее?

Первым делом полечу в Москву. Это мое место силы. Я заряжаюсь там как нигде в мире. В идеале, отдохнув там, сразу улететь на запланированные ранее повышения квалификации, но куда — секрет.

Хорошая кожа — залог красивого макияжа

— Какие у тебя обязательные ритуалы красоты — утром, днем, вечером?

Стандартные процедуры и утром, и вечером: умывание, тонизирование, увлажнение. Также обязателен уход вокруг глаз и губ.

— ТОП-3 must have — что точно должно быть у каждой женщины из косметики?

Продукт для оформления бровей. Им можно даже подвести глаза. Румяна — ими же можно сделать коррекцию лица и накрасить губы. Тушь для ресниц — им возможно сделать smoky eyes.

— Без хорошей кожи макияж так себе спасение. Как ты ухаживаешь за своим лицом?

Хорошая кожа — залог красивого макияжа, поэтому в первую очередь всем рекомендую подобрать правильный уход и процедуры и уже потом искать то самое идеальное тональное средство. Я обычно подбираю основной уход у косметолога и процедуры подбираю по необходимости. Сейчас прохожу курс нового пилинга JPX3 Bio, который считается альтернативой биоревитализации.

— Ты набираешь популярность в Instagram. Что посоветуешь для продвижения своей страницы?

Много работать и делиться результатами. Учиться быть полезным и активным на своей странице, желательно систематически. И немного вашего личного — всегда повысит интерес окружающих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 20 Мар 2020 в 11:48 PDT

— Давай немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 5 лет назад, что бы ты себе сказала?

Никогда не беспокойся о том, что о тебе подумают или скажут люди. Делай так, как ты чувствуешь и так, как тебе хочется, иначе проживешь чужую жизнь. У тебя есть своя и она одна. Кайфуй!

Послесловие

Я благодарю Екатерину за разговор и желаю процветания ее делу. Получилось емко и четко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Гиселевска (@jgiselevska) 25 Янв 2020 в 12:51 PST

Мне кажется, самое главное, что можно вынести из этого интервью, то, насколько важно быть собой и не опасаться начинать что-то новое, если есть желание и стремление. Если вы учились на продюсера и поняли, что это все же не ваше — не бойтесь пробовать что-то кардинально другое. Все может получиться!