Звездные стилисты определили правильную частоту мытья головы в зависимости от типа и структуры волос. Их мнение со ссылкой на The Sun приводит портал Lenta.ru.

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Так, согласно общему правилу, если у человека волосы сухие от природы или окрашенные, их следует мыть не чаще двух раз в неделю, в то время как обладателям жирных волос необходимо делать это при первой необходимости. Помимо этого, во избежание пересыхания не рекомендуется наносить шампунь на кончики: они промоются естественным образом при смывании средства.

По словам колориста бренда Victoria's Secret Шаха Кэригара (Shah Karegar), брюнеткам также не следует мыть голову чаще двух раз в неделю, чтобы не потерять естественного сияния волос.

"Слишком частое мытье головы — каждый день или чаще — высушит волосы не только потому, что вы удалите из них полезные природные жиры, но и потому, что скорее всего вы будете часто сушить их феном", — отметил стилист и основатель бренда средств по уходу за волосами Джастин Андерсон.

Нью-йоркский мастер Скотт Миллер добавил, что чрезмерное мытье также стимулирует сальные железы вырабатывать больше жира. "Можете мыть голову два дня подряд только если у вас была интенсивная тренировка в зале или вы побывали на стройке, где вас засыпало пылью", — заключил он.