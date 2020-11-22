Элена Приедеслайпа: "Для кого-то отказаться от бутылки вина к ужину — жертва, а для кого-то норма и забота о своем здоровье и завтрашней красоте"

Элена Приедеслайпа — опытный косметолог и нутрициолог, а также без пяти минут квалифицированный врач. Она разбирается как в упомянутых сферах, так и в фармацевтике, психологии и не только. Все это — этапы высшего образования и профессионального опыта, которые в данный момент помогают ее пациентам в борьбе за крепкое здоровье и красоту. Особе внимание Элена уделяет превентивной медицине и anti-age процедурам. Что это такое и как это работает, она рассказала автору рубрики "Красота наизнанку" Татьяне Даукште.

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Почему превентивная медицина похожа на раскопки

— Элена, чем занимается превентивная и anti-age медицина?



Превентивная медицина занимается предотвращением, профилактикой любых болезней, а anti-age, как ее подразделение, больше ориентируется на сохранение молодости и активного долголетия.

— Одна из фокусных точек превентивной медицины — углубленная диагностика, ''заглядывающая'' в ДНК человека. Что это за анализ и где его можно пройти?

Начну ответ на этот вопрос со своего любимого вопроса. Зачем? Зачем делать анализ ДНК, если есть более чем достаточно других показательных диагностических инструментов? Анализ ДНК в данном контексте показывает исключительно предрасположенность, которая может быть, с таким же успехом она может не быть проявлена.

Углубленная диагностика проводится совсем в другом контексте — обработать полный спектр факторов жизни конкретного человека, включая весь его организм: биохимию и физиологию, образ жизни и даже мышления. В ДНК "заглядывать" будет смысл только, когда все предыдущие анализы и действия не принесут результата.

Другой вопрос, когда у человека есть реальные подозрения на генетические заболевания, которые и другими методами исследований подтверждаются. Тогда, возможно, есть смысл сделать анализ ДНК на конкретные гены. И снова лишь для того, чтобы убедиться, что подозрения врача оправдались окончательно.

— С какими проблемами обычно обращаются к вам для их решения?

Лишний вес, бесплодие, акне/розацеа, хроническая усталость и бессилие, слабый иммунитет, менопауза. И да, достаточно уже в нашем обществе осознанных людей, которые реально приходят с запросом: что можно сделать, чтобы сохранить качество жизни и активность на долгие годы.

— Из чего состоит консультация у врача превентивной медицины?

Снова надо разделить. Первичная консультация. На ней разбирается основной запрос и мотивация пациента, делается общий срез анамнеза и составляется план дальнейшей работы, первые очевидные рекомендации.

Дальнейшая плотная совместная работа: сбор полного анамнеза в динамике, в некоторых случаях от самого рождения человека и семейной медицинской истории. Оцениваем образ жизни, стиль питания, имеющиеся заболевания и предрасположенности организма. Мы в буквальном смысле делаем раскопки!

Исходя из полученной информации, составляется список нужных анализов и исследований для определения объективного состояния организма на сегодняшний день. После этого разрабатывается план реальных действий по улучшению качества жизни, питания, поддержки организма нутрицевтиками, если они действительно необходимы.

Не всегда история заключена исключительно в питании. Зачастую образ жизни тоже приходится корректировать. Поэтому это и есть — плотная совместная работа на результат.

— Любая терапия требует комплексного подхода. Что вы скажете об этом?

Однозначно и 100%. Добавлю, что еще и целостного.

Здоровье будет только в балансе

— Как вы считаете, в чем заключается наше здоровье и в чем мы нуждаемся больше всего?

Спасибо за этот вопрос! Люблю здесь цитировать Всемирную организацию здравоохранения: "Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов". Состояние благополучия. Пусть даже неполного, но физического, душевного и социального. Вот как раз этим состоянием превентивная медицина и занимается, оставив классической медицине заниматься лечением болезней и физических дефектов, что тоже важно, особенно, когда стоит вопрос жизни и смерти. А чтобы не доводить до этого, лучше заранее предотвратить риски.

Мы больше всего нуждаемся в осознании, что здоровье, мое личное здоровье ни от кого другого, кроме меня, не зависит. И исходя уже из этого понимания, обратить внимание на свою жизнь, свое тело, свой образ жизни и задуматься, к чему приведет такая моя жизнь через 5-10 лет, если ничего не менять.

— Что мы точно делаем не так в борьбе за здоровый образ жизни и в первую очередь в правильном питании?

В первую очередь в борьбе за здоровый образ жизни мы совершаем главную ошибку в мышлении — мы боремся. Любая война — это разрушение. Это же касается и питания. Как только фокус смещается на борьбу с… (подставьте свое), например, с лишним весом в организме включается каскад агрессии, т.е. стресса.

Я всегда за баланс. Баланс активности и отдыха, баланс и разумность в питании. Кстати, о питании, и это самая частая ошибка, которая ко многим проблемам пищеварения и эндокринологии тоже может привести — питаться на ходу.

Пищеварение — это процесс расслабленности всего остального организма, должна включаться другая часть нервной системы (парасимпатическая), которая стимулирует выделение пищеварительных соков, моторику кишечника. А если мы на ходу, на бегу и параллельно еще с чем-то что-то проглотили, то эта система включиться не очень успевает, потому что привычный быстрый ритм жизни отобрал у организма эту возможность.

— Что такое нутрициология и почему важно соблюдать ее догмы?

Нутрициология (от лат. nutritio — питание и греч. logos — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и то, как они влияют на организм.

По сути, это наука биохимия, которая просто приняла более близкое человеку понятие. Догм у нутрициологии никаких быть не может. Вся база заложена именно в биохимии как науке и в особенностях биохимии конкретного человека, с которой и разбирается нутрициолог, разматывая биохимические цепочки конкретного человека с целью помочь организму функционировать в самом лучшем его потенциале.

Несоблюдение этих индивидуальных особенностей как раз и приведет скорее к заболеваниям, чем к улучшениям жизни. Причем как в дефиците питательных веществ, так и в избытке! Чем на сегодня многие как раз и грешат, употребляя лишние для организма БАДы и т.п. Повторюсь, здоровье будет только в балансе.

— В каких витаминах обычно мы нуждаемся и почему это так важно?

По сути, каждый организм нуждается во всех витаминах и питательных веществах. И тех, которые известны, и тех, которые еще не открыли тоже.

Организм человека тысячелетиями их получал, обрабатывал и синтезировал сам, получая пищу. Так было и есть. И все упирается снова в сбалансированное питание. Именно оно, а не добавки в капсулах, таблетках и порошках должно предоставлять организму весь спектр.

К добавкам есть смысл прибегать лишь тогда, когда в организме чего-то объективно не хватает и из пищи это никак человек получить не может. На сегодняшний день в наших широтах это витамин Д, за уровнем которого в организме очень легко следить по анализу крови.

— Какие косметологические процедуры 100% must have в борьбе под названием "anti-age"?

Грамотное очищение, увлажнение и массаж! Это если о внешнем. Кожа — это тоже орган, который также много в чем нуждается изнутри.

— Вода — это жизнь. Почему?

Хотя бы потому, что почти все процессы внутри организма не обходятся без нее. Как биохимические цепочки превращений, так и физиологические, например, дыхание. Человек ежедневно выдыхает примерно 1-1,5л воды. А еще потоотделение, температурная регуляция и выводящие системы. Восстанавливаем ли баланс?

Каждому специалисту — свой клиент

— Вспомните самый курьезный случай за все время ведения практики и как вы его решили?

У меня был пациент с регулярным кровотечением из носа. Она где-то вычитала, что для укрепления сосудов нужно пить витамин С и пила его в дозе по 1 гр. в день, но кровотечение не проходило. А все потому, что витамин С хоть теоретически может помочь "укрепить сосуды", только это скорее его возможный дополнительный эффект.

В большей же степени (да еще в такой дозе!) он будет работать в противовес витамину К, который напрямую необходим для свертываемости крови. Что сделали: отменили витамин С и отправились сдавать анализы, выяснять причину, распутывать цепочку почему так. Частый случай, когда клиенты думают, что причиняют себе добро, а оказывается с точностью до наоборот.

— Какие у вас планы на будущее?

Создать центр превентивной медицины онлайн с сетью коллег единомышленников по всему миру, объединенных одной миссией — помогать людям быть здоровыми и продлить активное долголетие.

— Первый пациент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

Правда, не помню вообще. Пациента, конечно, помню, а вот деньги… вероятнее всего на обучение. Я вечный студент.

— Как вы относитесь к конкуренции в своей сфере деятельности и приходилось ли сталкиваться с завистью коллег к вашим успехам?

Спокойно отношусь. Каждому специалисту — свой клиент. О зависти ничего не знаю, даже если она и есть — это не моя зависть.

— Элена, как вы считаете — красота требует жертв?

Однозначно — нет! Другой вопрос, кто и что под "жертвами" понимает. Для кого-то отказаться от бутылки вина к ужину — жертва, а для кого-то норма и забота о своем здоровье и завтрашней красоте.

— Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы вы себе сказали?

Не бойся, не сомневайся, придумала — делай. У тебя получится все!

Заботьтесь о себе во всех смыслах!

— Элена, поделитесь, что находится в вашей косметичке и что для вас must have?

Увлажняющий серум гиалуроновой кислоты, блеск/бальзам для губ, крем для рук.

— Топ-3 полезных дела для красоты души и тела?

Качественный сон, ароматерапия, приятные для вас запахи (именно так, те, что нравятся, а не те, что "надо"), улыбаться.

— Зная столько нюансов о wellness, как вы используете эти знания в своей повседневности — ухоженности и поддержании здоровья в хорошем состоянии? Поделитесь, пожалуйста, некоторыми секретами с читателями.

Высыпаться, ежедневные прогулки на свежем воздухе, пить воду, медитировать, соблюдать сбалансированное питание, витамин Д по необходимости, пыльца, арома-лампа. А для кожи — сезонные пилинги.

— Топ-3 салонных процедур?

Сезонные пилинги, альгинатные (из водорослей) пластифицирующие маски и моделирующий массаж.

— Что можете пожелать женщинам, которые, разумеется, хотят быть молодыми и здоровыми?

Поставить себя, свое тело и свою жизнь в центр. Позаботиться о себе во всех смыслах. Вы можете поделиться с миром и окружающими только тем, что вас переполняет.

Послесловие

Благодарю Элену за полезные наводки, мысли и советы. Желаю успехов в дальнейшей профессиональной деятельности!

Самое главное, что я вынесла для себя из этого разговора — о себе нужно думать здесь и сейчас. Здоровье любит уход с мыслями о будущем. Ни одно лицо не будет выглядеть молодо, если не начать заботиться о себе изнутри — психоэмоционально и оберегая иммунную систему от нездорового образа жизни, и не только. Будьте здоровы и красивы!