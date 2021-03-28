Елена Тонова: "Получится все и у всех, только надо понять как, когда и с кем"

Сегодня героиня рубрики "Красота наизнанку" — женщина, которая влюблена в жизнь. Зовут ее Елена Тонова. Она является ведущей мероприятий и конферансье, активным общественным деятелем и предпринимателем. Пишет книги, песни и стихи, снимается в кино, организовывает благотворительные акции. Несколько лет назад создала женский бизнес-клуб Ladies Deal Club, в который входят более 80 женщин из разных сфер деятельности с общей целью развиваться, поддерживать друг друга и реализовывать свои мечты.

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Тот, кто озадачен использованием своего времени эффективно, тот, кто ищет поддержки и вдохновения, тот, кто хочет внутреннего роста, советую к прочтению это интервью с Еленой. Поскольку мы знакомы лично, разговор пройдет на "ты".

— Кем ты мечтала стать в детстве?

В детстве, если брать самый ранний период, я мечтала стать балериной, как бы банально это ни звучало. Я могла смотреть на танцующих девушек часами, правда, данная "передача" не сильно вдохновляла родных, а телевизор был всего один.

Потом хотела стать ботаником. Много читала на эту тему и даже провела своих два исследования, написала об этом две "книги" и подарила учительнице по биологии.

Затем хотела стать психологом, чтобы помогать людям, но близкие убедили меня, что это не совсем то, что нужно в жизни — связывать свою работу с чужими проблемами. Психологом не стала, но проблемы все равно помогаю решать (смеется).

Найти идейных и увлеченных людей — большое счастье



— Что вдохновило на создание женского бизнес-клуба?

Мое окружение, а точнее отсутствие "правильного", того, о котором мечтала. Если тебе не нравится то, кем ты окружен, выйди и начни все заново. Так я и сделала. Уверена, что для успешной реализации себя и как профессионала, и как личности необходима правильная среда, а люди в ней играют колоссальное значение. Я знала многих прекрасных людей и мне хотелось собрать их вместе. Собрала и продолжаю собирать.

— Какая миссия у клуба?

Общее развитие и положительная среда, в которой не обесцениваются мечты и идеи. Мы часто рассказываем о своих мечтах совершенно не своей "целевой аудитории". Например, решая создать свою линию косметики, ищем понимания и одобрения своего мужчины, который в лучшем случае пользуется кремом для рук, или же пытаемся посоветоваться о мире искусства с тем, кто живет в мире математики и сталкиваемся с непониманием (это в лучшем случае).

Найти идейных и увлеченных людей — это большое счастье. Пусть они не будут знать, как построить именно твой бизнес или воплотить мечту в реальность, но они точно будут понимать, что никогда нельзя обесценивать чужие мечты и идеи, а фраза "у тебя не получится" совершенно несправедлива и неуместна. Получится все и у всех, только надо понять как, когда и с кем.

Обмен опытом, обмен знаниями, сотрудничество, рост, поддержка, вдохновение и развитие. Это основные векторы, на которые ориентируется клуб.

— Какие женщины являются участницами Ladies Deal Club?

Разные. Совершенно разные. Но у всех есть общее звено — это внутренний маяк под названием "совесть". Это очень важно и для общения, и для сотрудничества. Очень емко на эту тему высказалась великая актриса Алиса Фрейндлих: "Совесть — это лампочка с сиреной, которые начинают выть внутри нас, если мы преступаем черту. В наши дни эту черту преступают все, кому не лень. А все почему? Хочется утащить как можно больше материальных благ в свою нору (…) Мне не интересны люди, которые не отдают душу".

Надеюсь, вы понимаете, о чем я хочу сказать. В основе нашего положения лежат, в первую очередь, вечные ценности — дружба, сострадание, забота, вера, поддержка, забота. Мы берем тех, кто наполнен своим делом жизни или идеей до такой степени, что не может не отдавать или не делиться. Знаниями, опытом, мыслями, даже той самой страстью к делу или жизни в целом.

У нас те, кто хочет и готов развиваться, преодолевать себя, ошибаться и начинать заново. Возможно, это даже не совсем про бизнес, правильнее сказать — это про жизнь.

— Поделись успехами клуба, чего достигли и как?

Успех нашего клуба измеряется числом счастливых людей. А их очень много. Кто-то нашел себя, кто-то единомышленников, кто-то друзей, вдохновение и поддержку. Это успех. У многих компании и дела пошли в гору. Есть те, кто наконец закончил заброшенные дела, завершил учебу и написал диплом.

Если говорить о более "земном" и ощутимом, то мы стали сотрудничать с Латвийской торгово-промышленной палатой и наши специалисты проводят семинары на их платформе.

В прошлом году к нам приезжала делегация из Японии, которая изучает по всему миру структуру работы женских организаций и они выбрали именно Ladies Deal Club.

Мы добились того, что большая часть членов нашего клуба до сих пор с нами, продолжает развиваться и поддерживает тех, кто вновь пришел. На данный момент у нас шесть внутренних департаментов: красоты и здоровья, образования, департамент hand made, департаменты социальных проектов, спорта и культуры. У каждой из этих структур есть свои руководители и они проводят тематические мероприятия как для членов клуба, так и для гостей.

Будь собой, остальные роли уже заняты!



— Ты занимаешься благотворительностью. Почему для тебя это важно?

Мне кажется, что этот вопрос задают всегда, но те, кто действительно занимается благотворительностью, никогда внятно на него ответить не могут. Всегда хочется сказать "потому что" и на этом замолчать. Это как "почему ты дышишь?" Ну, конечно, если покопаться, можно найти ответ на любой вопрос.

Я не могу сказать, что я именно занимаюсь благотворительностью. Это не занятие, а образ жизни, образ мысли, жизненная позиция, если можно так сказать. Нам с вами ничего не принадлежит, нам что-то дается для того, чтобы мы могли правильно этим воспользоваться.

Есть хорошая фраза: "У Бога нет других рук, кроме как наши". Если я могу помочь и чем-то поделиться, то я это делаю. Если вы увидите, что человек рядом споткнулся, вы же его подхватите, поможете. А на вопрос "почему" — что тут можно сказать? Разве что спросить, почему так делают не все…

— С какими сложностями обычно сталкивается общественный деятель и почему?

Некоторые люди, когда ты что-то делаешь, видят пример не добродетели, а свою личную жадность и злость. Когда они сами не могут, не хотят, а ты делаешь… На твоем фоне они себя чувствуют плохо и начинают тебя ненавидеть. Потому что так проще, так можно продолжать жить как жил и не напрягаться, выливая негатив. Они даже не могут разобраться, что злятся не на меня, а сами на себя. И эта злость очень разрушительна именно для них самих.

Еще один сложный момент — это негативный опыт других людей, поскольку многие мошенники прикрываются добрыми делами. Здесь не надо брать недоверие на свой счет, а просто работать открыто и максимально прозрачно, благодарить за бдительность, потому что в этом случае намерения "неверующего" как раз благие.

Ну и последнее, когда ты делаешь действительно что-то масштабное и тебе необходимо привлечь к проекту других людей, когда ты начинаешь рассказывать, есть ряд людей, которые думают, что ты делаешь не потому что хочешь сделать что-то хорошее, а лишь для того, чтобы рассказать. Опять-таки, скорее всего, у них какой-то свой опыт и взгляд на мир, на который они имеют полное право.

Главное — никогда не жди благодарности. Благодарить надо тех, кто дал тебе возможность сделать что-то хорошее.

— Ты снимаешься в фильмах, вещаешь время от времени на радио и телевидении, выступаешь, презентуешь. Что посоветуешь тем, кто стесняется и сомневается в себе?

Многие говорят "а что про меня скажут". Тут хочется сказать несколько вещей.

Во-первых, о вас и так говорят — занимаетесь вы любимым делом или проживаете чужую жизнь.

Во-вторых, чтобы о вас говорили действительно стоящие люди, это еще надо ой как потрудиться. Молоть языком тем, кому нечем заняться — это одно, а чтобы успешный и занятой обратил внимание — другое.

Из этого следует третье — почитайте биографии и жизненные истории тех, кто действительно чего-то добился. О них говорили, говорят и будут говорить, вопрос лишь в их отношении к этому. Скажу избитую фразу Оскара Уайльда: "Будь собой, остальные роли уже заняты". Но никому от этого легче не станет.

Страх и стеснение — это эмоции. Займитесь эмоциональным развитием и воспитайте в себе те чувства, которые необходимы для победы, а не поражения.

Вы все ждете подходящее время? Мы все дружно дождались карантина. Что будет дальше? Не ждите подходящее, если его нет, выберите самое не подходящее и начните жить.

— Расскажи о самом курьезном случае за все время работы в своей деятельности.

Хороший вопрос. Столько всего было, а вот выбрать самый… Пожалуй, вот. На съемках фильма "Час зеро" (это уже был далекий 2008-2009 год) мы репетировали сцену драки. Ребята, которые в ней участвовали, были профессиональными каскадерами и я "каратист в маминых штанах". В общем так себе из меня боец получался.

Несколько раз мы отрепетировали мой кувырок через плечо, вначале на более мягком матраце, потом на более жестком, а потом уже я должна была кувыркнуться без подстилок — на полу был бетон. Вроде у меня все получалось без каких-то проблем, трюк отточен, много раз повторили, все убрали… Камера, мотор, съемка, я делаю кувырок и… Я не знаю почему. Я просто не выставила руку. Так головой, как дельфинчик, в пол и ушла. Даже сознание потеряла, я же от души кувыркнуться хотела. И смех, и грех. После решили мне матрац оставить, но и кувырок сделала. Так и оставили в кадре.

Лень — главный конкурент

— Ты преподаешь в институте и ежедневно общаешься со студентами. Какие преимущества есть у молодого поколения людей и с какими трудностями они сталкиваются сейчас?

Если говорить о тех, кто действительно хочет учиться, развиваться и занять свое место под солнцем, то преимущества у них колоссальные. Перед ними открыт весь мир и знания можно получать даже из самых ведущих институтов мира. Просто надо поискать в интернете — там множество лекций на совершенно разные темы от таких преподавателей, к которым очно и за деньги не попадешь.

Самая большая трудность — это система, которая безнадежно отстала от того, что необходимо сейчас для профессионального роста и развития. Наш мир меняется каждые полгода и та база, которая преподается, очень сильно отстает от всего, что происходит сейчас. И естественно те, кто учится и параллельно занимается самообразованием, это видят и понимают.

Против некоторой части системы ничего сделать нельзя — иначе просто не получится выдать диплом, но ты все равно понимаешь, что иногда рассказываешь то, что уже не пригодится. Ну и конечно, чаще всего в вузах преподают наемные работники, а не практикующие специалисты. Не думаю, что наемный сотрудник, который никогда не имел опыта ведения своего дела или бизнеса, сам до конца понимает, о чем учит.

— Деньги или значимость?

Значимость. Значимость поступков и результатов. Я не против денег, но мне кажется, что этот мыльный пузырь с деньгами однажды все-таки должен лопнуть. Я все еще верю, что однажды более значимые вещи выйдут на первый план.

— Что думаешь о конкуренции в профессиональной среде и как она на тебя влияет?

Я не бизнесмен, я личность. А с личностью как ты будешь конкурировать? Я это я. Мне есть у кого научиться, кем вдохновиться, а где посмотреть и понять, что я так не буду делать никогда.

Мой самый главный конкурент — это моя лень. Я действительно провожу ежедневную схватку с этим недугом, и тут как когда. Иногда я все-таки не очень собой довольна.

— Что для тебя успешность?

Успешность — это умение порадоваться тому, что есть, ценить то, что имеешь, знать, на что способен и свой потенциал преобразовывать в ресурс. Быть, а не казаться, жить, а не все время откладывать на потом.

Успешность — это радость встречать трудности, потому что знаешь, что во время их решения будет рост, а после завершения любых невзгод — новый шаг вперед.

Успешность — умение испытывать чувство радости и счастья, умение радоваться мелочам и не терять ту детскость, которая есть в каждом из нас.

— Какими качествами обладает счастливая женщина?

Счастливой женщине всегда хорошо (без крайностей, разумеется). Тут я про то, что счастливой женщине не бывает скучно самой с собой. Она часто улыбается, напевает песенки и иногда танцует. Еще она не боится быть смешной и делать ошибки, что делает ее еще более живой и настоящей.

— Очень многие мужчины считают, что женщина за штурвалом самолета или за рулем автомобиля как "обезьяна с гранатой". Что ты думаешь об этом?

Я не думаю об этом (смеется). Ну раз они так говорят, значит у них был такой опыт. Женщины же бывают разные и мужчины тоже не одинаковые. Восприятие профессии через гендер мне кажется уже настолько устарело, что это в скором времени останется в истории, нежели повседневности. А если мужчина это говорит только потому, что не уважает женщину как личность, то я не уверена, что данная особь может называться мужчиной.

Время — это жизнь



— С какими трудностями ты столкнулась во время пандемии?

Вся моя осознанная жизнь и основная карьера были построены на очном общении, мероприятиях, встречах… В какой-то степени пандемия украла мою жизнь и источники вдохновения. Она лишила меня сцены, возможности выступать, вести концерты, делиться с людьми эмоциями очно. Да, я знаю, что многое можно делать онлайн. Но те, кто не был на сцене, вряд ли смогут понять, почему многое в сети ты все равно не сделаешь. Иногда я жалуюсь, иногда даже ною, бывает, что и плачу. Но держусь и нахожу другие источники для реализации и вдохновения. Я не жду и продолжаю жить.

— Чувствуешь ли ты зависть по отношению к себе? Если да, то что это для тебя значит?

Скорее да, чем нет. Но я мало об этом думаю. Особо не кичусь какими-то вещами. Не фотографирую, что ем, не выставляю, что купила. Мне кажется это немного некрасиво, а не потому, что кто-то завидует. Я много раз слышала фразу "ой тебе так все легко дается". Если со стороны это выглядит именно так, то значит мне еще удается не выглядеть на 95 при своих 35, зная, как я вкалываю. Я знаю, чего стоит все то, что у меня есть. Это большая работа, огромное количество отказов от множества привычных и обыденных для других вещей.

Мне повезло, если у кого-то круто — меня это вдохновляет и вызывает восторг. Если кто-то завидует, мне их просто искренне жаль.

— Один из твоих успешных семинаров "Тайм-менеджмент или о том, как эффективно управлять своим временем". Многие жалуются на то, что им не хватает времени. А что для тебя — время?

Как и на семинаре, я повторюсь и здесь (спасибо за возможность), время — это жизнь. Сколько у тебя времени, столько у тебя и жизни. Сколько у тебя жизни, столько у тебя времени. И вот когда вы тратите свое время на глупые сплетни от соседки, которая уже два часа заполняет ваше пространство инфошумом, просто поймите, что вас только что лишили двух часов жизни. И никто не дает гарантии, что у вас в запасе еще сто лет.

Когда я полюбила жизнь во всех ее проявлениях, я полюбила и свое время. Я не готова каждому давать возможность убивать мою жизнь. Я не готова делить свою жизнь ка всякую чушь и ерунду. Соответственно, и время на это все тратить не готова. Это же совершенно равноценное понятие.

— Топ-3 совета, как точно не стоит тратить свое время?

1. А что про меня говорят (скажут) и почему? Живите так, чтобы у вас не было времени на чужой бред, а лишь моменты на тех, чье мнение действительно поможет скорректировать себя или свое дело. Вы поймите, те, кто ходит и раздает свои советы направо и налево, не ценят свое время, а значит и свою жизнь. Хорошие советы, как бриллианты. Кто же будет ими разбрасываться. А шелуха… Хватит ее поднимать!

2. Перестаньте "лезть" к другим людям без их запроса. И даже если очень хочется что-то сделать для другого, вначале надо спросить на это разрешение. Поверьте, это здорово экономит время.

3. Не стоит тратить время, советуясь с теми, кто не живет так, как вам бы того хотелось.

Ничего не делайте ради временной красоты!



— Будучи ведущей мероприятий, спикером и конферансье, необходимо думать об опрятном внешнем виде как минимум, потому что "встречают по одежке". Какие топ-3 совета ты можешь дать для выступающих, чтобы выглядеть солидно и привлекательно?

1. Высыпаться. Обязательно! Мозг должен восстанавливаться, тело должно восстанавливаться. Сон — лучшее лекарство и для внешнего вида и отличная защита от глупых поступков.

2. Никогда ничего не делайте для временной красоты, что может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Высокий каблук, изобилие макияжа, изобилие солнца... Ваш организм отомстит за все эти издевательства.

3. Научитесь создавать для себя внутреннюю красоту и душевную ценность — вот что поистине привлекательно.

— Красота требует жертв?

Нет, не требует. Если изначально избавиться от вредных привычек, то потом не придется себя "ломать" на тему правильного питания, здорового образа жизни, активных упражнений, занятий и прогулок. Жертв требует индустрия и маркетинг. Красота в истинном ее понимании — это не про тренды и не про бизнес.

— Топ-3 must have из косметики, что можешь посоветовать женщинам иметь в косметичке?

Начну с того, что нужно наконец-то проконсультироваться с хорошим специалистом и подобрать себе как декоративную косметику, так и по уходу, которая реально вам будет подходить.

1. Хорошая помада действительно способна поднять настроение и самооценку.

2. Качественный тональный крем, который соответствует тону вашей кожи.

3. Влажные салфетки, которые подходят для лица.

— Я наблюдаю не первый год огромную зависимость у девушек от Instagram, а именно в желании соответствовать красивой картинке. Как ты считаешь, оправдана ли такая зависимость? Нужно ли с ней бороться и если нужно, то как?

"Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно". Мнимый идол красоты, который воспевает, что если ты будешь, как они, и жизнь твоя изменится — это, конечно, бред.

Если вы посмотрите на успешных женщин кинематографа, спорта, политики, деятелей культуры и искусства, не тех, кто на "хайпе", а действительно добившихся серьезных результатов, побед и высот, вы удивитесь, насколько они далеки от той моды, которая пропагандируется в социальных сетях. Это отдельный онлайн мир, который к реальному имеет очень слабое отношение.

— Как ты думаешь, что влияет на женскую красоту, а именно усиливает и ослабляет ее?

Мне кажется, что женщина по-настоящему красива, когда влюблена. В себя, в мужчину, в жизнь — не важно. Любовь — это самый великий целитель и мотиватор, самый лучший творец в этом мире.

— Немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы ты себе сказала?

10 лет мало (смеется). Я слишком осознанно живу последние лет 15 и все, что я натворила или сотворила — это опыт, о котором не жалею.

В любом случае я бы постаралась уделять еще больше времени и внимания своему здоровью, режиму и сну. Может быть я бы попросила обратить внимание на некоторые книги, попыталась бы уговорить начать учить дополнительный язык (лишним это никогда не будет). Но в целом я довольна своими последними десятью годами, если брать во внимание только меня. Разве что потеря близких мне людей… Но это совершенно иная история.

Послесловие

Благодарю Елену за мысли и инсайты. Искренне желаю успехов и вдохновения для новых свершений и добрых дел!

Что вас вдохновило в интервью, друзья?