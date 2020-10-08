"Если я что-то решила, меня ничто не остановит!": Маргарита Мурченко об участии в конкурсе "Мисс Офис 2020"

"Морской воздух и ветер у меня в крови", — смеется 24-летняя Маргарита Мурченко, поясняя в беседе с DELFI Woman, что родилась в Вентспилсе — небольшом латвийском городке на побережье Балтийского моря, но вот уже четыре года живет в Риге. Сейчас она на всех парусах стремится к своей новой цели — попасть в финал международного конкурса красоты "Мисс Офис 2020". Финалистки будут выбраны по итогам онлайн-голосования, которое продлится до 15 октября. От Латвии вместе с Маргаритой за право принять участие в грандиозном мероприятии борется также Лидия Шепелева.

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Маленькая зеленоглазая девочка с пухлыми губами и темно-русыми кудряшками с детства любила возиться с папой в гараже — перебирать инструменты, кататься на велосипеде и мотоцикле. Уже в юном возрасте она знала и могла отличить почти все марки машин.

В то же время Маргарита росла очень творческим ребенком. "Как-то папа пилил фанеру ручной пилой, а я танцевала под эти звуки. Родители не могли понять, что происходит — папа пилит, я танцую, перестает пилить, я останавливаюсь", — рассказывает девушка. — "Еще был случай, когда я начала играть на выбивалке для ковров как на гитаре. Кто бы мог подумать тогда, что спустя годы я закончу музыкальную школу по классу гитары и буду серьезно увлечена танцами".

Фото: из личного архива

Одно из самых ярких воспоминаний из детства — день, в который Маргарите исполнилось четыре года. "Помню, утром открываю глаза, а передо мной стоит ярко фиолетовый велосипед с шарами. Эта была мечта любой девчонки в то время. Только потом я узнала, что этот велосипед папа собрал сам, отреставрировал, перекрасил и сделал из него конфетку. Все это он делал поздними вечерами, когда я уже спала. Я очень благодарная родителям за их заботу и любовь даже в самые непростые жизненные ситуации".

Маргарита довольно рано поняла, что нужно брать ответственность за жизнь в свои руки. "С 14 лет я работала каждое лето, чтобы у меня была возможность побаловать себя и тем самым возможность облегчить финансовые растраты родителей. Причем я не боялась грязной работы: на местной ферме полола клубнику и картошку, работала уборщицей в аквапарке, помощником на кухне в столовой. Поверьте, я знаю цену денег! Во время учебного года тоже старалась подзаработать, участвуя в различных дегустациях в магазинах или рекламных акциях".

Параллельно учебе и работе в подростковом возрасте у Маргариты начался страстный роман с танцами. "В 14 лет я впервые попала на баскетбольную игру местной команды BK Ventspils, которая на тот момент была на подъеме и именно в тот сезон набирала новую группу поддержки. Я увидела этих девочек и поняла — хочу быть одной из них! Хорошо, что среди них было несколько старшеклассниц из моей школы. После игры я осмелилась и написала одной из них, потом созвонилась с тренером группы поддержки и пришла на тренировку".

Впрочем, это только на первый взгляд кажется, что события развивались быстро и без каких-либо преград. "Не все было гладко. Команда учила танцы и готовилась к сезону почти все лето, в арсенале девочек было около 10 танцев. Никто не собирался со мной индивидуально заниматься и учить движениям каждого танца поэтапно. Все, что я могла — это стоять сзади, когда девочки танцуют, и пытаться уловить какие-то движения. Я ловила на себе взгляды, мол, "что ты тут делаешь?". Делала вид, что не замечаю их, но после тренировок ехала на велосипеде домой и плакала".

Этих слез не видели ни девочки из танцевальной группы, ни родители. "Я знала, что наступит мое время. Прошел год. Набрали новых девочек, я могла полноценно учить новые танцы, и появилась возможность поехать танцевать на проверочные игры женской сборной Латвии по баскетболу. И вот момент истины — тренер называет тех, кто поедет. Называет всех, кроме меня. Я думала, что это какая-то ошибка. Подошла к тренеру и услышала: "Извини, Маргарита, но танцы — это не твое! Ты, конечно, можешь продолжать приходить на тренировки, но выпускать на поле я тебя вряд ли смогу". В тот момент я была растоптана… После тренировки долго не могла успокоиться, рыдала в голос, спрятавшись в закутке под деревом в парке, чтобы никто не увидел".

Однако для Маргариты это не стало причиной опустить руки, наоборот — настоящим вызовом. Она решила продолжать посещать тренировки и в конце концов удалось добиться успеха. "Это были самые незабываемые шесть лет моей жизни. За это время мы с командой победили на пяти чемпионатах Латвии. Я помогала тренировать младшую группу, иногда замещала тренера, вела лагерь младшей команды. Также успела поучаствовать во многочисленных мероприятиях от мотокросса до больших игр сборной Латвии c многотысячной аудиторией. В этот период мы были звездами Латвии и нас приглашали на разные мероприятия, но это действительно было заработано большим трудом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕄𝕒𝕣𝕘𝕒𝕣𝕚𝕥𝕒 Murchenko (@margarita___mur) 31 Май 2016 в 1:30 PDT

Уходить из команды было тяжело, но переезд в Ригу не оставил выбора. С тех пор прошло уже четыре года. "Кажется, что время пролетело очень быстро, но столько всего успело произойти! Я потеряла очень близкого и родного человека. Встретила свою любовь, вышла замуж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕄𝕒𝕣𝕘𝕒𝕣𝕚𝕥𝕒 Murchenko (@margarita___mur) 14 Июл 2019 в 6:26 PDT

Успела поработать сразу в нескольких местах одновременно на износ без выходных. Зато к настоящему моменту добилась того, о чем и мечтать не могла. Я работаю менеджером по рекламе, продвижению и коммуникации в компании Beauty Imagine Space и одновременно являюсь ее официальным лицом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lash&Brow&Nail Supplies Riga (@beauty.imagine.space) 14 Янв 2020 в 8:07 PST

Компания представляет продукцию для профессиональных процедур — таких как наращивание и ламинирование ресниц и бровей, маникюр, педикюр, ваксинг и т.д. "В мои основные обязанности входит креативная часть нашего закулисья, визуальная составляющая нашей компании, организация обучающих семинаров и коммуникация с бизнес-партнерами. Я занимаюсь продвижением нашего бренда в соцсетях, платформой интернет-магазина и участвую в тематических выставках", — объясняет Маргарита.

Компания активно развивается и недавно создала пространство для проведения мастер-классов, семинаров и мероприятий в сфере красоты, что позволило девушке поделиться с другими своим главным увлечением на данный момент. "На открытии я выступила с бесплатным мастер-классом по приготовлению скраба для тела в домашних условиях. В этой теме я уже три года. Периодически изучаю нашумевшие новинки, поддерживаю местных производителей таких как scrub.lv, а также делаю скрабы сама. Это мое основное хобби сейчас".

Маргарита подчеркивает, что никогда не стоит на месте, ставит четкие цели и идет к ним: "Если я что-то решила, меня никто не сможет остановить!".

На данном этапе жизни ее цель — пройти в финал масштабного международного конкурса красоты "Мисс Офис", который проводится уже 11 год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕄𝕒𝕣𝕘𝕒𝕣𝕚𝕥𝕒 Murchenko (@margarita___mur) 28 Сен 2020 в 2:09 PDT

Финал проходит в Москве: звездное жюри и ведущие, профессиональная видео трансляция, выступления известных российских исполнителей. Подготовка финального гала-концерта проходит при поддержке лучших хореографов, стилистов и сценаристов.

"Главный приз тоже мотивирует пройти в финал — 2 000 000 рублей — это почти 25 000 евро и непреходящая шикарная корона. Честно говоря, даже не знаю, что меня больше привлекло — титул и корона или денежный приз", — признается Маргарита, добавляя, что в случае победы она бы вложила часть средств в покупку жилья, а также потратила их на то, чтобы доставить радость любимой маме, например, устроить для нее незабываемое путешествие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕄𝕒𝕣𝕘𝕒𝕣𝕚𝕥𝕒 Murchenko (@margarita___mur) 30 Сен 2020 в 1:34 PDT

На участие в конкурсе было подано 32 000 заявок, в полуфинал прошли 113 девушек, в том числе и Маргарита: "Несколько раз я натыкалась на рекламу конкурса и в какой-то момент решила заполнить заявку. В этом году кастинг проходил дистанционно. Нужно было выступить с визиткой о себе, рассказать о своей работе и достижениях, а также прислать короткое видео с одним из своих талантов. Я, например, записала скороговорку".

Для того, чтобы оказаться одной из 30 финалисток, нужно пройти самый сложный этап — это интернет-голосование.

За всю историю конкурса только один раз девушка из Латвии проходила в финал. "Но это пока. Я верю в свои силы. Для меня это испытание, в первую очередь для того, чтобы ответить на многие вопросы, которые я задаю сама себе. Я из тех людей, которым нужна весомая цель, после чего я готова горы свернуть. Такие цели будят во мне сумасшедшую целеустремленность и воодушевление", — подчеркивает Маргарита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝕄𝕒𝕣𝕘𝕒𝕣𝕚𝕥𝕒 Murchenko (@margarita___mur) 7 Окт 2020 в 3:25 PDT

Онлайн-голосование конкурса продлится до 15 октября — голосовать можно каждый день. Отдать свой голос за Маргариту можно здесь, за вторую участницу от Латвии — по этой ссылке.