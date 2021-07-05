Это цвет волос, о котором женщины чаще всего просят парикмахеров в 2021 году

После того, как огромное количество женщин по всему миру были вынуждены в течение года красить волосы дома из-за страха заразиться коронавирусом, все больше и больше из них готовы вернуться в своим любимые парикмахерские. При этом многие женщины просят покрасить волосы в оттенки красного, пишет журнал Anne & Stiil.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Неважно, какой именно оттенок красного вы предпочтете в этом году. Главное — экспериментировать и рисковать, ведь в солнечные летние яркая прическа смотрится особенно привлекательно.

Смотрите фотоподборку для вдохновения: