Это цвет волос, о котором женщины чаще всего просят парикмахеров в 2021 году
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После того, как огромное количество женщин по всему миру были вынуждены в течение года красить волосы дома из-за страха заразиться коронавирусом, все больше и больше из них готовы вернуться в своим любимые парикмахерские. При этом многие женщины просят покрасить волосы в оттенки красного, пишет журнал Anne & Stiil.

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Неважно, какой именно оттенок красного вы предпочтете в этом году. Главное — экспериментировать и рисковать, ведь в солнечные летние яркая прическа смотрится особенно привлекательно.

Смотрите фотоподборку для вдохновения:

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DELFI Woman

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Красим волосы Красота Уход за волосами
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