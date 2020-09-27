Евгений и Кристина Рядинских: "Если специалист хороший, то к нему поедут хоть через весь город"

Евгений и Кристина Рядинских не так давно оказались в индустрии красоты, но настолько стремительно набирают в ней обороты, что автор рубрики "Красота наизнанку" Татьяна Даукште решила рассказать о них читателям DELFI Woman. Многие полагают, что все самое лучшее находится только в центре города, но нет. Достойная внимания и очень уютная студия массажа RelaxLounge расположилась в рижском микрорайоне Золитуде.

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— Ребята, почему вы решили заниматься SPA-процедурами и массажем?



Раньше мы посвящали все своё время логистике и предпринимательской деятельности. Но в один момент захотели помножить интересы, обучились новому ремеслу и открыли семейное дело — студию массажа: это место, где есть возможность получить эмоциональную разрядку, улучшить настроение и поправить здоровье. Благодарность клиентов и обмен энергией придаёт сил развиваться дальше в сфере массажа.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

Кристина мечтала стать президентом и до сих пор не отказалась от мечты (улыбается).

А Евгений кем только не хотел быть — и космонавтом, и дипломатом, и адвокатом, и мясником… Почти все удалось! (смеются).

— Где вы учились искусству массажа?

В аккредитованном учебном заведении RiS (Рижский международный учебный центр), учебном центре TIARA и прошли профессиональное обучение в STYX Aromaderm Austria.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТУДИЯ МАССАЖА В РИГЕ (@rigarelaxlounge) 13 Июл 2020 в 11:11 PDT

Волшебная палочка

— У вас в студии существует необыкновенная процедура для тела — обертывание. Видела результаты ваших клиентов — семь потов сходило в буквальном смысле, что виднелось в пакете в виде жидкости. Что такое обертывание и какие у него преимущества?

Антицеллюлитное обертывание с помощью Cello Gel от Styx — это волшебная палочка в борьбе за роскошную кожу, косметологическая процедура, которая направлена изначально на коррекцию фигуры. Преимущества: активно выводит шлаки и токсины, ускоряет метаболизм, уменьшает объемы и снижает вес, мощный детокс организма. После процедуры кожа заметно подтягивается и улучшается ее эластичность.

— Знаю, что у вас в студии предлагаются разные виды массажа. Какие они и как потенциальному клиенту выбрать для себя подходящий?

Выбирать массаж стоит исходя из собственных потребностей. Если вас интересует расслабление мышц и отдых, то вам на классический массаж всего тела. Он длится 60 или 90 минут.

Если ваша цель — похудение и желание привести тело в лучшую форму, тогда вам на антицеллюлитный, медовый и фитнес массаж.

Если желаете чего-то уникального — приходите вдвоём на парный массаж или массаж в 4 руки. Все это топ услуги в нашей студии. Все чаще к нам приходят пары расслабиться, улучшить настроение и получить кучу положительных эмоций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТУДИЯ МАССАЖА В РИГЕ (@rigarelaxlounge) 20 Авг 2020 в 1:12 PDT

— Есть ли какие-либо противопоказания к проведению массажа?

К сожалению, да. Существуют противопоказания абсолютные (тяжелые заболевания на подобии опухолей, гангрены, почечной недостаточности и т.д.), временные (высокая температура, обострение кожных инфекций, грибковые заболевания и даже алкогольное опьянение и т.д.), локальные (экзема, псориаз, локальные увеличения лимфоузлов и т.д.).

Важна квалификация, локация и атмосфера

— Как вы думаете, по каким параметрам потенциальный клиент выбирает специалиста по массажу?

Изначально человек выбирает так или иначе по удобству для себя — территориальному, логистическому, временному и экономическому принципу. После этого, безусловно, важны личные предпочтения и убеждения (например, выбор между специалистом мужчиной или женщиной).

— С какими проблемами обычно обращаются к вам для их решения?

В основном это проблемы коррекции фигуры, стресса и здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТУДИЯ МАССАЖА В РИГЕ (@rigarelaxlounge) 21 Июл 2020 в 10:04 PDT

— Часто ли нужно повышать квалификацию?

Постоянно. Всегда в любом деле стоит развиваться и повышать квалификацию. Мы следуем этому неукоснительно, поэтому в планах стать лучшими физиотерапевтами.

— Пандемия повлияла на вашу работу?

К сожалению, да. Некоторое время был "простой" деятельности, но мы не тратили зря время, переехали в новую студию.

— Каким точно не должен быть массажист?

Как ни странно, физически слабым с посредственной выносливостью. Морально неустойчивым, поскольку иногда приходится выполнять функцию психолога. Кислым и унылым.

— С какими сложностями вы столкнулись при открытии студии и что можете посоветовать тем, кто в начале этого пути?

Первая и основная сложность — грамотный выбор места для нашей деятельности. Важна локация, транспортная/шаговая доступность, подходящая атмосфера. Вторая сложность — адекватное ценообразование. Важно оценить конкурентоспособность, соответствие цены-качества, свести дебет с крЕдитом. Третья сложность — определение своей индивидуальности.

— Помните самый курьезный случай за все время ведения практики и как вы его решили?

В основном, нам повезло, клиенты адекватные. Но бывает, заходят люди, которые желают "факультативные" услуги, которых мы НЕ ПРЕДЛАГАЕМ. И один такой клиент был нетрадиционной сексуальной ориентации. Пришлось применить все навыки дипломатии, чтобы переговоры увенчались успехом. Удалось, но осадочек остался.

— Вы ведете свою деятельность в одном из микрорайонов Риги — в Золитуде. Спрос у вас огромный и студия пользуется успехом. Но все же почему Золитуде, а не центр города?

Спасибо за теплые слова про спрос, но однозначно есть куда расти! По поводу расположения в микрорайоне — все просто. Мы сами не слишком любим центр (смеемся), пробки, вечную невозможность припарковаться и т.д. Существует большое количество людей, которые солидарны с нашим мнением. Да и если специалист хороший, то к нему поедут хоть через весь город.

Здоровая конкуренция — это нормально

— Какие у вас планы на будущее?

Продолжить развитие нашей массажной студии, расширить спектр услуг в сфере красоты и здоровья. Хотим добавить такие услуги как маникюр, педикюр, ваксация. Также в планах уже упомянутое обучение и практика в физиотерапии.

— Знаю, что вы являетесь семейной парой и получается, что работаете вместе. Что можете посоветовать другим парам, которые тоже работают вместе для того, чтобы разделять работу и семью и сохранять при этом тепло в отношениях?

На самом деле проще не разделять, если работа является интересным делом для двоих, то она не напрягает, не разделяет, а объединяет и становится органичным продолжением жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТУДИЯ МАССАЖА В РИГЕ (@rigarelaxlounge) 13 Авг 2020 в 7:48 PDT

— Первый клиент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

После первого рабочего дня мы вообще подумали закрыть студию, поскольку первый блин комом, и клиент оказался с желаниями "факультативного" характера, в чем ему было решительно отказано. Все равно морально это было очень неприятно. Побороли неприятный осадок, спустив первый заработок в ресторане.

— Поделитесь, что находится в вашей косметичке и что для вас must have?

Кристина пользуется косметикой минимально, но хорошая тушь и увлажняющий крем для лица должны быть. А у Евгения нет косметички, потому что и так красивый (улыбаются).

— Как вы относитесь к конкуренции в своей сфере деятельности и приходилось ли сталкиваться с завистью коллег к вашим успехам?

К счастью, пока не попадали в "передряги" и "разборки" с конкурентами. Здоровая конкуренция — это всегда нормально. Потребитель так точно выиграет от этого, а специалиста это только подтолкнет на саморазвитие и активные действия.

У нас сфера деятельности относительно мирная и "тусовка" адекватная. Мы условно идем "параллельно" со своими коллегами/конкурентами. Более того, кое-каким опытом делимся и заимствуем сами, никакой вражды. Конечно, есть исключения. Бывают и звонки с расспросами, и записи, на которые никто не является и не предупреждает. Но это мелочи жизни, мы не обижаемся. К тому же, если тебя обсуждают, интересуются или недолюбливают — значит ты вероятно что-то делаешь правильно.

— Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить самих себя 5 лет назад, что бы вы себе сказали?

Кристина: Сказала бы себе, чтобы шла учиться на врача и никого не слушала!

Евгений: Полностью поддерживаю.

Главное — следите за собой

— Топ-3 полезных дела для красоты души и тела?

Любить себя. Делать то, что нравится. Сходить на массаж (улыбаются).

— За кем точно стоит следить в Instagram?

Мы для работы используем Instagram активно, но вот что касается личных аккаунтов и предпочтений — все очень прозаично и сугубо развлекательно.

Кристина подписана на некоторые блоги о красоте, здоровье, некоторых спортсмены. Конечно же, интересны путешествия и красивые места в мире. Последнее время в связи с очевидными обстоятельствами очень популярны блоги о местах Латвии. Как оказалось, у нас очень много красивых, колоритных и интересных мест, где можно интересно провести время и отдохнуть. Теперь же эти места получили давно заслуженную огласку.

А Евгений в свою очередь вообще балансирует на грани неактивного профиля. У него около 30 подписок и примерно 30 подписчиков, практически идеальный баланс. Ну и вроде на пару спортсменов подписан, да и все пожалуй.

Следите за тем и чем, кто вам интересен, никого не слушайте. Или не следите ни за кем. Главное — за собой следить (смеются).

Послесловие

Благодарю Кристину и Евгения за разговор и искренне желаю им успехов в развитии своей студии массажа. В своей рубрике я рассказываю не только о старожилах индустрии красоты, но и о преуспевающих начинающих специалистах, которые достойны внимания благодаря своему усердию и труду. Будьте здоровы и красивы! И вспомните, когда же вы были последний раз на массаже?