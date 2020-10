Евгения Парсалиди: "Просто сделайте красиво, я вам доверяю!"

Сегодня в рамках авторской рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" познакомимся с Евгенией Парсалиди. В детстве она серьезно занималась балетом и мечтала стать известной балериной. Однако со временем Евгения добилась успеха в сфере красоты, в которой работает уже более 14 лет и к настоящему моменту открыла свою студию перманентного макияжа.

Поскольку Татьяна и Евгения знакомы друг с другом лично, в ходе разговора они общались на "ты".



— Когда-то ты всерьез занималась макияжем — преподавала и творила. Что сподвигло тебя начать заниматься именно перманентным макияжем?

В перманентный макияж меня привели мои же клиенты, которым я восстанавливала брови годами. Когда я видела, что краской закрашивать пробелы в бровях не вариант, я стала отправлять их на перманентный макияж, на что они говорили, что доверились бы только мне. Вообще меня особо никто не спрашивал (улыбается). Позвонила моя начальница и сказала, что завтра я иду на курсы, поскольку топ-мастер салона улетает жить в Америку и срочно нужна замена. Мне тогда было всего 20 лет и страшно не было, наоборот, я была открыта всему новому.

— Женя, а кем ты мечтала стать в детстве?

Каждый Новый год загадывала желание стать известной балериной. Я занималась балетом в детстве, у меня были отличные данные, но по семейный обстоятельствам пришлось уйти. Однако балет воспитал во мне силу воли и выносливость.

Фирменный стиль

— Совсем недавно ты решила объединиться с коллегой и открыть свою собственную студию микропигментации. Скажи, пожалуйста, открытие студии столкнуло тебя с какими-либо трудностями?

Открытие своего бизнеса — это действительно трудности. Я не тешила себя иллюзиями, что будет легко. Единственное, что нас спасало в критических ситуациях, это чувство юмора и мечта. Давняя, заветная мечта!

Трудности на самом деле абсолютно преодолимые, просто нужно идти и делать. Работать днем, ночью, даже во сне. Все время быть включенным в процесс и держать в голове четкий план, что нужно еще сделать. Но было бы легче, если бы на это время мы прервали работу с клиентами и занялись проектом. Однако поскольку спонсора "программы" у нас нет, нам пришлось работать на двух работах. Пожалуй, это основные сложности.

— Ваша студия называется Unique PMU ARTIST, что в переводе с английского означает уникальный перманентный макияж. В чем заключается ваша уникальность среди великого множества других специалистов?

Артист — это мастер, cпециалист, художник. У нас работают уникальные мастера перманентного макияжа. Наша "фишка" заключается в том, что у нас единый уникальный стиль для всех мастеров. У нас есть своя шкала/критерии оценки качества работы. Мы лично обучаем наших мастеров, передаем свои знания и огромный опыт.

Также концепция нашей студии заключается в том, что в нашем пространстве мы все едины. Мы работаем практически в open space (открытом пространстве) и с открытыми дверьми. Мы всегда можем назначить собрание среди мастеров, если сомневаемся в чем-то, обсудить необходимое с коллегами и приступить к работе с клиентом. Мы решили, что нужно быть современными и выползать из своих маленьких "кабинетиков". Все это теперь в прошлом. Нужно расширяться и развиваться. Мы работаем друг у друга на виду и видим, например, соблюдаются ли нормы санитарии, ведь это огромная проблема у мастеров. У многих, к сожалению, нет понимания, как важно работать чисто, ведь на кону здоровье клиента и ваше в том числе. Разве такая концепция не уникальна? В Риге такого еще нет.

— Какие услуги предоставляет студия?

На данный момент мы предлагаем услуги перманентного макияжа бровей, губ и глаз. В скором времени собираем мастер-класс. Приглашены топ-мастера города для того, чтобы поделиться своими техниками. Лишь бы Covid не помешал. Мероприятие для работающих мастеров. Опять же, многие зажимают свои знания, а мы призываем делиться.

Что касается фундаментального начального обучения, то сейчас мы проводим его для своих сотрудников и находимся в процессе подготовки документов для получения лицензии на преподавание и проведения курсов для всех желающих.

— Какой совет ты могла бы дать тем, кто думает открыть свою студию красоты?

Быть очень внимательным к деталям. Поскольку мы с Катей — моим бизнес-партнером — перфекционисты, продумали каждый миллиметр нашей студии. Поверьте, клиенты все чувствуют и видят. Видят, насколько вы вложили свою душу в рабочее место. Ну и конечно, важно не скупиться с самого старта на специалистов, которые работают за кулисами. Кстати, это большой штат работников, без которых бизнес не заработает. И уважительно относитесь к своим сотрудникам, ведь у вас одна цель с ними — прийти к успеху вместе легче.

Распространенные ошибки

— Топ-3 грубых ошибок мастера перманентного макияжа в работе?

Первая ошибка — это рисовать форму, которая сильно отличается от природной. Обратное придает лицу дисгармонию.

Вторая ошибка — создавать максимально яркий эффект перманентного макияжа. Это может придавать больше возраста и элементарно выйти из моды. Перманентный макияж — это маленький секрет женщины, как выглядеть хорошо и максимально естественно.

Третья ошибка — несоблюдение санитарных норм. Процедура перманентного макияжа — это абразивная процедура, повреждающая кожный покров. Это значит, что мастер должен работать одноразовыми расходными материалами, защищать пленкой то, до чего дотрагивается во время процедуры и также правильно после процедуры проводить дезинфекцию рабочего места.

— Знаю, что есть мастера перманентного макияжа, которые делают бесплатно процедуры для людей, страдающих алопецией. Как ты к этому относишься и предлагаешь ли ты такую услугу?

Страдающим алопецией мы готовы помочь. Я считаю, что это отличный выход, как украсить свое лицо. Мой партнер по бизнесу Екатерина Блума владеет "волосковой" техникой нанесения, что дает максимально естественный результат.

Кстати, недавно Катя делала брови ребенку, страдающим этом недугом, причем ребенок сам захотел сделать себе брови. Все получилось красиво!

— В каком случае перманентный макияж вреден? Расскажи, пожалуйста, о противопоказаниях.

К абсолютным противопоказаниям относятся: склонность к образованию келоидных рубцов, новообразования, онкологические заболевания, меланомы, инсулиновая форма сахарного диабета, болезни свертывания крови, тяжелые соматические заболевания, психические расстройства, эпилепсия, ВИЧ и СПИД.

— Перманентный макияж способен перекрыть шрамы на лице?

Перманентным макияжем можно сделать какие-то дефекты на коже менее заметными, замаскировать. Это уже парамедицинский перманентный макияж. Также ореолы груди возможно восстановить, замаскировать растяжки, произвести трихопигментацию (перманент скальпа). Это направление, возможно, является следующей ступенью в моем развитии.

— Чем отличается перманентный макияж от микроблейдинга и татуажа?

Перманентный макияж и татуаж на самом деле одно и тоже, ведь перманент произошел от татуировки. Но тату проникает намного глубже в кожу, чем перманентный макияж. Именно поэтому мы используем больше слово "перманент". И, кстати, термин "татуаж" больше используется в России.

Микроблейдинг кардинально отличается в технике от перманента. В перманенте используется инструмент-аппарат, который работает от электричества. Микроблейдинг — это способ нанесения ручкой, которая на конце имеет маленькое лезвие. С помощью нажатия руки делаются царапины в коже, которые заполняются пигментом.

— В каком случае клиенту стоит идти на лазерное удаление перманента?

На лазерное удаление стоит идти тогда, когда цвет очень плотно и глубоко нанесен и имеет синеграфитовый тон. Тут мы не сможем ничем помочь. Часто лазерное удаление требуется, если не устраивает форма. Это тот случай, когда мастер отходит от естественной формы бровей и рисует брови намного выше положенного, к примеру.

— Специалист по перманентному макияжу должен быть первоклассным колористом, ведь цвет решает даже больше, чем форма?

Колористика, безусловно, очень важна в нашем деле. Но в макияже колористика совсем другая. Мы наносим цвет на кожу, это легче. В перманенте все вводится под кожу и тут основная проблема представить, как пигмент будет выглядеть под кожей. На проявление цвета влияет цвет кожи, ее структура, возраст клиента, его образ жизни, состояние здоровья и т. д. Поэтому в нашей сфере всегда есть чему учиться.

— Как происходит подбор формы и цвета перманента для клиента — по запросу или они доверяют полностью твоему видению и опыту?

Как правило, мне доверяют. Я сразу вижу, что клиенту подошло бы, но всегда спрашиваю клиента о пожеланиях и узнаю, чего он категорически не хотел бы видеть. По опыту скажу, что самые красивые работы получаются, если клиенты говорят "просто сделайте красиво, я вам доверяю".

— Как-то раз видела на просторах интернета, что специалист по перманенту скрывал клиенту темные круги под глазами перманентом. Это безопасно?

Темные круги можно подкорректировать, но все же это очень узкая и непростая специализация. Видела работы, которые выглядят достойно. Но, как визажист, я считаю, что консилер спасет мир (улыбается). И еще нюанс… Белый пигмент из организма не выходит из-за диоксида титана в составе. Он не удаляется лазером и не загорает. Стоит подумать.

Знаниями важно делиться

— Первый клиент, первые деньги. На что потратила первый заработок?

Первые деньги я уже зарабатывала летом в 7-м классе, накрывая завтраки в гостинице, после этого мыла полы. Что такое зарабатывать деньги, я знаю с раннего возраста. Тогда я просто немного облегчила жизнь маме, не прося деньги на море и развлечения, ведь мы испытывали трудности в те времена. Первые деньги с макияжа и перманента потратила на аренду квартиры и продукты.

— Полная запись — это признак успеха? Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Наша сфера связанна с людьми. Людей нужно любить, только тогда они к тебе потянуться. Ведь я тоже была новичком и наверняка мои работы не всегда были идеальными. Но люди возвращались. Важна любовь к людям и любовь к своему делу. Все просто.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вспомни свой самый курьезный случай в профессиональной деятельности и как ты его решила?

Когда я еще работала визажистом, были случаи, когда была на выезде без кистей для макияжа. Красила палочками и пальцами, но, между прочим, выходило шедеврально. А еще был сложный момент в жизни, когда я сломала руку и ходила в гипсе. Мне это не помешало работать. А сломала я свою рабочую правую руку на секундочку (смеется).

— Знаю, что ты являлась преподавателем по перманенту. Ты продолжаешь это дело?

Я преподавала с 18 лет. Сначала макияж, после перманентный макияж. И то, и другое мне легко дается. Нельзя быть жадным на знания. Если заявил, что ты преподаватель, так учи на совесть! Мои ученики одни из самых успешных специалистов. Я это говорю с большой гордостью.

— Зависть коллег. Она имеет место быть. Как ты к этому относишься?

Не поверишь, но мне кажется, что меня любят и хотят со мной дружить (смеется). Возможно, мне кажется. Но если они мне завидуют, то я только рада быть для кого-то примером. Это же круто!

Танцы на пилоне и другие увлечения

— Чем ты увлечена помимо работы?

Помимо работы, я занимаюсь танцами на пилоне. Это моя любовь. Просто обожаю это дело! Еще увлекаюсь пляжным теннисом. Мы играем в паре с мужем. Люблю кататься на велике, ролики забросила. Надо это исправить. Также люблю своих котов, рестораны, путешествия, встречи с друзьями. Я просто люблю эту жизнь и, по-моему, это взаимно.

— Что для тебя 100% must have в косметичке?

100% моей косметички — это must have (смеется). Я очень люблю краситься. Но если серьезно, то это тональное средство от корейской марки MISSHA. Жидкий хайлайтер от MAKE UP FOR EVER. Его можно использовать вместо румян. Румяна от KIKO — супер. А на бровях, губах и глазах у меня перманент.

— Кто из мировых специалистов по перманентному макияжу тебя вдохновляет?

Меня вдохновляет мой бизнес-партнер Екатерина. Ее работы для меня самые красивые. Также я обожаю Алену Пестову. Она в хорошем смысле очень дурная. Я люблю это в людях, когда они очень живые.

— Ты согласна с утверждением, что красота требует жертв?

Не до конца. Сколько уже можно страдать от красоты. Я согласна с тем, что нет некрасивых, есть нехватка финансов. Один маникюр, парикмахер, косметолог и перманент — это уже довольно таки приличная сумма. Так что у меня своя правда.

— Деньги или значимость?

Как-то мне верится, что можно достичь и денег, и значимости. При этом остаться тем же человеком. Так что я выбираю оба варианта.

Ничего не бойтесь, все получится!

— Кому точно необходим перманентный макияж?

Перманентный макияж необходим тем, кто хочет всегда выглядеть ухоженно. У кого нет времени на макияж утром или кто наоборот любит макияж и перманент служит им трафаретом.

— Давай немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 5 лет назад, чтобы ты себе сказала?

Я бы себе сказала: "Не бойся вообще ничего, все получится. Слушай только свой внутренний голос, он никогда еще не подводил!".

Послесловие

Благодарю Женю за разговор и искренне желаю успехов в работе новой студии. Из разговора понимаешь одно — если ты чего-то хочешь, нужно усердно поработать и заручиться поддержкой единомышленников. Один в поле не воин. Вдохновения вам, берегите себя и удачи!