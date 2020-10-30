ФОТО. 60 идей, как создать осеннее настроение с помощью маникюра

Осень в этом году нас очень долго баловала красивой погодой. Но вот уже дни становятся все прохладнее, все короче и все темнее. Однако это не повод грустить. Настроение, хоть и зависит от многих внешних факторов, вполне можно создать собственными усилиями. Было бы желание.
Женщинам в этом плане намного проще — порой достаточно что-то изменить в своей внешности и уже будет совсем другой настрой. Самый простой способ — это, конечно, маникюр.
Предлагаем вашему вниманию идеи для создания осеннего настроения!
Осенние краски
У каждого из нас осень ассоциируется с определенной цветовой гаммой. Зачастую это оттенки коричневого, желтого, красного. Можно выбрать какой-то один цвет, а можно перемешать и получится красочная палитра.
Листья
"Листья желтые над городом кружатся…" — поется в известной песне Раймонда Паулса. Безусловно, листья — один из главных атрибутов осени. И подобный листопад можно запросто устроить у себя на ноготках.
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Осенний урожай
Что такое осень? Верно — урожай различных овощей и фруктов. Лидирующие позиции в этом списке занимают яблоки и тыква. Однако не только их можно использовать для рисунков.
Впереди - последний осенний месяц. Несмотря ни на что, давайте проведем его в хорошем настроении! По крайней мере, сделаем для этого все, что от нас зависит. Все в наших руках.