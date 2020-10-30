ФОТО. 60 идей, как создать осеннее настроение с помощью маникюра

Осень в этом году нас очень долго баловала красивой погодой. Но вот уже дни становятся все прохладнее, все короче и все темнее. Однако это не повод грустить. Настроение, хоть и зависит от многих внешних факторов, вполне можно создать собственными усилиями. Было бы желание.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Женщинам в этом плане намного проще — порой достаточно что-то изменить в своей внешности и уже будет совсем другой настрой. Самый простой способ — это, конечно, маникюр.

Предлагаем вашему вниманию идеи для создания осеннего настроения!

Осенние краски

У каждого из нас осень ассоциируется с определенной цветовой гаммой. Зачастую это оттенки коричневого, желтого, красного. Можно выбрать какой-то один цвет, а можно перемешать и получится красочная палитра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Time (@nailtimelv) 7 Окт 2020 в 10:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bxxxxxa Cxxxo (@_basia_c_) 19 Окт 2020 в 12:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kubiak (@lilac_nailss) 19 Окт 2020 в 10:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Réka Gruber (@grekanails) 20 Окт 2020 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Capelli Hair And Beauty (@capelli_hair_beauty) 20 Окт 2020 в 10:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Réka Gruber (@grekanails) 20 Окт 2020 в 10:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @nailsbyrozika 20 Окт 2020 в 10:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly’s Acrylics (@kellysacrylics) 20 Окт 2020 в 9:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Art (@nailart004_) 20 Окт 2020 в 11:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emilia Dawidowicz-Pawłowska (@em_nails_stylizacja_paznokci) 20 Окт 2020 в 1:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hajnalnails (@hajnal.nails) 18 Авг 2020 в 11:39 PDT

Листья

"Листья желтые над городом кружатся…" — поется в известной песне Раймонда Паулса. Безусловно, листья — один из главных атрибутов осени. И подобный листопад можно запросто устроить у себя на ноготках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SollCherry_Nails (@sollcherry_nails) 2 Окт 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manikīrs Siguldā (@n.a.i.l.s._summer) 13 Сен 2020 в 5:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Jelgava, Latvia (@margaritanailroom) 11 Сен 2020 в 1:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Jelgava, Latvia (@margaritanailroom) 30 Окт 2019 в 12:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⭐️JulSRoom⭐️ (@prof_julijast) 20 Окт 2019 в 11:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SollCherry_Nails (@sollcherry_nails) 15 Окт 2019 в 10:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Jelgava, Latvia (@margaritanailroom) 3 Окт 2019 в 8:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egita (@sk4.nails_egita) 9 Окт 2018 в 11:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egita (@sk4.nails_egita) 20 Окт 2018 в 3:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LS (@nails_by_ls) 8 Окт 2018 в 4:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail-блоггер и Генератор идей (@lidiya_wownails) 17 Окт 2020 в 11:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ongles|Fournisseur🇫🇷|Formation (@indigonailsfrance) 17 Окт 2020 в 11:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AKNails (@a_knails) 20 Окт 2020 в 10:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nagy Reni (@rena_nails_hszob) 20 Окт 2020 в 10:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails & More (@nailsandmore_cr) 20 Окт 2020 в 10:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @beauty_place.pl 20 Окт 2020 в 10:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daily Nail Art Ideas (@daily.nailart.ideas.foryou) 20 Окт 2020 в 10:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Педикюр МО Климовск (@nail.master_nadejda) 20 Окт 2020 в 9:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marielys Valdés (@marielys_valdes) 20 Окт 2020 в 9:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kathleen (@kmrnailss) 20 Окт 2020 в 9:38 PDT

Осенний урожай

Что такое осень? Верно — урожай различных овощей и фруктов. Лидирующие позиции в этом списке занимают яблоки и тыква. Однако не только их можно использовать для рисунков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hogyor Kriszti (@h_krisztin) 20 Окт 2020 в 10:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Silvester (@beautybyelizabeth_24) 20 Окт 2020 в 10:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonia Leon, Cosmetologist (@artistry_l.b.n_studio) 16 Окт 2020 в 10:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nichole Garberg (@thebabecaveaesthetics) 20 Окт 2020 в 9:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓛𝓪 𝓑𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓺𝓾𝓮 (@la_beautique) 20 Окт 2020 в 9:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от topcoat nail•bar (@topcoat_nail_bar) 20 Окт 2020 в 9:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maddy (@madelineelizabethx) 20 Окт 2020 в 9:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail’d it! (@nailditapp) 20 Окт 2020 в 7:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie (@natj_nails) 20 Окт 2020 в 7:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dream Nails by Ewelina Hajder (@dreamnails_e.h) 20 Окт 2020 в 7:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Secret Salon of Surrey (@thesecretsalonofsurrey) 20 Окт 2020 в 7:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @manicuresbymurielmonique 23 Авг 2020 в 9:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Бойчук (@nastasiaboichuk) 4 Май 2020 в 3:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lani Ramirez (@lexemstudio) 16 Окт 2020 в 10:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shubhi (@polished_nails.s) 14 Окт 2020 в 12:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STUDIO ROGALSKA (@studiorogalska) 14 Окт 2020 в 2:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sammy Dowd 🐾 (@my_nail_envy) 12 Окт 2020 в 12:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴺᴬᴵᴸᴴᴼᴸᴵᶜ ᴼᶠᶠᴵᶜᴵᴬᴸ*네일홀릭 공식 (@nailholickorea) 1 Окт 2020 в 6:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Martinec Ristić (@a.martinec_anitabeautystudio) 13 Окт 2020 в 1:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beauty by Kondeva (@beautybykondeva) 5 Янв 2020 в 3:04 PST



Впереди - последний осенний месяц. Несмотря ни на что, давайте проведем его в хорошем настроении! По крайней мере, сделаем для этого все, что от нас зависит. Все в наших руках.