ФОТО И ВИДЕО. Девушка с самыми длинными волосами в мире остригла их. Ее коса станет экспонатом в музее
Foto: Screenshot/youtube/Guinness World Records

Жительница Индии Ниланши Пател, установившая рекорд по самым длинным волосам, решила их остричь. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Рекорд по самым длинным волосам среди подростков девушка установила в 2018 году, пишут "Известия". Тогда ей было 16 лет, а длина ее волос составляла 170,5 см.

Последние замеры, сделанные в июле 2020 года, показали, что волосы индианки достигли длины 200 см. Тогда же Пател подтвердила свое достижение двухлетней давности. Всего на счету девушки три подтвержденных рекорда.

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Публикация от Nilanshi Patel (@nilanshipatel_rapunzel)


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Публикация от Nilanshi Patel (@nilanshipatel_rapunzel)

Пател рассказала, что перестала стричься в шестилетнем возрасте из-за неудачного опыта в парикмахерской. И только спустя 12 лет она смогла подпустить к своей голове человека с ножницами.

Как пишет сайт Новости Mail.Ru, cвои волосы девушка решила подарить музею Книги рекордов Гиннесса в США. Вес ее отстриженной косы составил 266 г. "Мои волосы дали мне многое — благодаря им я известна как "настоящая Рапунцель"... Теперь пришло время отдать что-то взамен", — цитирует Fox News заявление девушки. Она надеется, что ее волосы в качестве экспоната будут вдохновлять других людей.

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Публикация от First India (@thefirstindia)

Мать Ниланши тоже подстриглась в знак солидарности с дочерью.

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Публикация от Nilanshi Patel (@nilanshipatel_rapunzel)

Сейчас Патель носит короткое каре и довольна своим внешним видом. "Боже мой, это красиво! Это потрясающе — я как маленькая принцесса!" — воскликнула девушка, когда впервые увидела себя в зеркале после стрижки.

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Публикация от Nilanshi Patel (@nilanshipatel_rapunzel)

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DELFI Woman

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