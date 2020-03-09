ФОТО. Как выглядит мама самой красивой женщины в мире

Мать супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе итальянского люксового бренда Off-White сезона осень 2020.

56-летняя Иоланда Хадид вышла на подиум в белом пиджаке с черным граффити, бюстгальтере в тон и прямых темно-синих брюках со стрелками. Ее образ был дополнен черными очками, массивным ожерельем и серьгами из разных металлов.

Белла Хадид, в свою очередь, представляла на шоу черное платье с плиссированной юбкой в пол, которая была украшена многослойной баской, соединенной с обрезанной наполовину ветровкой.

Кроме того, в показе поучаствовала и старшая дочь Иоланды Хадид Джиджи. Она вышла к зрителям в белом плиссированном платье-волане в пол, к верхней части которого также была пришита синяя ветровка с капюшоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) 27 Фев 2020 в 9:57 PST

Дочери Иоланды постоянно представляют мировые люксовые бренды на различных Неделях моды. Так, например, в февральском сезоне 2020 года 23-летняя Белла и 24-летняя Джиджи Хадид приняли участие в показах Lanvin, Versace, Moschino, Fendi, Max Mara, Burberry, Prada, Tom Ford, Marc Jacobs и других.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid) 12 Фев 2020 в 5:07 PST

Но здесь и сейчас DELFI Woman предлагает посмотреть, как выглядит их мама Иоланда Хадид. Для этого достаточно заглянуть в ее профиль в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid) 8 Мар 2020 в 5:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid) 28 Фев 2020 в 9:36 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid) 11 Янв 2020 в 8:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid) 19 Ноя 2019 в 6:08 PST

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