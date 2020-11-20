ФОТО. Как выглядит самая дорогая защитная маска в мире

В сети показали самую дорогую защитную маску в мире. Соответствующий материал публикует Forbes.

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Речь идет об аксессуаре, который изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Его стоимость составляет 1,5 миллиона долларов.

Маску разработали в израильской ювелирной компании Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса. Мужчина пожелал остаться анонимным, однако известно, что он — коллекционер.

Кроме того, одним из его требований являлось то, что вещь должна соответствовать высокой степени защиты и не пропускать вредоносные частицы, поэтому она полностью функциональна.

Соучредитель компании Исаак Леви отметил, что заказчик — его давний клиент. По его словам, бизнесмен хотел сделать заказ, который "спровоцирует много шума", поэтому для его реализации Леви нанял 25 лучших мастеров и огранщиков. Работа над изделием длилась три месяца.