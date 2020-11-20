ФОТО. Как выглядит самая дорогая защитная маска в мире
Foto: Shutterstock

В сети показали самую дорогую защитную маску в мире. Соответствующий материал публикует Forbes.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Речь идет об аксессуаре, который изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Его стоимость составляет 1,5 миллиона долларов.

Маску разработали в израильской ювелирной компании Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса. Мужчина пожелал остаться анонимным, однако известно, что он — коллекционер.

Кроме того, одним из его требований являлось то, что вещь должна соответствовать высокой степени защиты и не пропускать вредоносные частицы, поэтому она полностью функциональна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BInfluenced Live (@b.influencedlive)

Соучредитель компании Исаак Леви отметил, что заказчик — его давний клиент. По его словам, бизнесмен хотел сделать заказ, который "спровоцирует много шума", поэтому для его реализации Леви нанял 25 лучших мастеров и огранщиков. Работа над изделием длилась три месяца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от chakams (@chakams)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Коронавирус жизнь в карантине Красота Маска
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта