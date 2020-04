ФОТО. Когда некуда пойти: женщины стали выносить мусор в нарядных платьях

Женщины всего мира ринулись выносить мусор в праздничных нарядах во время карантина из-за пандемии коронавируса. На фотографии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе Put Your Bins Out in Your Ballgown ("Выноси мусор в бальном платье"), обратили внимание в Daily Mail.

Создательница группы, в которую уже вступили больше 12 тысяч человек, Энджи Эмрис-Джонс (Angie Emrys-Jones) рассказала историю ее появления: она купила нарядное платье, однако из-за карантина не смогла надеть его на запланированное мероприятие. Нарядившись в обновку, Энджи вынесла мусор и поделилась снимками со своими друзьями, которые поддержали ее идею.

Тренд начал набирать популярность после того, как в нем приняла участие британская телеведущая Аманда Холден. На размещенном в ее Instagram-аккаунте ролике она везет мусорный бак в розовом платье макси и бежевых босоножках на каблуках.

В описание под видео, которое просмотрели более 497 тысяч человек, она добавила хештеги #BallgownBinsOut и #GlamForYourBinman.

Комик Алан Карр опубликовал ролик, в котором он вывозит мусорный бак в блестящем комбинезоне и оранжевом парике.

Другая пользовательница поделилась фото в свадебном наряде, еще одна попозировала в красном платье в черную полоску с мусорным ведром в руках. Помимо этого, некоторые подписчицы опубликовали снимки, на которых они пылесосят комнаты в праздничной одежде.

