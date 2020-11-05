ФОТО. Кольцо, серьги и подвеска — новые изделия в коллекции украшений дизайна Вайры Вике-Фрейберги

В честь дня рождения Латвии и 20-летнего юбилея компании "Grenardi" была дополнена уникальная коллекция украшений под названием "Латвия, нарядись!" ("Rotājies, Latvija"). В сотрудничестве с Вайрой Вике-Фрейбергой в ней появились новые изделия из серебра — кольцо, серьги и подвеска: с выпущенными ранее брошью и запонками они образуют цельный ансамбль.

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Презентация коллекции "Латвия, нарядись!" состоялась год назад, и первые украшения были раскуплены буквально в течение двух дней.

Приобрести новинки этого сезона можно будет в ноябре.

Как и предыдущие украшения коллекции, новые изделия изготовлены из серебра — кольца, серьги и подвеска. Также они будут доступны с покрытием из желтого и розового золота.

В качестве центрального объекта коллекции выбран знак солнца, поскольку он олицетворяет вечное движение, является символом жизни и энергии созидания. К тому же солнце было многолетним объектом исследований проекта Вайры Вике-Фрейберги, проинформировала "Delfi" руководитель по маркетингу "Grenardi" Анце Екабсоне.

"Даже для современного человека не может быть слишком много нежного тепла. Для нас лето короткое, и солнце завораживает возрождением природы, цветущими лугами в разгар лета, урожаем ягод, фруктов и овощей и, в некотором смысле, свободой летнего отдыха. В течение года у нас очень мало света ", — говорит Вайра Вике-Фрейберга.

Украшения коллекции доступны в ценовой категории от 48 до 126 евро. С каждого изделия коллекции 10 евро передаются на стипендиальную программу имени Вайры Вике-Фрейберга, которую администрирует Vītola fonds для способных, трудолюбивых, но малообеспеченных молодых людей для обучения в латвийских университетах.

Украшения доступны в магазинах "Grenardi в таких торговых центрах как "Spice", "Alfa", "Sky&More", в гостинице "Grand Hotel Kempinski Riga" и в магазинах "Given by Grenardi" по всей Латвии, а также в интернете — www.grenardi.lv и www.given.lv.

Фото: Украшения, созданные в сотрудничестве с Вайрой Вике-Фрейбергой