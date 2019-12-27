ФОТО. Опубликован топ самых стильных женщин 2019 года по версии Vogue

Журнал Vogue признал самой стильной женщиной года британскую топ-модель Наоми Кэмпбелл.
В 2019 году Наоми Кэмпбелл всегда выглядела стильно и изящно, будь на ней обычные вещи или наряды "от кутюр". "Кэмпбелл в значительной степени не имеет себе равных", — подчеркивает издание.
На втором месте расположилась английская актриса Джема Чан, замеченная на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах.
"Она может быть в блестках с ног до головы, но вы почувствуете, что она будет готова и к McDonald's в конце вечера", — добавляет издание.
Третье место досталось певице Рианне.
Также в рейтинге числятся: певица Леди Гага, актриса Фиби Уоллер-Бридж, британская модель Адвоа Абоах и герцогиня Сассексская Меган Маркл.