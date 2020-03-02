ФОТО. Придуман подходящий к маске от коронавируса макияж

Популярные бьюти-блогерши и визажистки придумали макияж, подходящий к защитной маске от коронавируса. На их варианты, опубликованные в соцсетях, обратили внимание в Metro.

Так, большинство мастеров порекомендовали особенно ярко выделять глаза, поскольку это единственная часть лица, которую видно из-под маски. Для этого некоторые из них предложили воспользоваться тенями с легким блеском или нанести черную подводку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓚𝓪𝓫𝓪𝔂 (@bayoekesyah_mac) 20 Фев 2020 в 4:17 PST

Другие блогерши опубликовали фотографии, на которых они запечатлены с веками, бровями и щеками, обильно украшенными блесками и стразами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Moon (@miroslavamoon) 26 Фев 2020 в 2:40 PST

Третьи посоветовали подбирать оттенок теней и подводки под цвет защитной маски. Четвертые — воспользоваться необычными контактными линзами, чтобы привлечь к глазам больше внимания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sara Benayas (@sbenayas) 26 Фев 2020 в 5:04 PST

В феврале на Неделе моды в Париже манекенщики французского бренда Marine Serre вышли на подиум в защитных масках. Демонстрируя коллекцию осень 2020, помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов они продемонстрировали маски-респираторы, которые по дизайну и расцветке соответствовали стилю одежды.