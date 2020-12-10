ФОТО. Женщина носила корсет по 16 часов в день ради самой тонкой талии в мире
Foto: Instagram/smallestwaist

Одержимая чрезмерной стройностью женщина ежедневно носила корсет, чтобы достичь самой тонкой талии в мире. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Lenta.ru.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

45-летняя Сара Вает из Портленда использовала корсеты с 2012 года ради улучшения осанки. Однако вскоре она начала носить корсет по 16 часов в день с единственной целью — сузить талию. Женщина оценила эффект, поскольку, по ее мнению, тело обрело "гиперженственные формы".

Американка стала постепенно менять корсеты на все более тугие. Сейчас героиня материала носит 16-дюймовую конструкцию (примерно 40 сантиметров), которая на восемь дюймов (20 сантиметров) уже ее самого первого корсета.

По словам Вает, единственное, над чем ей пришлось поработать, — это рацион питания. "Я потребляю столько же калорий, но распределяю их более равномерно в течение дня. Я съедаю небольшую порцию легкой еды на обед, чтобы ночью мне было комфортно спать в корсете. Следовательно, мои завтраки стали более плотными. Это требует терпения и самодисциплины. Я горжусь тем, что бросаю себе вызов", — поделилась героиня материала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sarah Vaeth (@smallestwaist)

Несмотря на множество мифов об опасности корсетов, Сара убеждена, что они не вредят здоровью. Более того, лечащий врач американки после полного обследования подтвердил, что она полностью здорова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sarah Vaeth (@smallestwaist)

Вает уверена, что при желании может перестать носить корсет в любой момент. В таком случае ее ребра вернутся в естественное положение в течение года. Однако она не собирается останавливаться на пути к своей цели, поэтому ждет новый корсет, который, по ее словам, будет еще туже нынешнего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sarah Vaeth (@smallestwaist)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Красота
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса