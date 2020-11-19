ФОТО. Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года

Самым сексуальным из ныне живущих мужчин по версии журнала People стал в этом году 33-летний актер Майкл Б. Джордан. Он известен по ролям в "Черной пантере" и двух картинах о боксере Аполло Криде, но не это сделало его победителем в этой номинации. Чем объяснила редакция свой выбор, читайте в материале "Газеты.Ru".

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Американский журнал People по традиции в конце года объявил "Самого сексуального мужчину из живущих" — "Sexiest Man Alive". Во вторник, 17 ноября, номер со своим лицом на обложке продемонстрировал в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" актер Майкл Б. Джордан, звезда "Черной пантеры" и двух фильмов из серии "Рокки", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Для того, чтобы не сразу раскрывать онлайн-зрителям, кто же в этом году считается самым сексуальным мужчиной на планете, актер вышел на сцену в костюме химзащиты — а лицо его было прикрыто листом бумаги с нарисованным на нем смайликом. "Вы еще и самый безопасный мужчина из живущих", — прокомментировал этот выход телеведущий Джимми Киммел. После этого зрителям была дана возможность угадать, кто же скрывается внутри защитного костюма — и сделала это телезрительница из Лос-Анджелеса по имени Эшли.

В интервью People 33-летний актер объяснил, в чем кроется причина его уверенности в себе — оказалось, она зарождается, когда ты "полностью отдаешь себе отчет, что не можешь осчастливить всех". "У вас могут быть самые благие намерения на свете, но все равно вы будете сталкиваться с потоками негатива в свою сторону, — сказал Майкл Б. Джордан. — Иногда нужно просто доверять Вселенной, понимаете?" Он добавил, что уверенность в себе возникает, когда ты просто делаешь, то, что тебе кажется правильным.

Журнал People обосновал свой выбор 19 причинами. Первой был назван тот факт, что Майкл Бакари Джордан очень любит свою маму Донну — на вручении премии "Оскар" в 2019 году именно она сопровождала его на красной дорожке. Его любовь к семье, кстати, использовалась в рекламном ролике фирмы Coach, опубликованном недавно в Instagram актера — в нем он снялся вместе с матерью, отцом, братом и сестрой.

Редакция журнала оценила и тот факт, что Майкл Б. Джордан в принципе относится к женщинам с большим уважением — и практически преклоняется перед двумя своими близкими женщинами, матерью и сестрой. "Сила, Милосердие, Скромность, Ум, Величие, — это лишь немногие слова, которыми я могу описать женщин в своей жизни и тех, с кем я познакомился за эти годы, — написал актер в соцсетях в честь Международного женского дня. — Моя любовь, уважение и поддержка всем женщинам в мире".

Мил он и со своими фанатами — издание приводит в пример историю, когда поклонница актера Одева Агеман пришла на выпускной с большой картонной фигурой Майкла Б. Джордана, а он, узнав об этом, пригласил ее лично на премьеру фильма "Крид 2".

Не обошли вниманием и элегантность Майкла Б. Джордана — особенно отмечено его умение красиво повязывать шарф.

Сексуальности актеру придала, по мнению редакции People, его приверженность демократическим ценностям. В преддверии президентских выборов в США он опубликовал в Instagram подробную инструкцию о том, как принять участие в голосовании, сопроводив ее снимком своей мускулистой обнаженной груди. Отдельным пунктом в списке сексуальных качеств идут также участие актера в митингах в поддержку движения Black Lives Matter и помощь родной старшей школе в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Любовь к аниме и шахматам, склонность поливать пиццу медом и интерес к рыбалке издание также сочло весьма сексуальными.

Майкл Б. Джордан стал известен в 2013 году — после нескольких лет, когда он снимался в сериалах и эпизодических ролях. Славу ему принесла главная роль в независимой картине "Станция "Фрутвейл": работа актера была весьма благосклонно принята кинокритиками, один из которых, Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter, написал, что Майкл Б. Джордан напомнил ему молодого Дэнзела Вашингтона (к слову, в 1996 году он стал первым темнокожим мужчиной, признанным People самым сексуальным).

В 2015-м игру актера в "Фантастической четверке" критики не оценили, однако он исправил впечатление, сыграв боксера Аполло Крида в ленте "Крид: Наследие Рокки". К слову, People об этом не упоминает, но недавно актер высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. В октябре 2020 он написал в Twitter: "Больше никакого геноцида! Думаю о своих армянских друзьях и людях в конфликтах по всему миру и использую это приложение, чтобы увидеть то, что не показывают медиа".