ФОТО. Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года
Foto: Instagram/michaelbjordan

Самым сексуальным из ныне живущих мужчин по версии журнала People стал в этом году 33-летний актер Майкл Б. Джордан. Он известен по ролям в "Черной пантере" и двух картинах о боксере Аполло Криде, но не это сделало его победителем в этой номинации. Чем объяснила редакция свой выбор, читайте в материале "Газеты.Ru".

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Американский журнал People по традиции в конце года объявил "Самого сексуального мужчину из живущих" — "Sexiest Man Alive". Во вторник, 17 ноября, номер со своим лицом на обложке продемонстрировал в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" актер Майкл Б. Джордан, звезда "Черной пантеры" и двух фильмов из серии "Рокки", "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Для того, чтобы не сразу раскрывать онлайн-зрителям, кто же в этом году считается самым сексуальным мужчиной на планете, актер вышел на сцену в костюме химзащиты — а лицо его было прикрыто листом бумаги с нарисованным на нем смайликом. "Вы еще и самый безопасный мужчина из живущих", — прокомментировал этот выход телеведущий Джимми Киммел. После этого зрителям была дана возможность угадать, кто же скрывается внутри защитного костюма — и сделала это телезрительница из Лос-Анджелеса по имени Эшли.

В интервью People 33-летний актер объяснил, в чем кроется причина его уверенности в себе — оказалось, она зарождается, когда ты "полностью отдаешь себе отчет, что не можешь осчастливить всех". "У вас могут быть самые благие намерения на свете, но все равно вы будете сталкиваться с потоками негатива в свою сторону, — сказал Майкл Б. Джордан. — Иногда нужно просто доверять Вселенной, понимаете?" Он добавил, что уверенность в себе возникает, когда ты просто делаешь, то, что тебе кажется правильным.

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Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Журнал People обосновал свой выбор 19 причинами. Первой был назван тот факт, что Майкл Бакари Джордан очень любит свою маму Донну — на вручении премии "Оскар" в 2019 году именно она сопровождала его на красной дорожке. Его любовь к семье, кстати, использовалась в рекламном ролике фирмы Coach, опубликованном недавно в Instagram актера — в нем он снялся вместе с матерью, отцом, братом и сестрой.

Редакция журнала оценила и тот факт, что Майкл Б. Джордан в принципе относится к женщинам с большим уважением — и практически преклоняется перед двумя своими близкими женщинами, матерью и сестрой. "Сила, Милосердие, Скромность, Ум, Величие, — это лишь немногие слова, которыми я могу описать женщин в своей жизни и тех, с кем я познакомился за эти годы, — написал актер в соцсетях в честь Международного женского дня. — Моя любовь, уважение и поддержка всем женщинам в мире".

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Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Мил он и со своими фанатами — издание приводит в пример историю, когда поклонница актера Одева Агеман пришла на выпускной с большой картонной фигурой Майкла Б. Джордана, а он, узнав об этом, пригласил ее лично на премьеру фильма "Крид 2".

Не обошли вниманием и элегантность Майкла Б. Джордана — особенно отмечено его умение красиво повязывать шарф.

Сексуальности актеру придала, по мнению редакции People, его приверженность демократическим ценностям. В преддверии президентских выборов в США он опубликовал в Instagram подробную инструкцию о том, как принять участие в голосовании, сопроводив ее снимком своей мускулистой обнаженной груди. Отдельным пунктом в списке сексуальных качеств идут также участие актера в митингах в поддержку движения Black Lives Matter и помощь родной старшей школе в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Любовь к аниме и шахматам, склонность поливать пиццу медом и интерес к рыбалке издание также сочло весьма сексуальными.

Майкл Б. Джордан стал известен в 2013 году — после нескольких лет, когда он снимался в сериалах и эпизодических ролях. Славу ему принесла главная роль в независимой картине "Станция "Фрутвейл": работа актера была весьма благосклонно принята кинокритиками, один из которых, Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter, написал, что Майкл Б. Джордан напомнил ему молодого Дэнзела Вашингтона (к слову, в 1996 году он стал первым темнокожим мужчиной, признанным People самым сексуальным).

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Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

В 2015-м игру актера в "Фантастической четверке" критики не оценили, однако он исправил впечатление, сыграв боксера Аполло Крида в ленте "Крид: Наследие Рокки". К слову, People об этом не упоминает, но недавно актер высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. В октябре 2020 он написал в Twitter: "Больше никакого геноцида! Думаю о своих армянских друзьях и людях в конфликтах по всему миру и использую это приложение, чтобы увидеть то, что не показывают медиа".

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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