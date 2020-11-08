Галина Панц: "Мне хочется делиться тем, что дает радость, здоровье и силу"

"Для меня табу то, что вредит здоровью. А все остальное — можно!", — отмечает Галина Пранц, рассуждая на тему борьбы за красоту. В детстве она любила сочинять истории, лечить кукол и играть на пианино. А когда выросла в определенный момент жизни не испугалась сменить сферу своей деятельности. Об этом и не только она рассказала автору рубрики "Красота наизнанку" Татьяне Даукште.

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"Несколько лет назад я познакомилась с Галиной на просторах интернета, как это обычно происходит в наши дни. Стала наблюдать, читать посты и смотреть прямые эфиры. Она всегда говорит точно, спокойно и понятно. Складывалось ощущение, что этот человек чем-то мне близок… Человек разносторонний и глубокий, красивая и мудрая женщина, знающий специалист и профессионал своего дела.

Галина — врач, писатель и журналист. Пишет о душе, отношениях с самим собой и окружающими, о чем-то таинственном и сокровенном, в целом о психологии.

Хочу познакомить вас с нашей героиней поближе. Надеюсь, что в далее сказанном вы найдете что-то воодушевляющее.

Поспешай, не торопясь





— По образованию вы — врач-инфекционист, а по призванию и профессии — журналист. У меня схожее положение: по образованию я юрист, а по призванию и профессии — специалист в области красоты и публицист. Как вы считаете, почему в жизни получается такой разрыв в выборе сферы деятельности, а именно, почему выбрав одно, занимаемся в итоге совершенно другим?



Насчет Вас ответить не могу — предпочитаю не обобщать. Что же касается меня, то я долго, с большой радостью и с увлечением, работала врачом, но при том всегда любила писать — сначала про медицину, потом — на другие темы.

С подачи мужа, психоаналитика Аркадия Панца, углубилась в изучение психологии. Стала профессиональным журналистом в области психологии и всего прочего. Но и от медицины не отказалась — постоянно читаю периодику по специальности, держу руку на "пульсе".

И по жизни я осталась представителем "помогающей" профессии — мне всегда хочется поделиться тем, что я узнала, чему научилась, и что дает радость, здоровье и силу. Люди не должны страдать. Таково мое кредо. Врач — это образ жизни и мышления, это уже навсегда.

— Что можете посоветовать сомневающимся в ситуации, когда хочется поменять сферу деятельности, а страшно, ведь столько лет было потрачено на образование, опыт и прочее?

Мой ответ: "Поспешай, не торопясь". Хорошо бы все взвесить и не решать наобум. Насчет времени, "зря истраченного на образование". Знаете, образование всегда пригодится. Только не надо смотреть на него утилитарно. Образование учит думать и добиваться цели, формирует личность, дает общие знания, базу для жизни, А профессия — это вторично.

— Кем вы мечтали стать в детстве?

Никем не мечтала быть. Любила сочинять истории, лечить кукол и играть на пианино.



— Какие основные виды профессиональной деятельности в данный момент занимают ваше время? Над чем сейчас трудитесь?

Работаю в любимом журнале ЛИЛИТ. Руковожу созданным мною в 2014 году Аркадия центром, где преподаю писательское мастерство, провожу семинары и консультирую. Пишу книгу.

— Как вы считаете, какие жизненные ценности поменялись со сменой поколений?

По-моему ощущению, все большую ценность приобретает самореализация — чтобы было в жизни интересное дело не только для денег, но и для души.

Основные ошибки в отношениях



— Ваш муж Аркадий Панц был выдающимся латвийским психоаналитиком, психотерапевтом и психиатром. Вы рассказывали, что во многом ему помогали. Женщина и мужчина, безусловно, создают друг друга. По-моему, любой внутренний рост в паре всегда взаимный. Скажите, с высоты вашего жизненного опыта, как женщине не раствориться полностью в муже, в бытовых хлопотах и не забыть про себя?

Помнить о себе и не утопиться в быте женщине помогает интересная работа. Да и бытовых хлопот сейчас не так много, чтобы в них растворяться — бытовая техника нам в помощь.

Про "раствориться в муже". Если мужчина —такой талант, каким был, например, мой муж Аркадий, то растворяться в нем — одно удовольствие. Впитываешь как губка знания, обмениваешься идеями, и как Вы верно отметили, растешь, становишься другой.

А потом как растворилась, так и собралась заново. В улучшенной версии. Нечто похожее происходит и с мужчиной в гармоничном союзе. Я бы сказала, что это не растворение, а взаимопроникновение с обогащением. Вот как мудрено!

— Toп-3 ошибок людей в браке или отношениях?

Ошибка первая. Мы думаем, что может кого-то изменить силой своей любви, если нам этого очень хочется. Но так не бывает, люди могут измениться только по собственной воле, и любовь тут ни при чем. Она только поведение на время поменять может.

Ошибка вторая. Мы полагаем, что партнер будет нас любить только за то, что мы есть. На самом деле он всегда любит за что-то — ну хоть за умение быть благодарной или за веселый нрав. Безусловная любовь — это к маме, не к супругу.

Ошибка третья. Мы рассчитываем, что любовь решит все наши проблемы. Но это не так. Она позволяет нам на время про них забыть, а потом дает энергию для решений. Но не сами решения.

— В данный момент наш мир переживает большие перемены. Многие теряют работу, разводятся и все это результат обострившихся ситуаций во время пандемии. Скажите, что бы вы посоветовали человеку, которому кажется, что он приближается ко дну и возможности вынырнуть за воздухом не будет?

В такой ситуации человеку нужны не советы со стороны, а профессиональные спасатели.

Секреты красоты



— Галина, сколько за вами наблюдаю, замечаю, что вы всегда выглядите, что называется "со вкусом", приятно и стильно. Что вас вдохновляет в выборе одежды, аксессуаров и макияжа?

Впечатления детства: каждое утро любовалась, как моя красавица мама собирается на работу в школу. Помню все ее туфельки на шпилечках, костюмчики "шанель" и голубое пальто из "Балтияс Модес" .



— У вас есть секреты красоты?

Очень банальный секрет и потому абсолютно верный: улыбка и приветливый голос.

— Какие для вас существуют табу в борьбе за красоту?

Вы говорите про борьбу за красоту с неумолимым возрастом? Для меня табу то, что вредит здоровью. А все остальное — можно!

— Как вы думаете, что влияет на женскую красоту, а именно усиливает и ослабляет ее?

Мы выглядим красивее, когда спим каждую ночь, много двигаемся, не налегаем на сладости и находимся в хорошем настроении. Качественные крема для лица тоже имеют значение — не верьте в магию крема за пять евро, что бы не обещали его создатели.

"Ты все делаешь так, как надо!"



— Вы преподаете журналистику и писательское мастерство. Скажите, пожалуйста, какой для вас топ-3 грубых ошибок в публицистике?

Первая: обилие непроверенной информации и вера в то, что "Википедия всегда права".

Вторая: попытка постоянно высказывать свое мнение и при том выдавать его за истину, даже без слов : "Я думаю, что…".

Третья: неспособность четко выразить свою мысль.

— Каким точно должен быть журналист, публицист, писатель?

Умным.

— Очень многие в наше время пишут о красоте. Начиная от журналистов, заканчивая блогерами. Скажите, насколько важна компетенция в этих вопросах в наше время и если важна, то каким образом она могла бы оцениваться?

Если под "красотой" подразумевается косметология, то есть процедуры по уходу за лицом и телом, то и журналисту, и блогеру для публикаций нужен профессиональный консультант с дипломом и опытом работы. Если речь идет о том, что надевать — про имидж, то, как мне кажется, достаточно хорошего вкуса. А насчет критерия оценки — не знаю. Это не ко мне.

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— С чего начать будущему журналисту, публицисту, писателю?

Сиди и пиши. А потом публикуй — хоть на своем сайте, хоть на Facebook или в Instagram. И слушай, что люди скажут. А потом опять пиши.

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 15 лет назад, что бы вы себе сказали?

"Молодец, ты все делаешь так, как надо. Люби мужа, расти сына и живи. Иди дальше".

Послесловие



Благодарю Галину за отзывчивость и ответы на многие, непростые вопросы. Желаю вам благополучия и успехов в дальнейшей деятельности!

Дорогие читатели! В это непростое время очень важно найти точку опоры в себе в первую очередь, а для этого необходимо вдохновение и реализация идей. И ведь это касается не только профессиональной деятельности, но и бытовых вопросов, отношений дома, создания более уютного очага и прочего. Пусть все получится! Берегите себя и своих близких".