Иева Нелке: "В исполнении моделирующего массажа каждое действие должно быть осознанным"

Вот уже более 20 лет она знает толк в красивых лицах, потому что сама их создает. Сейчас ее сфера деятельности — это моделирующий и вакуумный массаж лица, и тейпирование, и лицевая гимнастика. В основе всех методов используются медицинские аспекты, чтобы разобраться в причинах, а не слепо убирать симптомы. Сегодня в рамках авторской рубрики Татьяны Даукште "Красота наизнанку" познакомимся с основателем и преподавателем школы Face Remodeling Academy, специалистом по фейс-фитнесу и мануальному моделированию лица Иевой Нелке.

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— Иева, почему вы решили заниматься красотой профессионально?



Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду заниматься лицевой гимнастикой, массажем и тейпированием профессионально, то я бы не поверила. Это абсолютно не было ни моей целью, ни мечтой.

Просто внезапно стало очень интересно и все началось с гимнастики для лица. У меня было очень много вопросов в этой сфере, на которые в тот момент практически никто не мог ответить. Это была как черная дыра. Гимнастика для лица — это не совсем косметология, не совсем физиотерапия и поэтому я начала "копать". Нашла физиотерапевтов и остеопатов, которые отвечали мне на конкретные вопросы, связанные с лицевой гимнастикой и это направление начало обретать больший смысл. Например, причина межбровной морщины, которую мы стараемся убрать гимнастикой и массажем, на самом деле кроется в остеопатической проблеме.

Я все это изучаю до сих пор и по прежнему нахожу что-то новое. Именно на массаж лица меня подтолкнули клиенты, поскольку большинству нравится все же процедура на кушетке, а не в самостоятельном режиме перед зеркалом.

До этого я была стилистом, визажистом и гримером, в том числе преподавала все это другим. Но сейчас осознала, что раньше создавала красоту лишь извне, а теперь делаю женщин красивыми в первую очередь изнутри, что важнее.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

Стюардессой. Я помню, как в детстве мы летали Аэрофлотом и это всегда было так красиво. Красивые женщины с красивым макияжем и прической в красивой форме. Казалось, что красота в небе и возможность летать — это что-то особенное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ieva🍏Face Remodeling Academy🍏 (@faceremodeling) 5 Окт 2018 в 1:30 PDT

— Знаю, что вы преподаете моделирующий массаж лица — профессионально и для домашнего использования. Какого быть преподавателем?

К каждому курсу я подхожу ответственно и волнуюсь как в первый раз. Но мне очень нравится этот процесс, потому что я продолжаю развиваться вместе с учениками и постоянно узнаю что-то новое, совершенствуя свои курсы. Один из специалистов, который меня вдохновляет на развитие, это Юрий Чикуров, кандидат медицинских наук, доцент, специалист в области неврологии, физической реабилитации, мануальной терапии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ieva🍏Face Remodeling Academy🍏 (@faceremodeling) 5 Май 2019 в 12:47 PDT

Кожу растянуть невозможно



— Почему моделирующий массаж лица так востребован среди женщин?

Потому что другие техники не дают такого хорошего результата. В моделирующем массаже лица важно понимание причинно-следственной связи и причин той или иной проблемы, которая отражается на лице и все для того, чтобы это решить. В исполнении моделирующего массажа каждое действие должно быть осознанным.

— Говорят, что во время интенсивного и тем более неумелого массажа лица можно растянуть кожу. Так ли это?

Это миф, который бытует даже в профессиональной среде. Массаж должен быть интенсивным, ведь одна из главных его целей — улучшение циркуляции крови. Только так можно избавиться, например, от второго подбородка. Можно использовать инъекции, я не против такого метода, но подход к этому должен быть правильным. Важно понимать, что это лишь локальное воздействие, которое просто уберет симптом, а причину нет.

Причина может быть в неправильной осанке, напряжении в грудном отделе, проблемах с мышцами спины. Тут важен комплексный подход — массаж и гимнастика, а также решение психосоматических проблем, и только потом можно добавить инъекции как вспомогательный метод. Кожу растянуть невозможно. Чем больше вы трогаете проблемное место и способствуете как минимум циркуляции крови, тем лучше.

— С какими проблемами обычно обращаются к вам для их решения?

У женщин с возрастом происходят мышечные, костные и фасциальные изменения и начинается обвисание кожи, но проблема заключается в первую очередь не в самой коже.

Тейпы можно использовать регулярно



— Чем тейпы помогают и каких результатов можно достичь с их помощью?

Тейпы могут помочь в особенности при отечности, т.е. снимать ее и способствовать лимфадренажу. Тейпирование работает эффективнее в комплексе с другими процедурами, но этот метод я считаю недооценен. Тейпы помогают организму восстанавливаться самостоятельно. Если у вас, к примеру, хроническая проблема с отечностью глаз или тенденция к варикозу — берите тейп на вооружение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ieva🍏Face Remodeling Academy🍏 (@faceremodeling) 28 Авг 2019 в 11:46 PDT

— Можно ли пользоваться тейпами в домашних условиях без контроля специалиста?

Можно, главное понимать, как и что тейпировать. Для тех, кого беспокоят постоянные отеки вокруг глаз, рекомендовано освоить и применять тейпирование для дренажа лимфы. Можно улучшить внешний вид и носогубной складки, а также улучшить контур овала лица. Если причиной отеков на лице является болезнь почек, болезни сердца, проблемы со щитовидной железой, то в таком случае результат снятия отеков будет довольно краткосрочным. Тейпинг не решает проблем с отеками при таких заболеваниях, так как он не является средством медицинского характера.

— Есть ли противопоказания для применения тейпов для лица?

Нет, тейпы можно использовать регулярно. Тейпирование дает только улучшение, но не обострение.

— Можно ли использовать тейп на ночь?

Кинезиологический тейп лица работает сам. Для лица он употребляется на ночь и работает, пока вы спите. Например, в ночное время правильно наклеенный тейп зафиксирует межбровную зону для того, чтобы у мышц, сморщивающих брови, не было возможности создавать морщины. Правильно наклеенный с необходимым натяжением тейп работает на расслабление стянутых мышц. В результате с утра вы будете приятно удивлены тому, как визуально заметно уменьшились морщины на лбу, между бровями и на внешних уголках глаз.

Конкуренции не существует

— Как вы относитесь к конкуренции в профессиональной среде?

Для меня не существует конкуренции. Все это понятие существует только от неуверенности в себе. Ваш клиент придет к вам, а если даже он уйдет к другому мастеру попробовать что-то новое, он вернется, если он действительно для вас, а вы для него. Тут вопрос не в конкуренции, так как я считаю, что это искусственно созданная атмосфера. Люди притягивают к себе других людей по каким-то глубинным причинам.

У меня может быть самая эффективная техника массажа, но клиент может выбрать другого специалиста совсем по другим причинам. Когда у тебя полная запись, тебе нет дела до конкуренции. Когда у мастера много времени, он начинает заниматься конкурентами. Если у специалиста мало клиентов, обычно он говорит, значит, у людей нет денег. Нет, просто они не хотят отдавать их вам и надо задуматься почему. Может не хватает навыков или слабый энергетический потенциал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ieva🍏Face Remodeling Academy🍏 (@faceremodeling) 20 Янв 2020 в 5:03 PST

— Топ-3 грубых ошибок специалиста по моделирующему массажу в работе?

Самое страшное, когда люди делают то, чего они не понимают. Важно понять и знать, откуда у проблемы растут "рога и хвост". И когда ты понимаешь, в чем проблема, ты знаешь, что конкретно делать и как это решить. У каждой техники массажа своя конкретная цель. Если ты ее понимаешь, ты способен решить проблему клиента.

— Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Важна уверенность в себе и в своих действиях.

— Какие у вас планы на будущее?

Ой, у меня всегда много планов и им нет конца. Одно из основных — это развиваться. Необходимо продолжать обучаться профессионально самой и обучать других как на латвийском рынке, так и за границей. У меня есть письма даже из Панамы, я все жду возможности. Предложений всегда много.

Без тоника для лица никуда!

—Топ-3 must have — что точно должно быть у каждой из нас из косметики?

Тоник для лица! Очень многие забывают о нем, а это единственное средство, которое помогает регуляции pH кожи. Мы ведь постоянно смываем и влияем так или иначе на липидный слой.

— Как вы ухаживаете за своим лицом, помимо массажа?

Гимнастика для лица, тейпирование. Также крайне важны занятия спортом, чтобы поднимать общий тонус организма. С возрастом это становится более актуально. Все же взаимосвязанно.

— Немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, что бы вы себе сказали?

Мне 44 и мне очень нравится мой возраст. Многие думают, есть ли жизнь после 35. Есть. И ты можешь чувствовать себя лучше, чем в молодости. Я бы сказала себе — не бойся возраста, не зацикливайся и учись стареть достойно.

Послесловие

Благодарю Иеву за беседу и надеюсь, что интервью вдохновит ценить ваше время и возраст больше. Будьте красивы — способы есть и они эффективны. Главное желание. Берегите себя!