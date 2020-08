Илья Булычев: "Джинсы "мам фит" и "бананы", которые обычно портят фигуру, в нашем случае делают ее красивее"

Герой рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" — один из самых стильных рижан, известный дизайнер одежды из джинса Илья Булычев. Он не боится новых вызовов и вот уже какое-то время одевает в модные джинсы не только Ригу, но и Москву. И простых людей, и бомонд. Поговорим с Ильей о работе, красоте и джинсах.

— Как давно существуют бренды BULICHEV JEANS и BLCV и в чем заключается изюминка в сравнении с другими дизайнерами одежды?



BLCV — это бренд готовой одежды, BULICHEV JEANS работает исключительно как ателье. Занимаюсь денимом более 15 лет, но бренд в названии BLCV существует три года.

Изюминка бренда в фокусе на дениме. Наши фишки — это посадка, ради которой многие женщины и мужчины променяли любимые бренды на нас, еще это качество швов, кантики, которые видны на отворотах и внутри джинсов, а также используемый в работе итальянский материал. Что еще важно, джинсы "мам фит" и "бананы", которые обычно портят фигуру, в нашем случае делают ее красивее. (улыбается)

— Какие мысли привели в индустрию моды или с чего все началось?



Все началось в далеком 2002 году, когда я решил переделать свои первые джинсы, чтобы отличиться на дискотеке, чего с лихвой добился, собрав много восхищенных отзывов и после люди стали заказывать у меня "тюнинг" джинсов, чем я и занялся.

Со временем это переросло в пошив джинсов с нуля, по фигуре и с индивидуальным дизайном, а дальше в готовую PRET-A-PORTER коллекцию и показы на Неделе моды.

— Илья, а кем вы мечтали стать в детстве?

Этого точно не помню, но всегда тянуло к общению, тусовкам и к переменам образа, мог часами проводить у зеркала, экспериментируя с разной одеждой.

— Чем вы увлечены помимо работы?

Люблю танцевать, слушать электронную музыку, а также джаз, классику, инструментальную. Слушаю много аудиокниг по саморазвитию или художественной литературы, веду активный образ жизни, катаюсь на роликах, велосипеде, иногда бегаю, смотрю кино на проекторе и, конечно, очень люблю собираться с друзьями и узнавать новых людей. Нетвеоркинг — моя сильная сторона. (улыбается)

Секреты, как ухаживать за джинсами

— Почему именно деним? В чем плюсы джинса среди других многочисленных материалов?

Это интересная, хоть и сложная ниша, требующая специфичного оборудования. Зачастую комплекс такого оборудования есть только на крупных фабриках и в Латвии такого даже нет, как и понимания технологий пошива и выварки. Я бы сказал, что деним — это мужская ткань, грубая и плотная и чтобы ее обуздать нужен характер и терпение.

Джинс уникальный материал, единственный, помимо кожи, который в заношенном виде смотрится красивее, чем в новом, он как будто живой, меняет свою фактуру, цвет и форму, проживая свою жизнь с их владельцем.

— Знаю, что пошив одежды в вашем ателье происходят по индивидуальным меркам. Джинсы подходят всем?

Мы уже отшили более 3000 пар джинсов по меркам. Но, конечно, бывает, что не садятся, тогда перешиваем, но это редко, в основном все отлично садится. К нам приходят люди со сложными фигурами, часто мы единственное спасение.

— Когда человек выбирает джинсы, на что следует обращать внимание?

На посадку на бедрах и ягодицах, поскольку обычно смотрят спереди. Также нужно смотреть на образ в целом.

— Как правильно ухаживать за джинсами?

Тут есть свои фишечки. (улыбается) Чтобы сохранить цвет темного индиго, нужно стирать джинсы вывернутыми с минимальной температурой, а чтобы наоборот быстрее добиться потертостей, то температуры и порошка должно быть больше. Чтобы растянуть джинсы в длину, нужно после стирки, пока влажные, вытянуть джинсы и оставить высыхать, то же самое работает и с поясом, если он жмет. Джинсы иногда красятся и это нормально, тогда нужно их выстирывать в горячей температуре, а после полоскать с уксусом.

О работе, вдохновении и новых вызовах

— Что вдохновляет на создание той или иной коллекции одежды?

Вдохновление бывает разным, но мое любимое состояние творческого полета обычно происходит под электронную музыку, либо в прогулке, либо в танце. Это каким-то странным образом стимулирует воображение, да и когда происходит сама примерка, очень вдохновляет модель на которой мерится и муляжно создается одежда. Плюс, конечно, вдохновляют выставки, показы мод и даже просмотр тканей сразу дает творческий импульс.

— Вы перебрались из Риги в Москву. Новый город и новые вызовы. Расскажите о вашем становлении в Москве.

Это целая история. Моя давняя мечта была открыть свой магазин в Москве и работать тут, я даже веду свой блог "How to make it in Russia" и уже написано более 200 постов! Это здорово, обожаю такие вызовы и приключения (улыбается).

Приехал я просто с багажником набитым джинсами, навестил пару друзей и через неделю уже снимал часть шоурума и принимал первых клиентов.

После снял помещение для шоу-рума в модном лофтовом квартале и получил ключи от него без денег!!! (улыбается) Мне дали 1,5 месяца на ремонт и на старт, просто по договоренности, не по знакомству.

Не могу сказать, что все было гладко и росло как на дрожжах, я много всего пробовал, ошибался, тестировал, обучался и сейчас у нас классная команда, и мы продаемся не только в Москве, но и в регионах. Самое приятное, что нас уже узнают как бренд (улыбается).

— Помню, что, еще будучи подростком, я часто наблюдала ваши выходы на Riga Fashion Week. В чем специфика такой работы для дизайнера и что дает участие в неделях моды?

Участие в Неделе моды — это тонус для бренда, выпускать вовремя и регулярно новые коллекции, возможность получить отличные материалы с подиума, как видео и фото, плюс это инфоповод и ознакомление с публикой новых дизайнов. Но, к сожалению, ни одна неделя моды даже в Париже или Милане не дает гарантию успеха. В моде свои рецепты, часто очень запутанные, затуманенные и неоднозначные. Например, как хайп, на котором самые консервативные бренды сейчас держатся на пике актуальности.

— Кто из коллег "по цеху" вас впечатляет?

Из рижан, конечно, это INCH2 Эдварда и Оли Петерсон, они стали сенсацией электронной коммерции. NOLO тоже молодцы — сильный бренд.

Из зарубежных мне нравится TOM FORD, человек бренд, который совместил коммерческий и творческий успех.

Но вдохновляют в большей степени меня именно те люди, которых я знаю, за чьими успехами наблюдаю. Да и, конечно, меня сильно мотивируют революционеры, первооткрыватели, например, как Леви Страусс, который одел всех золотоискателей, а после и весь мир в свои джинсы. Его уже нет, а бренд до сих пор качает, как Дизель Ренцо Россо, который сделал свою революцию и своего нового потребителя.

Не бойтесь действовать смело и брать на себя ответственность!

— Первый клиент, первые деньги. На что потратили первый заработок?

Первым клиентом была Татьяна Мальцева. Помню, она дала мне два мешка джинсов со словами "придумай что-то прикольненькое". Ну я и наваял (улыбается). Первый заработок потратил на покупку швейной машинки.

— Илья, как вы считаете, красота требует жертв?

Жертвы, усилия или дисциплины. Я думаю, природная естественная красота ничего не требует до определенного возраста, а те, кому ее нужно создавать, улучшать свои параметры и биологические данные, то да, это бездонная чаша. Например, мне можно питаться 5-7 раз в день, съедать 3000 калорий и все равно я строен, поскольку метаболизм ускоренный, а для другого одна конфетка и уже лишний килограмм. Все очень индивидуально.

— Деньги или значимость?

И деньги, и значимость. Зачем чего либо себя лишать? Да и сложно представить человека с большими деньгами, но незначимого, либо наоборот, значимого человека с властью и связями, но без денег (улыбается). Может в Риге — это возможно, так как значимость не монетизируется так, как в России или Соединенных Штатах.

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вспомните ваш самый курьезный случай в профессиональной деятельности и как вы его решили?

Ой, их был миллион, но один из самых смешных курьезов, это мой показ лет 15 назад, в доме Москвы, за 2 минуты до которого я вспоминаю, что в сопровождении нет музыки (улыбается). Полная паника, мозг начал генерировать гипотезы, ведущие тянули резину, я метался, в итоге диджей начал ставить всю House Music, которая у него была, и никто не заподозрил, что было не по формату.

— Что вы чувствуете, когда в том или ином городе видите человека в джинсах своего бренда?

Это величайшее блаженство и гордость. Недавно увидел женщину в Москва-Сити. Она даже не видела меня, но я с 5 метров узнал свое творение, улыбнулся и почувствовал легкое опьянение гордости за наши старания.

— За кем точно следует наблюдать в Instagram, в особенности из индустрии красоты?

За инстаграмом @blcvjeans, конечно. Мы уже стали фабрикой контента и каждую неделю делаем новые съемки. Россия в этом плане впереди планеты всей, так как большинство успешных брендов продают через Instagram, уровень съемок и вовлечения всегда растет.

Также советую всем очень талантливого российского дизайнера Александра Арутюнова @alexanderarutyunov_official. Его страница просто шедевральная, рекомендую смотреть с самого начала.

Очень красиво и стильно делают Instagram эстонские соседи @guild. Респект им, ведь они очень вдохновляют съемками, настроением и одеждой.

— Илья, немного пофилософствуем. Что вы знаете "сейчас", чего не знали "тогда"? Если была бы возможность встретить самого себя 15 лет назад, чтобы вы себе сказали?

Ой, много бы сказал, с учетом того, что постоянно работаю над собой, но в главных моментах, думаю, что не бояться действовать смело, брать ответственность и главное, держать вокруг правильных людей, которые бы закрывали мои слабые стороны (улыбается).

Послесловие

Я благодарю Илью за интервью, лайфхаки и вдохновение. Иногда просто нужен чемодан с денимом и поездка в один конец, чтобы что-то изменить к лучшему и добиться новых вершин. Желаю успехов Илье и его команде, а также еще большего количества довольных клиентов в потрясающих джинсах, которые они создают.