Инструкция, как снять гель-лак в домашних условиях

К настоящему моменту многие столкнулись с необходимостью снять гель-лак — в салоне не успели, ногти отросли, смотреть на свои руки стало невыносимо. В этой связи в соцсетях уже набирает обороты очередной флешмоб #карантинныйманикюр. К счастью, мастера по маникюру позаботились о своих клиентах и рассказали, что можно сделать в домашних условиях.

Что вам понадобится?

средство для снятия гель-лака

пилка (абразивность 180 грит)

баф (специальная квадратная пилка для шлифовки) средней абразивности (240 грит)

фольга,

ватные диски.

Совет №1: Не забывайте перед началом работы дезинфицировать руки и инструменты для маникюра, особенно если у вас дома есть дети и питомцы. Что касается апельсиновой палочки, то лучше каждый маникюр использовать новую.

Технология

1. На кутикулу и ногтевые валики нанесите масло или жирный крем, чтобы защитить их от воздействия средства для размягчения гель-лака.

2. Обработайте верхнюю часть покрытия до базы пилкой или бафом цикличными движениями. Сильно не нажимайте! Это нужно, чтобы жидкость для снятия лака легче проникла внутрь и размягчила покрытие.

3. Смочите небольшой кусочек ватного диска в жидкости для снятия гель-лака, приложите к ногтю и оберните в фольгу поплотнее. И так с каждым.

5. Ждем 10-15 минут, в зависимости от стойкости предыдущего покрытия. Если чувствуете жжение — нужно убрать фольгу.

6. Поочередно снимите фольгу с каждого ногтя. Очистите остатки покрытия апельсиновой палочкой, причем очень аккуратно, без сильного нажатия, мягкими, толкающими движениями.

Не получается? Повторяем операцию и снова заворачиваем палец в фольгу.

7. Если после снятия покрытия все равно остается шероховатость от базы, можно аккуратно, без усилий пройтись по ногтям бафом, только уже меньшей абразивности, чтобы зашлифовать поверхность пластины. Но ни в коем случае нельзя сильно перепиливать — это опять же приводит к истончению ногтя.

8. В завершении снятия гель-лака нанесите на ногти увлажняющее масло и дайте ногтям отдохнуть, в ближайшее время не наносите на них другое покрытие, кроме аптечных.

Важно! Покрытие снимается и ногтевая пластина обрабатывается бафом в направлении роста ногтя (от кутикулы к краю ногтя).

Совет №2: Не используйте для снятия покрытия железный пушер (инструмент с лопаткой), при попытке сковырнуть покрытие оно может сколоться вместе с ногтевой пластиной. Кроме того, железный инструмент оставляет повреждения и царапины. Чтобы восстановить потом пластину, надо несколько месяцев укреплять ее дорогими средствами и процедурами.

Ниже можно посмотреть разные варианты видеоинструкций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Хайфа▫️חיפה מניקור (@sk.nails.haifa) 27 Мар 2020 в 3:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Кутепова Nail Art (@fox_station_nails) 30 Мар 2020 в 2:18 PDT