Инструкция, как снять гель-лак в домашних условиях

К настоящему моменту многие столкнулись с необходимостью снять гель-лак — в салоне не успели, ногти отросли, смотреть на свои руки стало невыносимо. В этой связи в соцсетях уже набирает обороты очередной флешмоб #карантинныйманикюр. К счастью, мастера по маникюру позаботились о своих клиентах и рассказали, что можно сделать в домашних условиях.
Что вам понадобится?
- средство для снятия гель-лака
- пилка (абразивность 180 грит)
- баф (специальная квадратная пилка для шлифовки) средней абразивности (240 грит)
- фольга,
- ватные диски.
Совет №1: Не забывайте перед началом работы дезинфицировать руки и инструменты для маникюра, особенно если у вас дома есть дети и питомцы. Что касается апельсиновой палочки, то лучше каждый маникюр использовать новую.
Технология
1. На кутикулу и ногтевые валики нанесите масло или жирный крем, чтобы защитить их от воздействия средства для размягчения гель-лака.
2. Обработайте верхнюю часть покрытия до базы пилкой или бафом цикличными движениями. Сильно не нажимайте! Это нужно, чтобы жидкость для снятия лака легче проникла внутрь и размягчила покрытие.
3. Смочите небольшой кусочек ватного диска в жидкости для снятия гель-лака, приложите к ногтю и оберните в фольгу поплотнее. И так с каждым.
5. Ждем 10-15 минут, в зависимости от стойкости предыдущего покрытия. Если чувствуете жжение — нужно убрать фольгу.
6. Поочередно снимите фольгу с каждого ногтя. Очистите остатки покрытия апельсиновой палочкой, причем очень аккуратно, без сильного нажатия, мягкими, толкающими движениями.
Не получается? Повторяем операцию и снова заворачиваем палец в фольгу.
7. Если после снятия покрытия все равно остается шероховатость от базы, можно аккуратно, без усилий пройтись по ногтям бафом, только уже меньшей абразивности, чтобы зашлифовать поверхность пластины. Но ни в коем случае нельзя сильно перепиливать — это опять же приводит к истончению ногтя.
8. В завершении снятия гель-лака нанесите на ногти увлажняющее масло и дайте ногтям отдохнуть, в ближайшее время не наносите на них другое покрытие, кроме аптечных.
Важно! Покрытие снимается и ногтевая пластина обрабатывается бафом в направлении роста ногтя (от кутикулы к краю ногтя).
Совет №2: Не используйте для снятия покрытия железный пушер (инструмент с лопаткой), при попытке сковырнуть покрытие оно может сколоться вместе с ногтевой пластиной. Кроме того, железный инструмент оставляет повреждения и царапины. Чтобы восстановить потом пластину, надо несколько месяцев укреплять ее дорогими средствами и процедурами.
Ниже можно посмотреть разные варианты видеоинструкций.