Ирина Роните: "Иногда так кайфую от того, что делаю и от того как доволен клиент, что никаких денег не надо"

Все когда-то началось с простого наращивания ресниц и в итоге переросло в две успешные студии красоты Dalila Lashes, в школу Dalila Beauty School, где героиня рубрики DELFI Woman Татьяны Даукште "Красота наизнанку" Ирина Роните со своей командой обучает будущих лэшмейкеров и бровистов, в производство косметики Lami Lashes и DaLashes, в конференции и чемпионаты в индустрии красоты в Риге.

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Путь Ирины был непростым, пришлось значительно много побегать в прямом и переносном смысле. Помотаться по свету, чтобы "нарастить" опыт и авторитет. И в итоге все успешно! Ира добилась многого — бизнеса, узнаваемости, признания среди коллег и самое главное клиентов. На сегодняшний день ее ресницы одни из лучших в городе. Поскольку мы с Ириной знакомы, разговор пройдет на "ты".

Успех невозможен без движения

— Что тебя вдохновило на работу в индустрии красоты и вдохновляет до сих пор?

Эмоции! Иногда так кайфую от того, что делаю и от того как доволен клиент, что никаких денег не надо. Понимаю, что мы предоставляем качественные услуги. Горжусь своей командой!

— А кем ты мечтала стать в детстве?

Актрисой.

— Открытие студии, магазина и школы — дело очень непростое. С какими трудностями ты столкнулась при организации и открытии?



Если честно, я так всегда верила и верю в то, что делаю. Не могу вспомнить каких-то трудностей, были какие-то мелочи наверняка, но я их уже совершенно не помню.

— Первый клиент, первые деньги. На что потратила первый заработок?

На ресторан (улыбается).

— Делать бесплатно ресницы и брови "своим" — да или нет?

Очень сложный момент, так как мы живем в маленьком городе и тут каждый третий человек "свой". Я считаю, что должен быть энергообмен, нельзя только давать или только получать. Мои друзья, у которых есть свой бизнес, знают, как это и приезжают именно ко мне, хотя географически им это невыгодно, но лучше заплатить "своему", чем кому-то. Так они говорят.

— Без чего успех в сфере красоты невозможен?

Без движения!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lashes/Brows/Permanent make-up (@dalila_beauty_school) 8 Сен 2020 в 11:35 PDT

— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вспомни свой самый курьезный случай в профессиональной деятельности и как ты его решила?

Ой, таких было много! Главное в такой ситуации не теряться и не забывать про юмор. Мы не роботы и всякое может быть. Я как-то в начале своей карьеры перепутала краситель и вместо красного взяла каштан и брови клиента стали… Такого красивого вишнево фиолетового цвета. Посмеялись, почистили ремувером (средством для снятия красителя с кожи). Перекрасили и все остались довольны. Правда, с меня тогда сошло 10 потов, но клиент этого не видел.

В главе всего — индивидуальность

— Тренды или индивидуальность. Какой у тебя подход в оформлении бровей?

Индивидуальность. Мода — модой, природа — природой.

— Если перманент не удался, что делать клиенту?

Смотря какой масштаб трагедии. Сейчас существуют разные виды ремуверов и лазеров.

— Топ-3 грубых ошибок мастера по наращиванию ресниц в работе?

Склейки, отступ и неверно подобранное направление (или эффект).

— Многие сетуют на то, что ламинирование и наращивание ресниц вредно. Что ты скажешь об этом?

Жить тоже вредно! Тушь не сильно уступает по вредности этим двум процедурам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lashes/Brows/Permanent make-up (@dalila_beauty_school) 2 Сен 2020 в 10:26 PDT

— Ламинирование и биозавивка ресниц — это одно и то же?

Лада седан и Бентли — одно и то же? Вроде и то, и другое автомобиль, но… Обе процедуры дают завиток реснице, но дело в качестве.

От конференций до чемпионатов

— Ты являешься спикером и часто выступаешь на конференциях по всему миру. Что сподвигло тебя начать проводить свои собственные конференции для специалистов из индустрии красоты в Риге?

В Риге в нашей сфере каменный век. Я на протяжении семи лет была единственным мастером, который повышался в России и т.д. Была единственным судьей. Поэтому я стараюсь развивать индустрию наращивания ресниц. Обучаю. Создаю тренеров и судей. "Двигаю" наши таланты.

— Какая миссия у конференции Dalila Beauty Conference и в чем ее уникальность?

Мы делимся знаниями и делаем наших мастеров лучше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dalila Beauty Lash Conference (@dalila_beauty_conference) 26 Авг 2020 в 12:36 PDT

— Ира, исходя из своего личного опыта, скажи, что необходимо человеку, если он хочет "вещать" на конференции в качестве спикера?

Умение держаться на публике. Харизма. Экспертность. Причем экспертность не на первом месте. Не все умеют обучать, правда ведь? А это мини обучение и тебе нужно держать публику, чтобы они не заснули на второй минуте выступления.

— Ты когда-нибудь была свидетелем того, как судьи на чемпионатах "засудили" тех или иных участников и что ты об этом думаешь?

Да. Мало того, меня даже просили о такой услуге. Те, кто проходил обучение и знает регламент, никогда такого не сделает. У нас были ситуации, когда наоборот мои девочки участвовали и до места не хватало 0,5 балла. Я никогда им не "помогала". В нашем чемпионате мы выдаем оценочные ведомости сразу после судейства на руки мастеру. Поэтому все проходит честно.

— В чем смысл чемпионата для начинающего и уже опытного мастера?

Для опытного специалиста участие — это возможность роста. Например, на нашем чемпионате гран-при это возможность судейства на следующем чемпионате. Для начинающего мастера это способ заявить о себе. Сделать себе рекламу. Поднять цену на услугу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dalila Beauty Championship (@dalila_beauty_championship) 9 Ноя 2019 в 11:50 PST

Обращайте внимание на работы мастера и отзывы



— Чем ты увлечена помимо работы?

Я увлечена своими детьми и любимым мужчиной.

— Зависть коллег. Она имеет место быть. Как ты к этому относишься?

Имеет. Уже никак не отношусь. Раньше переживала.

— Деньги или значимость?

Ни то, ни другое, это все немаловажно. Но не главное.

— На что должен обратить внимание потенциальный клиент в выборе специалиста по оформлению бровей или наращиванию ресниц?

На самого мастера, на работы мастера, на отзывы клиента.

— Top-3 людей, за кем точно следует наблюдать в Instagram?

Даже не знаю. У меня нет такого топа. У меня 400 подписок на разные аккаунты из разных сфер и разных людей.

— Давай немного пофилософствуем. Что ты знаешь "сейчас", чего не знала "тогда"? Если была бы возможность встретить саму себя 10 лет назад, чтобы ты себе сказала?

Ты сделала все чертовски правильно!

Послесловие

Благодарю Иру за емкое интервью и желаю ей и ее команде успехов не переставать гореть своим делом. Если вы уже мастер или только начинаете, приходите пробовать свои силы на чемпионатах и повышать квалификацию на конференциях. Рост и движения важны для качества ваших процедур, для вашей уверенности в том, что вы делаете и это правильно, для коммуникации ведь обмен мнением с коллегами во многом также может поменять точку зрения в более профессиональное русло. Будьте здоровы и красивы!