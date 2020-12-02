Как безвылазное пребывание дома может отразиться на внешности
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Призыв как можно больше времени проводить дома по-прежнему остается актуальным. Однако не забывайте регулярно бывать на свежем воздухе, поскольку постоянное нахождение дома может отразиться на внешности.

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По словам нью-йоркского дерматолога Райана Тернера, сухой и грязный воздух в помещении может пагубно отразиться на качестве кожи — привести к нарушению защитного барьера кожи, обострению экземы, которая сопровождается покраснениями и шелушениями. Чтобы решить эту проблему, специалист рекомендует приобретать очистители воздуха.

Еще одной неприятностью могут стать высыпания. В связи с дистанционным режимом работы, введенным повсеместно из-за пандемии коронавируса, люди больше времени проводят в постели. Соответственно, из-за этого на постельном белье скапливаются жир, омертвевшие частицы кожи и бактерии. По всему телу могут распространиться акне.

"Диванный" образ жизни, а также трение одежды могут привести к фолликулиту. "Я советую чаще менять постельное белье", — подчеркнул Тернер.

Угри могут появиться и в том случае, если перестать регулярно пользоваться уходовой косметикой. Это объясняется тем, что, находясь дома, люди не уделяют должного внимания своему внешнему виду, забывая пользоваться увлажняющими кремами и средствами, содержащими SPF.

Сертифицированный дерматолог Одри Кунин предупредила, что многочасовая работа дома за компьютером может стать причиной появления морщин и дряблости кожи. "Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, и дневной свет, проникающий через окна, могут вызвать видимые изменения кожи, включая покраснение и пигментацию", — пояснила она.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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жизнь в карантине Внешность Кожа Красота
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