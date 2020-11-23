На Западе набирает популярность бодипозитивное движение среди мужчин. Все чаще они заявляют о том, что навязанные стандарты красоты сказываются на их ментальном здоровье и мешают полноценно жить. Вместо накачанных бруталов на подиум выходят модели размера плюс или, наоборот, худенькие мужчины андрогинной внешности с длинными волосами. Как бодипозитив меняет идеалы мужской красоты — в материале "Газеты.Ru".

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О женском бодипозитиве говорят уже не первый год, а этой осенью в рамках Парижской недели моды на подиум вышли модели размера плюс даже в показах тех брендов, которые до последнего придерживались строгих стандартов по весу для моделей. Среди мужчин борьба за бодипозитив не была так распространена, поскольку считалось, что мужчин в меньшей степени волнует собственная внешность.

Оказалось, что мужчины тоже переживают по поводу внешности, только вот говорить об этом открыто стесняются, что еще больше давит на их психику и даже приводит к расстройствам питания и суицидальным мыслям.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, с 2007 года число ежегодных госпитализаций мужчин с расстройствами пищевого поведения выросло более чем в четыре раза. Между тем, по оценкам благотворительной организации Beat, из 1,25 млн человек с расстройствами пищевого поведения в Великобритании четверть составляют мужчины.

Исследование 2019 года, проведенное Британским фондом психического здоровья, показало, что 28% мужчин беспокоит, как выглядит их тело, а 11% даже задумываются о смерти из-за неудовлетворенности своей внешностью, в то время как опрос YouGov 2020 года показал, что молодые мужчины страдают от комплексов не меньше, чем женщины.

Британский психотерапевт Шарлотта Паркин, которая лечит пищевые расстройства, рассказала The Guardian, что мужчин среди ее клиентов становится вcе больше. Причем среди них много тех, кто из-за недовольства собой проводит дни и ночи в спортзале и поглощает богатые белком блюда с "религиозным рвением вылепить свое тело заново".

"Это похоже на тюрьму, потому что эти люди застревают в своем образе жизни и так боятся потерять форму", — рассказывает психотерапевт. — Мы должны считать это проблемой. Это не просто хобби, которое пошло не так. Это патология".

Если раньше озабоченность красивым телом была свойственна метросексуалам, а гомосексуалы уже давно борются с "угрозой красивого тела", то теперь эта проблема распространяется практически на всех мужчин, считает профессор Джон Морган, психиатр и автор книги о расстройствах питания и физических упражнений у мужчин. Особенно это характерно для подростков, которые попадают под влияние фотографий в соцсетях.

Пищевые расстройства, связанные с телом, часто коренятся в более глубоких проблемах из детства или отношений, отмечают эксперты. Худые актеры в кино, по их словам, не будут напрямую вызывать у зрителей анорексию. Тем не менее бодипозитивный сдвиг в культуре нужен, считают они: на пользу пойдут и модели разных форм и размеров на подиумах, и детские игрушки со средними пропорциями, и знаменитости, которые не думают только о том, как бы похудеть, а высказываются в пользу нормального тела. Поощрять стоит и обсуждение вопросов, связанных с телом, среди подростков.

Тогда мужчины с меньшей вероятностью будут стремиться к физическому "совершенству" как к решению своих личных проблем, считают психологи. Это оказало бы наибольшее влияние на мальчиков лет 11 или 12, когда у них только формируется восприятие идеального тела. Такая практика в школах сопоставима с профилактикой вреда курения, считает Джон Морган.

В России ситуация меняется в обратную сторону: от равнодушия к заинтересованности в помощи специалистов, но врачи видят в этом только плюсы, ведь мужчины чаще всего обращаются к диетологу по причине здоровья, а не внешности.

Для России проблема ожирения стоит острее, чем проблема психологического самоощущения из-за лишнего веса. К диетологу по-прежнему приходит больше женщин, чем мужчин, но последних становится все больше, отмечает врач-диетолог Маргарита Лифшиц, соавтор и соведущая обучающих программ по коррекции нарушений пищевого поведения.

"Все-таки обращаться к диетологу — это говорить о своей потребности изменить вес, и в России мужчины постепенно начинают это делать все чаще, — рассказала диетолог в беседе с "Газетой.Ru". — Если женщины на приеме рассказывали, как им плохо, как они себе не нравятся в зеркале, то мужчины приходили всегда и говорили, что им похудеть нужно для здоровья: "Ну, мне вот тут вот доктор сказал, что от этого бывает инфаркт, поэтому я решил худеть". А если бы доктор не сказал? — Ну, доктор не сказал, и так нормально", — воспроизводит типичный диалог с клиентом диетолог.

По ее словам, в последнее время мужчины все-таки начали говорить, смущаясь, что одежда плохо сидит или сложно найти нужный размер, живот торчит, да и шнурки тяжело завязывать, по лестницам ходить одышка мешает. "Потихоньку мотивация обращения меняется от совета докторов к убеждению, что клиенту самому это нужно, — пояснила Лифшиц. — Но в нашем обществе по-прежнему значимым показателем является весомость мужчины. В нем слово вес уже зашифровано.

Худенький, щупленький мужчина у нас не воспринимается всерьез, он не может занять кресло руководителя. Часто бывает так, что важным фактором уважения и одобрения в компании является, кто там сколько смог выпить алкоголя, кто как себя при этом чувствовал, не пьянел, а для этого вес тоже нужен. То есть вес помогает себя ощущать более устойчиво и комфортно".

По словам диетолога, перед российскими мужчинами стоит дилемма: с одной стороны, многие из них под влиянием стандартов красоты стремятся к стройности и здоровому образу жизни, но, с другой стороны, в культуре все еще продолжает господствовать стереотип о том, что мужчина в теле — это важный начальник, достойный уважения, не вопреки, а благодаря лишнему весу. "Избыточный вес у мужчин для нас чаще всего приемлем", — отмечает диетолог.

На психику мужчины чаще давит не общественное осуждение, а женщина, которая начинает критиковать его фигуру и подначивать ходить в спортзал. Бодипозитив, еще не освободивший женщин от гнета стройной фигуры, для мужчин сейчас наоборот менее актуален. "Раньше у нас только мужчины намекали женщинам на лишний вес, а теперь женщины иногда сами эту тему поднимают и приводят к диетологу мужчину", — поясняет Лифшиц. Поводом для этого порой становится нарушение половой функции, когда избыточный вес, ожирение, метаболический синдром негативно сказываются на потенции.

"Мужчина, как правило, на приеме сначала об этой проблеме молчит, но потом, когда я назначаю еще и дополнительные анализы, вдруг выясняется, что и эта чувствительная область затронута — она служит мотивацией для мужчин снижать вес", — отмечает врач.

По мнению диетолога, для мужчин наиболее опасен так называемый ложный бодипозитив, когда проблема лишнего веса действительно беспокоит человека, но замалчивается и отрицается под видом позитивного отношения. "Когда с мужчинами начинаешь работать, понимаешь, что причиной изначально не идти и не заниматься было как раз отрицание. Настолько было неловко, стыдно что ли идти к специалисту и заявлять о том, что он не справляется, потому что в России до сих пор лишний вес воспринимается как дефицит силы воли. И если мужчина приходит и честно признается, что не справляется, он как бы признает свое поражение", — поясняет диетолог.

По ее словам, такой мужчина выглядит тряпкой в глазах окружающих: безвольным и бесхарактерным. "Это не про мужественность, а про признание уязвимости и слабости. Поэтому мужчинам проще все отрицать и говорить: "Хорошего человека должно быть много!" Очень часто за показной уверенностью в себе стоит страх признать, что ему нужна помощь", — уверен врач.

Но и компенсировать внутренние противоречия за счет остервенелого доведения тела до идеала в спортзале не стоит, считает диетолог. "Когда мужчину гложут сомнения по поводу внешности, он переносит свое внимание на тело, раздувает его в прямом смысле слова, чтобы за надутыми мускулами, которые, конечно, ничего общего не имеют со здоровьем, никто даже заподозрить не смог какую-то душевную уязвимость. То есть, это такая гиперкомпенсация", — поясняет врач.

По ее словам, мужчины из-за фигуры беспокоятся больше чем, раньше, причем втихую, не доходя до специалиста и не заявляя об этом как о проблеме, потому что стесняются об этом сказать, это считается постыдным. Но это не значит, что нужно заниматься бодипозитивом: в отличие от женщин российские мужчины в большинстве своем еще не дошли до той стадии, когда лишний вес становится для них неразрешимой психологической проблемой, которая мешает взглянуть на себя по-доброму. "С мужчинами, на мой взгляд, в России ситуация обратная. Это про любовь к алкоголю, к застольям, шашлыкам и всему такому. Она пока для мужчин часто все равно важнее, а ожирение при этом бывает очень значимой проблемой, которая приводит к серьезным рискам со здоровьем, серьезнее, чем у женщин", — добавляет эксперт.