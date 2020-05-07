Как использовать огурец, картофель, лимон и другие продукты для ухода за кожей

Чтобы побаловать кожу своего лица, не обязательно оправляться в салон красоты. Отличного эффекта можно добиться и при помощи самостоятельно приготовленных масок, продукты для которых обычно можно найти дома, например, огурцы, картофель, овсяные хлопья или яичные белки. Один и тот же продукт можно использовать в различных комбинациях в зависимости от типа кожи и желаемого эффекта. Подробнее рассказывает фармацевт сети Apotheka Лайла Залите.

Питательные и смягчающие маски из картофеля

Картофель питает и смягчает кожу, к тому же его сок обладает противовоспалительным действием. Картофельные маски рекомендуется держать на лице 15-20 минут, а затем смыть теплой (но не горячей) водой.

Для проблемной и жирной кожи: из тертого зеленого картофеля выжать сок и полученную массу нанести на лицо.

Для усталой кожи лица: стакан пюре из сваренного картофеля смешать с соком 1 лимона. Эта маска помогает скрыть следы бессонной ночи.

Питательная маска для кожи лица и зоны декольте

Стакан пюре из сваренного картофеля смешайте со столовой ложкой оливкового масла и сырым яйцом.

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Огуречные маски для разных типов кожи лица

Огурец придает коже свежесть, снимает отеки, увлажняет, а также обогащает ее витаминами и минеральными веществами. Маски, приготовленные из огурца, рекомендуется применять 1-2 раза в неделю.

Для сухой кожи лица: 4 столовых ложки натертого огурца смешать с 2 столовыми ложками сметаны, маску держать на лице 20 минут и затем смыть теплой водой.

Для жирной кожи лица: смешать тертый огурец с тертым яблоком и держать на лице 30 минут, смыть теплой водой.

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Против морщин: мелко натертый огурец смешать с яичным белком, держать 20 минут, затем смыть.

Для усталой и бледной кожи: небольшой огурец натереть, смешать с одной чайной ложкой меда, держать на лице 15 минут, а затем смыть прохладной водой.

Для проблемной и жирной кожи: из натертого огурца выжать сок и смешать с творогом, держать на лице 20 минут и смыть теплой водой.

Лимон очищает и отбеливает

Лимон — это универсальный продукт для приготовления очень разных масок для лица, однако обычно его используют, чтобы очистить забитые поры. Лимон обладает и отбеливающими свойствами, поэтому к нему прибегают для борьбы с пигментными пятнами или веснушками. Лимонные маски нужно держать на лице 20 минут, а затем смыть теплой водой. Не стоит использовать их чаще раза в две недели.

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Для очищения кожи: 1 чайная ложка лимонного сока и 2 чайные ложки меда.

Для свежести и сияния кожи: 2 чайные ложки лимонного сока и 1 столовая ложка греческого йогурта или йогурта без добавок.

Для очищения пор: 2 чайные ложки лимонного сока смешать с яичным белком.