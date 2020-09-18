Как люди с ограниченными возможностями становятся звездами благодаря модельному агентству

Лора Джонсон и Зои Проктер основали агентство Zebedee Management, которое работает с актерами и моделями с ограниченными возможностями. Они рассказали Би-би-си, как к ним пришла идея создания компании и с чем сопряжена их работа.

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Жительницы Англии Лора Джонсон и Зои Проктер как-то раз в 2017 году прогуливались вдоль пляжа, когда у них родилась идея для бизнеса.

Лора была замужем за братом Зои и приехала к ней в гости. Она была тогда в декретном отпуске. "Мы просто болтали. Обсуждали, что в мире много несправедливости, и разговор зашел о том, что талантливые люди с ограниченными возможностями не всегда имеют возможность найти себе агентство, которое бы их представляло", — рассказала Лора, трудившаяся до декретного отпуска соцработником.

Зои была учителем искусствоведения для взрослых с ограниченными возможностями. До этого она работала моделью. Она сказала, что ее ученики очень талантливы, и им интересно заниматься, но их перспективы весьма ограничены.

Лора задумалась, как ученики Зои и другие люди с ограниченными возможностями могут получить работу в модельном бизнесе и роли в театре и кино, если у них нет агентства. Тогда они решили открыть собственную фирму. "В тот момент на нас будто снизошло озарение", — сказала Лора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zebedee Management (@zebedee_management) 22 Июл 2020 в 10:47 PDT

Вернувшись с побережья, женщины сразу же взялись за работу. Они назвали свою компанию в честь Зебедея — живущего в коробке персонажа-попрыгунчика из детской телепрограммы "Волшебная карусель". "В какой-то степени он тоже персонаж с ограниченными возможностями, но при этом он такой счастливый, энергичный персонаж", — сказала Лора. Они связались с организациями, работающими с людьми с ограниченными возможностями, и завели аккаунты в соцсетях, чтобы привлечь таланты.

Прошло всего три года, а в каталоге Zebedee уже более 500 человек со всего мира. Головной офис компании находится в Лондоне, а филиалы открыты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zebedee Management (@zebedee_management) 21 Июл 2020 в 9:19 PDT

В 2017 году, когда у Лоры и Зои появился первый клиент, им нужно было заслужить репутацию и стать уважаемым агентством, потому что режиссеры, подбирающие актеров, предпочитают работать с агентами, которым они доверяют. Хорошие отношения — залог успеха. "Мы стучали в двери и умоляли посмотреть наших людей. Все думали, кто эти женщины?" — рассказала Зои.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zebedee Management (@zebedee_management) 25 Июн 2020 в 1:02 PDT

Вакансии для актеров и моделей, которые описывают требования к внешности, возрасту и полу, появляются на специальных сайтах. Зои и Лора решили предлагать своих клиентов независимо от того, упоминается требование к ограниченным возможностям или нет. "Если бы мы ждали, что нам позвонят и скажут "ограниченные возможности", мы бы сидели без заказов", — объяснила Лора.

Первый настоящий успех пришел, когда одному из клиентов потребовался актер для рекламы красочных больничных халатов.

В первый год деятельности компания выполнила около 200 заказов. В 2020 году, несмотря на пандемию, заказов было уже около 600.

Компания Zebedee Management получает 10-15% с каждого заказа, что соответствует стандартам, принятым в этой индустрии.

Когда Лора и Зои основали агентство, их спросили, в какой рекламной кампании они бы мечтали принять участие.

Лора, которая незадолго до этого стала мамой, сказала, что хотела бы увидеть ребенка с ограниченными возможностями в рекламе подгузников или детских салфеток.

Зои же надеялась, что однажды один из артистов, работающих с агентством, станет лицом рекламной кампании какого-нибудь известного модного бренда.

Этим летом обе мечты исполнились.

В июне 18-летняя англичанка Элли Голдстейн с синдромом Дауна стала звездой рекламной кампании Gucci Beauty, проводившейся совместно с журналом Vogue Italia.

Фотография Элли с макияжем от Mascara L’Obscur появилась в "Инстаграме" Gucci и стала самой популярной в аккаунте бренда, набрав более 117 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Official (@gucci) 18 Июн 2020 в 1:58 PDT

"Съемка с Gucci прошла очень хорошо, — рассказала Элли. — Я примерила разные аксессуары и одежду, мне меняли макияж. Было так здорово!"

Примерно в то же время компания Pura начала рекламную кампанию детских салфеток в телеэфире и прессе, лицом которой стал малыш по имени Ленни. Его также представляло агентство.

Несмотря на эти успехи, по словам Зои, клиенты компании иногда попадают в сложное положение. Некоторые кастинги, в которых они должны участвовать, не всегда учитывают их физические возможности. "Нашим людям иногда не удавалось даже принять участие в кастинге, просто потому что они физически не могли попасть в здание. Дети на креслах-колясках не попали на пробы, потому что на входе в здание не было пандуса", — сказала она.

Один раз мужчине в коляске пришлось обратиться за помощью к неизвестному человеку, чтобы он поднял его по ступеням. "Мне кажется совершенно возмутительным то, что человеку не создают необходимых условий, если он не может попасть в здание", — сказала она.

Но пандемия решила эту проблему. Пока актеры не могут приходить на кастинги, режиссеры выбирают их удаленно. Им лишь нужно записать видео или сделать фото дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zebedee Management (@zebedee_management) 9 Фев 2019 в 12:41 PST

Глава организации Casting Directors Association Кейт Эванс рассказала, что агентство занимается очень полезным делом. "Zebedee Management выступает за то, чтобы все талантливые люди имели возможность быть представленными агентством и могли претендовать на любые роли в индустрии", — сказала она.

Компания является лишь второй в Британии, работающей исключительно с людьми с ограниченными возможностями. Первую — VisABLE — в 1993 году основала агент Луис Дайсон. Лора и Зои во время основания Zebedee Management об этом не знали.

По словам Лоры, ей очень приятно, что все клиенты фирмы говорят о том, как сильно работа повлияла на их чувство собственного достоинства, самооценку и отношения с родными. Также важно, что они сами могут зарабатывать.

Зои надеется, что информация, которая появляется о ее компании в СМИ, будет выходить за рамки обычных новостей. "Надеюсь, что это станет началом настоящих перемен в маркетинговых кампаниях", — сказала она.