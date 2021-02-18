Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать

О женской красоте в разные периоды человеческой истории размышляли многие эксперты. Они четко определяли, какие тела, волосы и губы больше всего привлекают противоположный пол, описывали стандарты женственности, заставляя дам рисковать здоровьем и ложиться под нож. Однако о мужской красоте чаще всего говорить не принято, а тем более — о пластических операциях или чрезмерных хлопотах о внешности. "Лента.ру" разбиралась, как с течением времени изменились вкусы женщин в отношении противоположного пола и о каких косметических процедурах мужчины предпочитают молчать.

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Муки выбора



Понятие "секс-символ" появилось в начале ХХ века. Таким званием наделяют человека, который считается сексуально привлекательным для большей части населения планеты. В разное время под это описание попадали абсолютно непохожие друг на друга люди — это зависело от предпочтений общества под влиянием тех или иных исторических событий. Так, благодаря главному атлету Российской империи Ивану Поддубному первое десятилетие прошлого века стало временем силачей. В роду казака все мужчины были высокими и здоровыми: сам Поддубный утверждал, что единственный человек, который был сильнее его, — это его отец.

Несколько лет своей жизни Поддубный работал портовым грузчиком на Черном море. После 14-часового рабочего дня он ежедневно тягал гири и боролся с товарищами, а по утрам бегал и закалялся ледяной водой. Однажды в Феодосию приехал знаменитый цирк Бескоровайного. Силач не пропустил ни одного представления, внимательно изучая трюки акробатов на арене. Однако существует версия, что ходил он туда ради единственной женщины — венгерской гимнастки Эмилии.

И хотя тяжеловесы с богатырским ростом на протяжении десятилетия вдохновляли мужчин, вскоре они уступили место европейскому стилю элегантного денди — в безупречном костюме и с аккуратными подкрученными вверх усами. Кумиром миллионов зрителей по всему миру стал американский актер Рудольф Валентино — звезда немого кино 20-х годов. Почти каждый мужчина с зализанными волосами, томным взглядом и пробором посередине головы, как у первого секс-символа Голливуда, автоматически становился популярным у женщин.

Однако утонченная сексуальность первой четверти прошлого века сменилась на мужественность военных лет. Ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны — вновь сильный, суровый, затянутый в форму "герой", без какой-либо растительности на лице. Одним из таких героев стал Джеймс Стюарт — боевой летчик, принимавший участие во Второй мировой войне и войне во Вьетнаме — первый среди артистов, кто добровольно ушел на фронт.

Окончание войны и начало мирной жизни ознаменовала нарочитая сексуальность. Культом 1950-х годов стали стиль рокабилли и прическа Элвиса Пресли — зализанный надо лбом кок. Фанатки даже выстраивались в очередь за пучками волос музыканта: после смерти Пресли прошел аукцион, на котором его личный парикмахер продал контейнер с прядями за 20 тысяч долларов.

Десятилетие спустя эталонами мужской красоты считались дерзкие загорелые красавцы в обтягивающих джинсах и кожаных куртках. Кумирами стали Марлон Брандо, который гонял на мотоцикле по школьным коридорам и был исключен из военной академии за хулиганское поведение, а также Ален Делон, чья карьера поначалу не складывалась из-за выдающихся внешних данных: продюсеры считали его лицо слишком красивым для мужчины.

Раскрепощенные бунтари и поэты вскоре наскучили девушкам — и они снова захотели видеть рядом с собой сильного мужчину. Таковым для них стал семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия", актер Арнольд Шварценеггер — или просто Железный Арни. Таким образом, мужчина того времени, который желал популярности, должен был усердно работать в спортзале.

В 90-х годах все менялось с утроенной скоростью: как символы эпохи, так и мужская мода. Естественно, идеалом того времени мог был признан вокалист рок-группы Nirvana Курт Кобейн — человек, которого совершенно не заботил его внешний вид: небрежно одетый, небритый и худощавый "вечный мальчик" с безумными глазами. В то же время популярность набрал и совершенно противоположный ему брутальный образ Сильвестра Сталлоне. Примечательно, что в юности, из-за родовой травмы, в результате которой нижняя левая часть его лица оказалась парализована, актер страдал дефектом речи и считал себя уродом. Однако в будущем персонажи Сталлоне становились не просто секс-символами эпохи, но национальными героями Америки.

Нулевые принесли в мир новый тренд — метросексуальность. Мужчины начали ухаживать за собой едва ли не усерднее, чем женщины. Эталоном привлекательности считался Дэвид Бекхэм — профессиональный футболист, обладающий всеми атрибутами джентльменского набора нового тысячелетия: шестью кубиками пресса, салонной укладкой, мелированными волосами и дорогой одеждой. Эту волну подхватили уже более беспечные хипстеры во главе с Райаном Гослингом. Легкая небрежность в стиле, винтажные вещи, субтильность или, напротив, мускулистость, клетка или полоска, очки, татуировка и беспечный взгляд складывались в идеальный образ.

Наконец, наступило время так называемых ламберсексуалов. Ламберсексуал ("древосексуал", "лесоруб"), или ретросексуал, — мужчина-горожанин, придерживающийся консервативных взглядов на отношения с женщинами и грубой, мужественной манеры одеваться. Общество потребовало возврата к маскулинности. Вероятно, по этой причине сегодня одной из самых актуальных процедур в мужской косметологии является аугментация углов нижней челюсти, которая усиливает брутальность и подчеркивает категоричность мужского характера.

"Борьбу женщин с целлюлитом напоминает противостояние мужчин облысению"



Ко всем известной операции по удалению чрезмерных жировых отложений мужчины прибегают не реже женщин, рассказывает Полина Михайлова, директор клиники инъекционной косметологии Different Lab. Основные зоны коррекции во время липосакции у таких клиентов — поясница, живот, талия и спина. Не менее востребована и липоскульптура — операция, при которой собственный жир пациента вводится в зоны с недостатком объема.

В то же время борьбу женщин с целлюлитом напоминает противостояние мужчин преждевременному облысению. И та, и другая проблемы напрямую связаны с половыми гормонами, и от обеих до сих пор не найдено абсолютного решения. Операции по пересадке волос начали делать в 1950-х годах прошлого века, но тогда их результат выглядел неестественным и нелепым.

Однако в XXI веке хирурги стали трансплантировать не отдельный волос или участок кожи, а микропучки волос с общим каналом кровоснабжения и общей сальной железой (метод FUE). На сегодняшний день это самый удачный метод борьбы с облысением. Операция проводится под местным обезболиванием и занимает до пяти часов, после чего пациента отпускают домой.

Вечным остается спрос и на ринопластику. Если женщины с помощью этой операции пытаются добиться эстетичного носа, то мужчины решаются на пластику по большей части, чтобы исправить врожденные дефекты и приобретенные травмы, которые мешают нормальному функционированию организма. Интересно, что иногда мужчины просят добавить горбинку, как у Тома Круза, или сузить чересчур широкие ноздри.

Еще одна модная процедура — блефаропластика, или коррекция нависшего века, а также удаление жировых грыж, "мешков" под глазами. У женщин зачастую коррекция век направлена на изменение разреза глаз и подтяжку кожи, у мужчин же основная задача — "освежить взгляд". Блефаропластика — малотравматичная операция. Она часто делается под местным наркозом и не требует долгого срока реабилитации".

Процедуры, о которых принято молчать

О манипуляциях, направленных на омоложение или "бьютификацию" лица, в мужской компании говорить не принято. В подавляющем большинстве случаев наши клиенты-мужчины просят не демонстрировать в социальных сетях их фотографии "до и после". Среди женской аудитории такой процент кратно ниже.

Вы можете даже не догадываться, но вполне вероятно, что ваш друг или начальник делал одну или несколько косметологических процедур. Например, контурную пластику филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Это процедура бьютификации лица за счет введения специального геля, формирующего дополнительный объем, позволяющая моделировать черты лица. Наиболее частая зона коррекции здесь — аугментация углов нижней челюсти и подбородка. Таким образом решается проблема скошенного подбородка, провисания кожи под подбородком, создается четкий трапециевидный овал лица.

Волевой массивный подбородок и четко очерченные углы добавляют мужчине возраста, но делают его более уверенным в себе. Процедура занимает максимум один час, ее эффект длится до полутора лет. Стоимость такой коррекции составляет примерно 60 тысяч рублей.

Кроме того, мужчины нередко прибегают к процедурам anti-age. Частая зона коррекции в таких случаях — периорбитальная зона. С помощью косметологических средств врач заполняет нехватку объема под глазами (носослезную борозду), повышает плотность кожи, камуфлирует синяки и "мешки" под глазами, разглаживает морщины около глаз.

В таких случаях актуальна и ботулинотерапия. Инъекции ботокса для разглаживания морщин занимают первое место среди косметологических процедур в мире. В нашей практике к разглаживанию морщин мужчины прибегают реже, чем к другим процедурам.

Вероятно, наличие морщин в нашем менталитете — это один из признаков мужественности

Представители сильного пола откладывают инъекции ботулотоксина до гораздо более позднего возраста, когда возрастные изменения делают их лица слишком угрюмыми. Самыми частыми зонами коррекции ботулинотерапии являются лоб, межбровье, кожа вокруг глаз.