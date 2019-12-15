Как подготовиться к Новому году, чтобы выглядеть максимально привлекательно

Осталось совсем немного до одного из самых радостных и шумных праздников. Все носятся по магазинам в поисках подарков своим любимым и близким. Однако еще один немаловажный пункт в подготовке — это выбор процедур красоты. Как его правильно сделать, в рамках авторской колонки для Woman рассказывает практикующий в сфере красоты специалист Татьяна Даукште.

"Я поделюсь полезными советами, которые разузнала у коллег, а также проверенными методами, которыми помогают мне лично уже не первый год.

К примеру, моя коллега косметолог с медицинским образованием Карина Сизова советует приобрести карбоксимаску, которая насыщает клетки кожи кислородом. У данной маски практически нет противопоказаний, а также нет возрастного ограничения. Такую процедуру можно делать и в кабинете у косметолога, и в домашних условиях. Процедуру желательно проводить один раз в 7 дней в течение четырех или пяти недель, но и от одного раза будет виден результат — сияющий и свежий вид кожи лица. Карбоксимаска отлично увлажняет кожу, обладая в том числе противоспалительным и лифтинг эффектом.

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Также Карина напоминает, что заботиться о коже в домашних условиях нужно постоянно и раз в неделю делать индивидуально подобранный пилинг и маску. За несколько часов до праздника очень рекомендуется нанести на лицо тканевую маску и патчи под глаза, что в результате даст мгновенное сияние вашей коже. Это действительно работает — проверено!

Что касается ухода за телом, то специалисты советую пройти курс холистического массажа: он тонизирует тело и разум, расслабляет мышцы, снимает напряжение в теле. В домашних условиях можно делать обертывания, а если нет на это времени, то приобретите качественное масло ши или масло карите, как его еще называют, и используйте для увлажнения кожи. Субъективно — это одно из самых лучших средств для тонизации и питания кожи.

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Откажитесь от экстренных диет и прочего детокса. Если вы стремительно похудеете сейчас, то есть огромный риск того, что как раз таки во время праздника вы наберете обратно весь тот вес, который скинули. И это далеко не единственная опасность.

Лучше задумайтесь об индивидуально подобранном правильном питании, обратитесь к профессионалу — нутрициологу, проведите анализы и начните питаться безопасным и полезным рационом.

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Войдите в новый 2020 год с правильными привычками именно в питании. Это залог вашего крепкого здоровья и потрясающего внешнего вида.

Начните ароматерапию прямо у себя дома. Цель ароматерапии — настроить вас на нужный лад, улучшить настроение и общее эмоциональное состояние. Это если совсем коротко.

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Самый главный принцип в этом процессе — эфирное масло должно быть вам приятно, иначе оно действует неэффективно или даже портит настроение. Из масел, лично на меня очень положительно влияет лаванда. Я ее обожаю! Для меня этот запах ассоциируется со спокойствием и отдыхом. А если необходимо взбодриться, то я предпочитаю иланг-иланг или эфирное масло апельсина.

Как это работает? В интернет пространстве есть возможность приобрести специальный диффузор (распылитель), куда наливается вода и добавляется буквально пара капель эфирного масла. Советую!

Но самая главная процедура — выбросить все старое из головы и из ваших шкафов. Это бодрит!

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Выговоритесь с кем-либо, освободите дом от старых и ненужных вещей для новых и действительно необходимых.

Начните улыбаться! Вот прямо сейчас, с этих строк.

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Все будет хорошо! Будьте здоровы и счастливого вам Нового года!".