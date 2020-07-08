Как сделать волос толще и гуще: рабочие способы

Тонкость локонов — это проблема, которая знакома многим девушкам. Каждая представительница прекрасного пола мечтает иметь густую и здоровую шевелюру, но получается это не всегда из-за влияния многих факторов. Портал FurnishHome рассказывает, как сделать тонкие волосы толще разными способами.

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Почему волосы редеют



Перед тем как узнать о том, как сделать волосы гуще и толще, постараемся понять, почему они становятся тонкими и редкими. Многие наивно полагают, что подобная проблема возникает из-за неправильно подобранного шампуня, зрелого возраста или наследственной предрасположенности. Но эти мнения ошибочны, так как дело абсолютно в другом. Что же действительно негативно влияет на нашу шевелюру:

прием лекарств, особенно гормональных препаратов;

частые стрессы;

беременность;

дефицит белка в организме;

строгие диеты;

недостаток витаминов или их переизбыток.

Боремся с проблемой тонких волос

Если подойти к вопросу серьезно и решать проблему комплексно, то локоны действительно вскоре преобразятся и будут выглядеть пышнее. Для этого нужно соблюдать все рекомендации по уходу, а также заботиться о своем здоровье.

Моем и сушим правильно

Чтобы не навредить локонам во время мытья, заведите себе полезную привычку сначала вспенивать шампунь на ладонях и только потом распределять по коже головы. Если наливать средство сразу на корни, то его расход будет больше, а из-за этого волосы будут сухими. Мылить нужно только саму кожу головы, длину трогать не нужно.

Также будет полезно промывать шевелюру под контрастным душем. Это помогает стимулировать кровообращение, в результате чего укрепляются волосяные луковицы.

Вытирать мокрую длину нужно очень бережно: не тереть, а просто промакивать. Также не стоит расчесывать пряди до того, как они высохнут. Для сушки желательно выбирать естественный способ. От фена, выпрямителя и плойки стоит отказаться, но если это невозможно, не забывайте использовать термозащиту.

Массируем кожу головы

Массаж кожи головы можно делать как во время мытья, так и перед ним. Бережно массируйте корни — это позволяет усилить кровообращение, из-за чего просыпаются волосяные луковицы. Это поможет не только избавиться от выпадения, но и активизировать рост нового подшерстка.

Запасаемся эфирными маслами

Эфирные масла спасают нас от многих недугов, в том числе и от выпадения локонов. Для этого нужно просто нанести несколько капель на расческу, а затем расчесаться, делая массаж кожи головы. Какие масла хороши для этой цели:

кедровое;

розмарин;

чайное дерево;

любые цитрусовые масла;

шалфей.

Делаем укрепляющие маски

Если у вас тонкие волосы и вы не знаете, как сделать их толще, вам помогут маски. Делать их нужно 1 раз в неделю перед мытьем головы, так как смываются они шампунем. Вот самые популярные маски для густоты:

1. Берем 1 желток, по 1 ч. л. меда, коньяка, касторового масла. Перемешиваем ингредиенты, затем кисточкой наносим на корни, обворачиваем голову пищевой пленкой, надеваем шапочку. Через час смываем. Но будьте готовы намыливать голову несколько раз, так как состав может трудно смываться из-за масла.

2. Берем 2 ч. л. дрожжей в брикете, размягчаем их в подогретом молоке (полстакана), наливаем немного меда. Настаиваем маску полчаса, затем наносим на корни на 1 час под полотенце.

3. Смешиваем 3 ложки бесцветной хны с 250 мл теплого кефира, наносим смесь на голову на полчаса, затем смываем.

Добавляем полезные компоненты в шампунь

Чтобы повысить эффективность вашего шампуня, в него можно добавлять разные полезные компоненты:

мумие;

протеины шелка;

эфирные масла (о них шла речь выше);

витамины А и Е в ампулах.

Готовим натуральный спрей для волос

Если у вас дома есть пустая баночка от спрея, не спешите ее выкидывать. В нее можно налить натуральный состав, который будет полезен для вашей шевелюры. Из каких трав можно сделать настойку:

ромашка;

репейник;

мумие.

Чтобы нанести спрей на кожу головы, делаем частые проборы гребешком, распыляем состав.

Меняем рацион

Мы уже разобрались, как сделать волосы толще в домашних условиях с помощью ухода. Но кроме этого, стоит позаботиться и о здоровье. Какие нужно есть продукты, чтобы они принесли пользу шевелюре:

батат;

лосось;

печень;

яйца;

орехи;

шпинат;

овсяная каша;

авокадо.

Прически для тонких волос

Если вы уже знаете, как сделать волос толще, то возникает вопрос — как быть в то время, когда вы только начали комплекс и результат еще незаметен. Для этого вам на помощь придут прически, с которыми вы сможете скрыть проблему. Это могут быть:

1. Укладки с прикорневым объемом, нежными локонами.

2. Стрижки, с которыми шевелюра смотрится объемнее.

3. Если у вас длинные локоны, можно на ночь заплетать две косы, а утром расплетать их, чтобы получались легкие волны.

Теперь вы знаете, можно ли сделать волосы толще и как добиться объема и густоты с помощью ухода, правильного питания, подходящих причесок.