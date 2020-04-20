Карантин не повод забить на свой внешний вид — новый Instagram-челлендж для женщин добрался до Латвии

Один из самых популярных латвийских блогеров, эксперт моды и стиля, молодая мама Алина Келлер призывает женщин заботиться о своем внешнем виде и в период карантина, когда большую часть времени приходится проводить дома.

"Мне очень хочется, чтобы как можно больше латвийских женщин присоединились к мировому челленджу #passthebrushchallenge и #staybeautifulathome, поскольку это возможность напомнить и вдохновить в период карантина не забывать о себе", — рассказывает DELFI Woman Алина Келлер.

Она уверена, что внешний вид напрямую влияет на внутреннем состоянии человека, создавая или нарушая условия для поддержания здоровья, молодости и своего настроения. "Наше тело очень умное, оно запоминает все наши действия, которые могут в комплексе с этим стрессом, который мы, возможно, сейчас не ощущаем, сыграть нам во вред. Поэтому, несмотря на то, что сейчас нас во многом ограничили, нельзя не обращать внимание на поддержание своей красоты", — подчеркивает молодая мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Keller (@_alinakeller_) 19 Мар 2020 в 1:19 PDT

От слов — к делу. Чтобы вдохновить других и внести в мировой челлендж вклад "Made in Latvia", Алина предложила объединиться разным девушкам и вместе показать, что именно мы, женщины, несем красоту в этот мир. Видео вызвало большой отклик в Instagram, к настоящему моменту его посмотрели свыше 21 000 раз. Вдохновляйтесь и присоединяйтесь!